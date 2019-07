' 'Almadura' es una imagen de cuidado y de fuerza interior'

Era bastante improbable que Ile tomara un camino apartado del artístico siendo nieta de la compositora puertorriqueña Flor Amelia de Gracia Barreiro, hermana menor de la también escritora de canciones Milena Pérez, y de René y Eduardo, los famosísimos Residente y Visitante de Calle 13. Desde que era una adolescente se dedicó a hacer la voz femenina del dúo detrás de temas como 'Atrévete-te-te', 'Muerte en Hawaii' o 'No hay nadie como tú'.

“Hay gente que me asocia con ellos, pero hay otra que no tiene idea de que soy la misma persona”, se ríe Ile durante la charla telefónica que sostiene con este diario. “Con mis hermanos estaba en otro lugar, más como colaboradora, pero era un proyecto de ellos. Esto es mío, y lo expreso diferente”, agrega sobre su más reciente trabajo solista.



Ileana Mercedes Cabra Joglar –Ile sin tildes ni acentos– se ha abierto paso con el apoyo de su familia, pero afianzando su trabajo como compositora e intérprete. Debutó en el 2016 con 'Ilevitable', ganador del Grammy, un año más tarde, como el Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo. Ahora, regresa con 'Almadura', una experimentación sonora que va de la balada al bolero, pasando por los ritmos de percusión africanos.

“Este es un disco que habla desde mi perspectiva personal, un tipo de desahogo de mis propias emociones y sentires, así que es lindo que la gente se identifique con lo que uno piensa (…) Mi idea era reconocer que en cada uno de nosotros hay una fuerza interior que nos ayuda a enfrentar lo que más nos cuesta o lo que nos da mucho miedo en nuestra realidad”, explica la cantante boricua.



Ataviada con una armadura y montada en un caballo, Ile exhibe su fortaleza en la portada de 'Almadura', “una imagen que guarda mucho simbolismo de protección, de cuidado y de fuerza interior que se traduce al exterior”.



El disco más bien tuvo una “concepción interrumpida por muchas cosas, porque empezó con todo el revolcón que dejó el huracán (María que azotó la isla en el 2017), y esto marcó mucho la producción, fue algo extraño. Tuve que enfocarme mucho en el disco”.

El resultado son una docena de cortes: 'Temes', 'Contra todo', 'Tu rumba', 'Invencible', 'Odio' y 'Déjame' decirte, entre otros, este último en el que contó con la colaboración de Eddie Palmieri, una de las glorias de la salsa y el jazz latino.



“Admiro mucho su estilo, su particularidad al tocar el piano, de forma muy intensa. Mi emoción es muy grande porque a él le gustó la canción, además de que se hubiera entusiasmado con la idea de grabarla. Es un sueño hecho realidad, era algo que tenía guardado como fanática, un deseo que quería hacer desde hacía tiempo. Pero uno nunca sabe si las cosas se van a dar. La verdad fue que costó un poquito de trabajo llegar a él, pero gracias al productor del disco logramos el contacto”, recuerda Ile.



Nacida en 1989, está convencida de que haber empezado en el mundo de la música tan joven “le ha dado una ventaja”. Sin embargo, a partir de que algún segmento del público la conozca, lo demás corre por su cuenta.

“Lo lindo es que la música me ayuda a hacer catarsis, a absorber todas las emociones. A mí me gusta trabajar desde mi lado más honesto, porque me permite mirar mi vida personal y mi trabajo, que tanto me apasiona. Este álbum es la suma de mis dos realidades”, cuenta.



La gira de 'Almadura' empezará el próximo 10 de julio en Nueva York, siguiendo a Washington y su natal Puerto Rico, y con la que espera llegar al sur del continente latinoamericano en la segunda mitad del 2019.

SOFÍA GÓMEZ G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta