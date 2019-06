Cantante de la banda Megadeth tiene cáncer

"Esto es algo que se debe enfrentar con respeto (...) Aunque ya me he enfrentado a obstáculos antes", escribió Mustaine en su cuenta de Facebook, al referirse al cáncer de garganta que padece.



Mustaine es uno de los músicos más respetados del heavy metal. Hizo parte de Metallica en sus inicios y luego creó Megadeth, con quienes ha grabado discos miticos como Peace Sells, but who´s Buying, Rust in Peace y Dystopia, solo por nombrar algunos.

Según reveló el propio músico, ya comenzó un tratamiento médico para ganarle la guerra a la enfermedad.

El cantante y vocalista de 57 años ya canceló toda la gira de este año. Megadeth tenía presupuestado un nuevo álbum para el 2020 que el líder de la agrupación había definido como una nueva exploración en el sonido más contundente de la banda.



"Desafortunadamente, esto requiere que cancelemos la mayoría de los shows este año. La Megacruise 2019 ocurrirá, y la banda será parte de ella de alguna forma. Toda la información actualizada estará en megadeth.com a medida que la obtengamos. Megadeth volverá a la carretera lo antes posible", escribió el músico.



Además, aseguró que Kiko, David, Dirk (integrantes de Megadeth) seguirán trabajando en la continuación de su disco 'Dystopia', "No puedo esperar a que todos lo escuchen", recalcó.

CULTURA@CulturaET