La tradición colombiana reinó en el Ibagué Festival

En el Ibagué Festival hubo oportunidad para escuchar diferentes estilos y géneros musicales, desde compositores clásico europeo como Bach y Mozart hasta música tradicional colombiana de origen negra y campesina.

Las cantadoras colombianas Lina Babilonia, Elizabeth Quiñonez y Anita Carranza estuvieron en el escenario mostrando la tradición de las diferentes regiones del país Caribe, Pacifico y Llanos Orientales y que la música es un lenguaje que ha hecho parte de la tradición oral del país.



El sonido de la tambora, los llamadores, la marimba y el arpa penetran los escenarios en los que participaron las cantadoras; el público aplaude tratando de imitar el ritmo de las percusiones y se emociona con canciones que los hacen sentirse en su hogar.



Estas tres artistas en escenario se entienden de manera increíble, y es llamativo pues antes del festival no se conocían y ahora parecen amigas de toda la vida. La música y sus características en común hicieron que se unieran ns los días que compartieron, como ellas mismas lo comentaron en la rueda de prensa que dieron a medios de comunicación



Las exponentes de la música colombiana dejaron ver todas las enseñanzas que tiene por compartir con otros en los talleres y convertir los espacios de enseñanza en espacios para intercambiar saberes, como sus costumbres se los enseñaron.

Las cantoras recuerdan porque la música de tradición ancestral colombiana ha surgido como medio de enseñanza, relación con la naturaleza, medio para contar historias y como esta misma música ha sido un medio de enseñanza en los territorios colombianos.



Por eso su relación con la música va más allá de como ellas pueden interpretar temas que les gustan, es la forma de transmitir cultura, mantener viva ese lazo entre los seres pasados y recordar como Colombia es un país rico no solo por su diversidad en flora y fauna, sino por su diversidad cultural. Producto del mestizaje, la colonización y la esclavitud, que hacen que Colombia suene como una variedad de sonidos y que la música no se asiente en sus regiones, sino que trascienda fuera de ellas.



Por ejemplo, Lina Babilonia antes de convertirse en cantadora da músicas tradicionales, estudio canto lírico; sin embargo, como ella lo comentó en el conversatorio ‘Las músicas que somos’ un día decidió que quería reivindicar sus tradiciones y su origen, luego de una charla que tuvo con una amiga suya.



Elizabeth Quiñonez, comenzó sus cánticos escuchando a sus abuelas y a su madre, incluso actualmente metió a su hijo a una escuela de música en Buenaventura para que aprendiera a interpretar música colombiana e impulso a niños para que estuvieran en la escuela, como forma de rescatar la tradición.



Por otro lado, Anita Carranza comentó que, en el llano, la tradición va de la mano de espacio y el oficio de la región, la ganadería.



Las cantoras son la muestra de que la tradición colombiana se mantiene en cada región como parte de la identidad cultural que tiene las personas y que pese a que estas se han ido mezclando con otros géneros, no es otra que cosa que la manifestación de que la tradición siempre será el corazón de la música.



