La banda sonora del 2020 en diez canciones

Que el entretenimiento fue golpeado, que fue un año extraño, que los conciertos por 'streaming' no son iguales: todo eso es cierto. Pero lo que también es verdad que este 2020 nacieron muchísimas canciones buenas, grandes álbumes y superéxitos globales en los que el pop urbano y la música en español fueron protagonistas.

Muchos estrenos se retrasaron y varios artistas se quedaron con las ganas de girar por varios países tocando sus discos en vivo, pero, ante la evidencia de que ese momento todavía tardará mucho en llegar, las principales figuras del mundo de la música popular y de las escenas alternativas se lanzaron con grandes producciones que conforman la banda sonora del año y que, de seguro, en el futuro recordarán lo que significó vivir en el 2020.



A propósito de esa amplia oferta, en EL TIEMPO le presentamos una antología de diez canciones con las que se puede tener una idea musical de lo que fue este año. La selección está sacada de las primeras posiciones de las listas de 'Billboard', Spotify y YouTube. Naturalmente, esta no es la lista definitiva, sino una pequeña compilación que da una mirada al 'top' de la música popular de este año, sin ningún orden en particular.



'Dákiti', Bad Bunny y Jhay Cortez

Benito Martínez es catalogado por algunos como el artista más importante del mundo de hoy. Las cifras de Spotify y de 'Billboard' de este año le dan la razón a esa apreciación: fue el cantante más oído del planeta en la plataforma y 'Dákiti', el sencillo de su tercer disco en un año, 'El último Tour del mundo', es la primera en la lista Billboard Global 200. Este 'hit' que Bad Bunny canta con Jhay Cortez, tiene casi 365 millones de reproducciones en YouTube.

'Blinding Lights', The Weeknd

El cantante canadiense es uno de los grandes protagonistas del pop de este año. The Weeknd le entregó al mundo 'After Hours', su cuarto álbum de estudio, en marzo. Tiene una cuidada estética audiovisual conformada por una serie de videoclips coloridos y con aspecto ochentero, que cuentan una historia de lujos y excesos. 'Blinding Lights' fue el segundo sencillo del disco. Una canción pegajosa, con tonos de música disco, que batió récords.

'Hawái', Maluma

El 'hit' del año del cantante antioqueño es, quizás, la canción con el sonido más pop de su álbum 'Papi Juancho'. 'Hawái' fue el palo de palos. Sabrosa y universal. Su video en YouTube, estrenado a finales de julio, tiene casi 560 millones de reproducciones. Y la canción llegó al segundo puesto de la lista Latin Airplay de 'Billboard'. Eso paso justo cuando el tema 'Pa'ti', que él mismo canta junto a Jeniffer López, estaba de primero en el mismo 'chart'.



'Positions', Ariana Grande

El éxito de Ariana Grande le hace justicia a su apellido. Desde hace varias semanas dos de sus canciones de su sexto álbum, 'Positions', publicado el 30 de octubre, llegaron al top cinco de las más oídas de Spotify en todo el mundo. Una de esas canciones es precisamente la que le da nombre al álbum. Con un 'loop' de trap en la base, este éxito no se aleja de la esencia del pop ha llevado cantante estadounidense a la cima del mundo de la música.

'Break my Heart', Dua Lipa

'Future Nostalgia' es el segundo álbum de la artista británica de origen albanio. Con sencillos como 'Don't Start Now' o 'Physical', la bella cantante defendió el título que se ganó en el 2019 como mejor nueva artista en los premios Grammy. 'Break My Heart' fue una de esas canciones que no paró de sonar en las radios, en los canales musicales y en las plataformas. De hecho, llegó al puesto número 13 de la importante lista Billboard Hot 100.

'Cardigan', Taylor Swift

Nombrada la artista de la década hace más o menos un año, Taylor Swift sigue haciendo historia. En este 2020 la artista presentó dos álbumes: 'Folklore' y 'Evermore'. Con estos, Swift completa nueve discos en su discografía ya prolífica en 14 años de carrera. El segundo salió este mes, y el primero ha batido récords desde que se estrenó, de sorpresa, en junio. Una de esas canciones que han sonado con fuerza durante el 2020 es 'Cardigan', con un sonido suave, fresco y moderno.

'Watermelon Sugar', Harry Styles

Conocido por su participación en la 'boyband' One Direction, el cantante británico ha defendido su nueva propuesta, madura y potente, de una forma consistente e incluso polémica. Con su disco 'Fine Line' ha hecho felices a sus viejos seguidores y, sobre todo, ha ganado muchos nuevos. De los cinco sencillos que lanzó, 'Watermelon Sugar' ha sido el de mayor alcance en el mundo pop: es esa canción perfecta para el radio, bien grabada y con mucho estilo.



'Toosie Slide', Drake

El rapero canadiense ha sido uno de los mayores responsables de que la música urbana sea hoy la protagonista del 'mainstream'. Desde hace unos cinco años siempre hay una canción de él en la radio y en los tops, como 'Hotline Bling', 'One Dance' o 'God's Plan'. La de este año es 'Toosie Slide', que parece que es el sencillo de su próximo álbum. Con este y otros 'hits', Drake es el segundo artista más oído en Spotify este año en todo el mundo.

'Tusa', Karol G

Tusa es una de esas canciones que quedará en la impronta sonora del año. Con esta canción, la colombiana, al lado de Nicki Minaj, logró entrar en el club de las 1.000 millones de reproducciones en YouTube, en el que solo están pocos artistas. 'Tusa' marcó el asenso internacional de Karol G, quien ha trabajado por años para hacerse un lugar en la industria. Con 'Ay, DiOs Mío!' y 'Bichota' se ha impuesto con más fuerza en su lugar.

'Dynamite', BTS

La gran revelación del K-pop, el fenómeno musical de Corea del Sur, es el grupo BTS, conformado por siete integrantes. Por supuesto que hay otros grandes nombres en este movimiento que ha causado sensación en públicos enormes, pero BTS encontró un estilo 'funky' y comercial. Con una propuesta cercana al pop de los años 90 y un videoclip lleno de colores, 'Dynamite' se hizo un lugar en el podio de los himnos del 2020.

J Balvin, mención infaltable

Con un 2020 sin un 'hit' del tamaño de 'Ginza' o 'Mi gente', J Balvin sigue estando en el top del 'top'. En marzo lanzó su álbum 'Colores', lleno de éxitos. Hizo el 'soundtrack' de la nueva película de Bob Esponja y este año estuvo incluido entre las 100 personas más influyentes de la revista 'Times'. Sacó unos tenis en colaboración con Nike y Michael Jordan que se agotaron en minutos y es el tercer artista más oído en Spotify en todo el planeta. Está en el trono y no se baja.



