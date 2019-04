Diez canciones de Pastor López que los colombianos han disfrutado

A sus 74 años, y tras una carrera artística de más de 40 años, Pastor López logró una larga lista de canciones que se convirtieron en clásicos de la música tropical en Colombia y Venezuela, particularmente en la época decembrina.

Este jueves, 4 de abril, tras ser internado en Cuidados Intensivos el día anterior en la ciudad de Cúcuta, el cantante permanece en estado de coma.



Para recordar su importancia en la música popular, recogimos diez de sus canciones más importantes, no necesariamente de su autoría, pero sí inmortalizadas en su voz.

El ausente

"Todas las mañanas veo a una ancianita

muy desesperada preguntando por su hijo,

pero ella no sabe que fue reo ausente,

que lo capturaron y lo condenaron"

Pecadora

"Cuando yo me vaya nadie te amará

porque está manchado tu corazón con el pecado".

Traicionera

"Yo he vuelto a amarte y a recordarte

Pero yo no puedo ahora olvidarte".

Golpe con Golpe

"Golpe, con golpe yo pago,

Beso, con beso devuelvo.

Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí".

Las caleñas

"Las caleñas con su caminar me hacen delirar,

son rosas de un jardín de amor que alguien plantó".

Lloró mi corazón

"Sentí una pena porque te fuiste

ese día en que me dijiste

que jamás tu me quisiste

y aquí me quedé triste"

Solo un cigarro

"Si es de noche, me quita el sueño,

si es de día, oscuro está.

¿Dónde te has ido, por qué no vuelves?

¿Qué te detiene en tu caminar?".

Vete

"Ya estoy cansado que me engañen tus mentiras,

ni con tus besos me vas a atormentar".

Fue por una cerveza

"Una cerveza la trajo a mí a que alegrara mi vida entera.

Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena".

Calláte, corazón

"Una pena y otra pena son dos penas para mí,

ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi."

ELTIEMPO.COM