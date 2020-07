Un cancionero latinoamericano de la pandemia

En un ejercicio colectivo entre los medios miembros del Grupo de Diarios de América (GDA), 10 periodistas escogieron canciones de sus países que les permitieron a sus autores exorcizar de alguna forma esta cuarentena y los sentimientos que despierta.



El resultado es una lista de reproducción con todos los sabores de la región para este tormentoso 2020, en la que se encuentran entre otros artistas, Alejandro Lerner, Franco de Vita, Jorge Drexler o Adriana Calcanhotto:

Por Colombia, EL TIEMPO propuso las canciones 'Emergencia' y 'Por hoy', de la cantautora Marta Gómez, ambas escritas entre abril y mayo y publicadas con videos que tienen un tono participativo: imágenes de las familias de sus amigos músicos a lado y lado del ‘charco’ (Gómez pasa su cuarentena en Barcelona). De estas, la cantautora dijo en sus redes que nacieron “de estos días de reflexión y de incertidumbre (...) ('Por hoy') surgió desde la nostalgia y el miedo (...) esta vez pensando en cuánto extraño los cafecitos, ensayos y conciertos” junto a los miembros de su banda.

Por hoy, de Marta Gómez Por hoy, de Marta Gómez 'Por hoy', de Marta Gómez

Emergencia, de Marta Gómez Emergencia, de Marta Gómez 'Emergencia', de Marta Gómez

Por su parte, de Brasil fue incluida la influyente Adriana Calcanhotto con O que temos, quien desde Rio de Janeiro canta: “Lo que tememos son ventanas / Estamos amontonados y solos”.



"Esa canción sintetiza las cosas que están en el álbum. La compuse pensando en las personas en sus casas. Pensando en las personas solitarias. Pensando en esa idea de soledad urbana, y sobre como tenemos que actuar. Como (el poeta) Ferreira Gullar decía: "Las personas son las que inventan la vida". Entonces "O que temos" tiene esa noción. Y ella es ilustrativa: Escucho ella e imagino un lugar como Copan (famoso edificio en San Pablo) con personas apiladas pero solitarias."

O que temos, de Adriana Calcanhotto O que temos, de Adriana Calcanhotto O que temos, de Adriana Calcanhotto

De Argentina, las propuestas fueron: el reconocido Alejandro Lerner, con Besos de lejos, y Andrés Ciro Martínez, ex líder de la banda Los Piojos, con Moby Dick (Juntos).



La letra de la canción transmite la sensación de que más allá de las distancias físicas actuales la gente no está sola y el amor con sus seres queridos sigue vigente.



De 'Moby Dick', la letra del tema traza un paralelo entre la lucha que entabla el navegante en el vientre de la ballena con los esfuerzos colectivos que se llevan a cabo para sobrellevar la pandemia.

'Besos de lejos', de Alejandro Lerner 'Besos de lejos', de Alejandro Lerner 'Besos de lejos', de Alejandro Lerner.

'Moby Dick', de Andrés Ciro Martínez 'Moby Dick', de Andrés Ciro Martínez 'Moby Dick', de Andrés Ciro Martínez

Venezuela puso a Franco de Vita con 'Frágiles'.



Nunca pensé que un abrazo me haría tanta falta como ahora”, dice la primera línea de la canción. “Un beso me daría la vida y me la va quitando ahora”, canta en relación con el aislamiento social que se ha impuesto en todo el mundo para frenar la propagación del covid-19. "Dedicada a todos los que están en primera línea. Arriesgando su vida para salvar la nuestra. Gracias!", escribió en sus redes sociales.

Franco de Vita, 'Frágiles' Franco de Vita, 'Frágiles' Franco de Vita, 'Frágiles'

El turno de México llega con el baladista Carlos Rivera, quien presentó su canción 'Ya pasará', cuyas ganancias son destinadas a la campaña Save the Children, para ayudar a niños en desventaja por la pandemia.



“Esta canción la comenzamos hace dos años pero no la terminamos. Pasó el tiempo y mientras estaba en el encierro me di cuenta de que una de las frases que más repetimos todos es ‘ahora que pase’” .

'Ya pasará', de Carlos Rivera 'Ya pasará', de Carlos Rivera Carlos Rivera canta 'Ya pasará

De Uruguay, aparece en la selección Jorge Drexler, con 'Codo con codo'. El cantautor, quien dio positivo de coronavirus, dijo: “Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya”.

'Codo con codo', de Jorge Drexler 'Codo con codo', de Jorge Drexler Jorge Drexler, con 'Codo con codo'.

En cuanto a Costa Rica, la cuota fue del cantante Tapón, del género urbano:



"La motivación para hacer el tema viene del agradecimiento. Los trabajadores de la salud en todo el mundo son los primeros en la línea de defensa contra el virus, así que quise demostrarles que somos muchas las personas que estamos agradecidos con ellos por la labor que realizan y que no están solos, que pese a que pueden pasar aislados y muchas horas trabajando, habemos miles de personas que, aunque no sepan quienes somos ni nos conozcan, les damos las gracias por su trabajo", explicó Tapón.

Tapón cantan 'Héroes' Tapón cantan 'Héroes' Tapón canta 'Héroes'

Anna Carina Capello, desde Perú, canta Unidos: “No importa la religión, país, edad, color. Hoy somos un solo corazón”, dice.



"El mundo está pasando por una situación que nunca imaginamos, pero sabemos que la única manera de salir de ésta es UNIDOS. “No importa la religión, país, edad, color. Hoy somos un solo corazón”. “Unidos” es una canción inspirada en la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo actualmente y la enseñanza que nos dejan estos complicados tiempos. El haber sido víctima de Covid-19 y el haberlo superado, me ha dejado una gran enseñanza. Y es que en los momentos de crisis es donde más hay que mantener la fe y tener la fortaleza de salir adelante a pesar de la adversidad".

'Unidos', de Anna Carina Copello 'Unidos', de Anna Carina Copello 'Unidos', de Anna Carina Copello.

Por Chile, la cuota es Andrés de León, quien canta Abrazarte otra vez. “La canción la comencé a escribir a inicios de mayo, cuando ya la curva de contagios estaba ascendiendo muy rápido en Chile y refleja la incertidumbre que vivimos, el miedo y un sinfín de cosas que todos estamos experimentando en esta cuarentena y todo eso lo canalicé a través de esta letra”.

Andrés de León, 'Abrazarte otra vez' Andrés de León, 'Abrazarte otra vez' Andrés de León, 'Abrazarte otra vez'

El turno de El Salvador es con el artista urbano La Calle SV, y sus canciones Así es mi Tierra y Amor en cuarentena; la banda Prueba de Sonido, con Pueblo de fe, y Will España canta Con sabor a victoria.

'Amor en cuarentena' 'Amor en cuarentena', de La Calle SV 'Amor en cuarentena', de La Calle SV

La banda Prueba de Sonido, con 'Pueblo de fe' La banda Prueba de Sonido, con 'Pueblo de fe'. La banda Prueba de Sonido, con 'Pueblo de fe'

Un ejercicio del Grupo de Diarios de América (GDA).