En el Festival Vallenato se estrena canción inédita de Martín Elías

Son dos años y algunas semanas desde que la carrera musical de El Gran Martín Elías se vio truncada por el accidente que acabó con la vida del cantante que parecía llamado a representar una nueva generación de esta música.



Martín Elías Díaz (1990 -2017) falleció pocas semanas antes del Festival Vallenato en el que habría sido una de las imágenes más populares. Una semana antes había grabado la voz de las canciones que meses después integrarían el álbum Sin límites, que su compañero de fórmula de entonces, Rolando Ochoa, se encargó de terminar.

'O te acuso con Dios', una composición de Omar Geles que estaba entre las grabaciones quedó por fuera. Guillermo Mazorra, A&R Director de Sony Music, recuerda los motivos por los que no entró en el álbum:



"Me encontré con Martín Elías en Valledupar, en febrero o marzo de ese año. Habíamos puesto orden a la producción. Estaban en grabación de instrumentos y habíamos seleccionado el repertorio. Después vino el accidente. Por cosas de la vida y de Dios, Martín había cantado su disco la semana anterior. Pero, nosotros teníamos una promesa con los seguidores, la de sacar el disco en una fecha".



El inesperado golpe del accidente ocurrido en la mañana del 14 de abril del 2017, cuando Martín Elías salía de Coveñas con rumbo a Cartagena afectó el calendario de la produCción del álbum, que quedó en cabeza del acordeonero y productor Rolando Ochoa.



Semanas después, el equipo de producción se encontraba con la premura de entregar las canciones finalizadas, que después pasarían a mezcla, digitalización y otros procesos que requieren tiempo. Así lo explica Mazorra.

En medio de la premura, la decisión fue dejar una canción por fuera, O te acuso con Dios estaba menos adelantada que las demás.



"En ese momento hablé con Rolando Ochoa y el manader de entonces -cuenta Mazorra-. También con Omar Geles, porque la canción es suya. Le dije: Vamos a dejar tu canción para más adelante. Con las canciones que ya estaban alcanzábamos a cumplir los tiempos".



Así fue como el álbum Sin Limites vio la luz en junio del 2017.



"Cantada por Martín de arriba a abajo, solo faltaba terminar la música y buscábamos el momento propicio para lanzarla", agrega Mazorra.

Añade que querían presentarla en un momento en que se viera como "un homenaje a un artista que lo entregó todo en su vida, que era su música".



La producción de O te acuso con Dios contó nuevamente con Rolando Ochoa y con Marlon Gutiérrez. Y fue presentada este jueves 25 de abril, en una de las antesalas del Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar: El foro titulado 'El futuro del vallenato en la era digital', con la presencia de Ochoa, Mazorra y Luis Gabriel Castillo, de Deezer.



Precisamente, esta plataforma tendrá la exclusividad de la canción por unos días, afirmó Mazorra. Desde el 27 de abril estará disponible en todas las plataformas digitales.

Muchas canciones suelen quedar por fuera de producciones musicales y van apareciendo después. De hecho, Mazorra recuerda que en una época, Sony lanzaba un álbum compilado llamado Fiesta vallenata, para el que sus diferentes artistas reservaban una o dos canciones.



En el caso de Martín Elías, conservan también otra canción, que la compañía seguramente lanzará más adelante, en la que el artista canta a dúo con Omar Geles, artista que además toca el acordeón en esa interpretación.



Por lo pronto, el Festival Vallenato que el año pasado se despidió con la canción que Carlos Vives cantó a dúo con la voz de Martín Elías, saluda su nueva edición con el tema hasta ahora inédito del hijo más célebre de Diomedes Díaz.

Letra de 'O te acuso con Dios', de Omar Geles

A continuación, la letra de la canción compuesta por Omar Geles e interpretada por Martín Elías, quue se estrena en el Festival de la Leyenda Vallenata:

"Ay, nómbrame una sola persona que no haya fallado, que no haya pecado

Que haya sido un buen ejemplo sin ninguna mancha, que no haya mentido

Y reconozco mis errores y por eso la grandeza de poder corregirlos

Y no voy a darme el lujo, niña hermosa, de que me eches al olvido



Coro:

Fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida.

Y lloré, lloré, lloré como un niñito tu despedida.

Fallé, fallé, fallé, pero te pido que te regreses, mi amor,

Yo sé, yo sé, yo sé que estás sufriendo porque me quieres.



Si no me perdonas me vuelvo un adicto a seguirte los pasos, me vuelvo un cansón

Si no me perdonas te acuso con Dios, porque él sabe muy bien que no puedo vivir sin tu amor.



Y fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida (...coro)



Ay yo no soy de aquellas personas que tiran la piedra y esconden la mano

Soy sincero y me equivoco, pero eso es normal entre los humanos

Reconozco la verdad y la verdad de mi vida es que sin ti yo fracaso

Y no voy a darme el lujo, niña hermosa, de perder tus dulces labios



Fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida (...)



Si no me perdonas. me envuelvo en tu pelo o me vuelvo un tatuaje, me impregno en tu piel.

Si no me perdonas te acuso con Dios, porque él sabe muy bien que sin ti ya no hay nada que hacer.



Y fallé, fallé, fallé, pero te amo más que a mi vida (...)"

