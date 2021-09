‘La crítica de escritores es necesaria’: Canciller Martha Lucía Ramírez

Ramírez participó en la capital de España en la conferencia que abrió las actividades de Colombia, como país invitado de honor, a la 80 edición la Feria del Libro en Madrid, que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

“La obligación de nuestro Gobierno es buscar siempre a quien mejor representa nuestra cultura, que esté en las letras, en los libros y en el teatro”, dijo en este acto. “Sé que ha habido un gran debate sobre los autores invitados”, declaró en referencia a la polémica que suscitó la negativa a invitar a escritores representativos de su país como Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Juan Gabriel Vásquez o Pablo Montoya.



Le da contexto: Embajador se disculpa por declaraciones sobre escritores invitados a Madrid

Facebook Twitter Linkedin

La Feria del Libro de Madrid irá hasta el 26 de septiembre con 37 autores colombianos invitados. Foto: EFE

“No hay ninguna naturaleza política para no invitar a otros autores. Se consideró que ellos ya no necesitaban presentación en sociedad, porque los conocen ya suficientemente y no necesitan presentación en sociedad”, explicó. Al respecto, añadió que "se quiso aprovechar esta oportunidad para hacer conocer mejor a tantos otros que no son tan conocidos”.



Le puede interesar: La historia secreta de la Feria del Libro de Madrid

Ramírez recordó “a tantas personas que están detrás de un libro", como editores y correctores, y destacó que en la feria “habrá más de 4.500 obras de autores colombianos”. Este encuentro con la literatura, acoge a 37 autores que conversarán con el público sobre sus obras, con la presencia además del chef Juan Manuel Barrientos (Estrella Michelín), coloquios en Casa de América y en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, y un homenaje a festejos tradicionales colombianos como el Carnaval de Barranquilla.



El presidente de Colombia, Iván Duque, viajará a España la próxima semana para asistir a algunas actividades culturales, a la vez que desarrollará una agenda política y empresarial, con reuniones con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La Feria contará con más de sesenta actividades para promover la diversidad cultural del país y su bicentenario como república, bajo el lema ‘Colombia diversa y vital’.



EFE