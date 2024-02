Cancelan concierto de Men At Work en Bogotá: estas serían las razones

La banda de rock australiana Men at Work, ganadora de un Grammy y de gran trascendencia en los años 80, tenía cita en la capital colombiana este viernes, 23 de febrero de 2024, en el Teatro Colsubsidio, ubicado en Teusaquillo.



Sin embargo, a pocas horas del encuentro, la productora encargada de traer a la agrupación, Bizarro Live, anunció que, debido a circunstancias ajenas a la empresa ni al venue, los artistas de Men At Work no podrán presentarse.



(Le puede interesar: El nuevo triunfo de Tracy Chapman con su icónica 'Fast Car').

Alrededor de las 9 de la mañana de este viernes se hizo público el anuncio de cancelación del show de los nuevos miembros que componen la banda: Miguel Perez, Cecilia Noel, Colin Hay, Scheila Gonzalez, Yosmel Montejo y Jimmy Branly.



En el comunicado no se dan detalles de las razones o los inconvenientes, que según la productora, son ajenos al poder las personas en el proceso. "Con gran pesar, Men At Work no podrá presentarse hoy vienes 23 de febrero", se puede leer en la publicación.

Me gustaría pedir disculpas a todos los fanáticos de Men At Work que asistirían al show FACEBOOK

TWITTER

Bizarro Live, empresa y productora con presencia en Chile, Perú, Colombia y Bolivia, informó que los rembolsos de las entradas se realizaran en su totalidad con las políticas de Tuboleta.com, página que se encontraba haciendo la venta de los boletos.



Se debe recordar que los precios oscilaban entre los 160 mil a 400 mil pesos en todas las localidades del teatro.



El vocalista de la banda y único miembro del antiguo quinteto que permanece activo en la música, Colin Hay, compartió en su página oficial de Facebook declaraciones sobre lo ocurrido. El artista explicó que el concierto se canceló, ya que a ninguno de los miembros se le permitió entrar a Colombia.



(Siga leyendo: Yoko Ono: la artista desconocida más famosa del mundo).



La razón sería la falta de la vacuna contra la fiebre amarilla. "Me gustaría pedir disculpas a todos los fanáticos de Men At Work que asistirían al show mañana por la noche en Bogotá. Olvidamos ponernos la vacuna contra la fiebre amarilla, que se requiere cuando se viaja a Colombia desde Brasil", dijo en su publicación realizada en horas de la noche de este jueves, 22 de febrero.

El vocalista afirmó que, durante el día jueves, se intentó obtener autorización para volar a Bogotá desde el aeropuerto de São Paulo. Sin embargo, no se dieron resultados positivos. Hay que destacar que en la página de Migración Colombia se específica que todos los viajeros que salen de Brasil hacia Colombia deberán presentar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.



"Lo siento mucho por esto, odio cancelar programas. Me han dicho que sus compras de boletos serán reembolsadas", concluyó Hay en sus declaraciones.

​

En la página oficial de la banda, se aclaró que los espectáculos restantes en Sudamérica, incluyendo los de Perú y Chile, seguirán programados según lo previsto.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...