Camilo, de luna de miel con el Grammy Latino, tras 10 nominaciones

Por segundo año consecutivo, un colombiano es el artista que acumula más nominaciones al Grammy Latino. En el 2020 el honor fue para J Balvin; ahora, en el 2021, Camilo se alzó con 10 postulaciones. Se veía venir, pues en la edición inmediatamente anterior alcanzó cinco y, desde entonces, Camilo había sido noticia en todas partes.

En este tiempo, Camilo no solo ha sido protagonista de historias virales, hizo mucha música. Pegó éxitos como Vida de rico –que es la canción por la que tiene tres de sus 10 nominaciones–; grabó Amén, en conjunto con su suegro, su esposa y sus cuñados, es decir, los Montaner: Ricardo, Mau y Ricky y Evaluna.



Metió su talento como compositor en el dueto de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra (Dios así lo quiso), que le valió otras dos nominaciones; hizo una colaboración urbana (Tattoo remix, a dúo con Rauw Alejandro), se le midió al género regional mexicano con Tuyo y mío, al lado de Los Dos Carnales, y estos trabajos sumaron las diez candidaturas que tan solo confirman su buen momento profesional.

Su reacción fue vista por sus incontables seguidores en redes sociales. El artista llegaba a Londres y el video de su celebración, su incredulidad y la alegría que lo hizo saltar por las bandas de equipaje del aeropuerto se vieron en Instagram.



No es para menos, es un fenómeno musical y mediático innegable. Detrás de él, en número de nominaciones, están Juan Luis Guerra, con seis, y C. Tangana, con cinco.

Buen balance de talento colombiano

De los colombianos, en la lista le sigue el productor Julio Reyes Copello, con siete nominaciones. Entre los intérpretes está Paula Arenas, con cuatro postulaciones; además de Juanes, J Balvin y Diamante Eléctrico, con tres cada uno.



Con su trabajo Mis amores, Paula Arenas aspira a llevarse las estatuillas de álbum del año y álbum vocal pop tradicional; mientras que su interpretación de A tu lado compite en canción y grabación del año.

Por su parte, las tres nominaciones de Juanes, para sus covers de Origen, fueron: álbum del año, álbum de pop/rock y video largo, por el documental que acompañó esta producción. Los roqueros de Diamante Eléctrico también tienen historia con el Grammy Latino y regresaron con A veces a las categorías de canción del año y canción pop, y su álbum Mira lo que me hiciste hacer es candidato en álbum de pop/rock.

J Balvin, inconforme

Pese a sus tres nominaciones (canción del año, canción urbana y mejor interpretación de reguetón), J Balvin no parece estar conforme con la lista de postulados.



“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan –escribió, en referencia a la figuración de los artistas de la música que hace–. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. P. D. Estoy nominado para que no vengan (a decir) que estoy dolido”.

Por otro lado, el dúo en Canción bonita, con Ricky Martin, le valió a Carlos Vives dos nominaciones como compositor.



Aterciopelados tiene dos, una por su álbum Tropiplop y otra por la canción Antidiva, compuesta por Andrea Echeverri.



En vallenato/cumbia se dio nuevamente una nominación para un grupo de cumbia foráneo: Los Ángeles Azules, con su trabajo musical De Buenos Aires para el mundo, tendrán que vencer a los artistas que juegan de locales en esta categoría: Silvestre Dangond, con Las locuras mías; Diego Daza y Carlos Rueda, con Pa que se esmigajen los parlantes; Felipe Peláez, con Esencia, y Osmar Pérez y Geño Gámez, con Noche de serenata.

En música para niños compiten Victoria Sur (Nanas consentidoras), Cantoalegre (Otra vuelta al sol) y Tu Rockcito y la Orquesta Filarmónica de Medellín (Tu rockcito filarmónico).



Mejor álbum tropical contemporáneo tiene a Diana Burco, con su disco Río abajo, y Juventino Ojito y su Son Mocaná, con La música del carnaval-XX Aniversario.



En álbum de latin jazz compite Edmar Castañeda, con Family.



Farina, con A fuego, está en canción urbana, y Karol G clasificó en álbum de reguetón, por Bichota.

Petrona Martínez llegó con Ancestras a mejor álbum folclórico, categoría en la que también está Tato Marenco. José Aguirre y su Cali Big Band están en álbum tropical tradicional por su trabajo Gente con alma. Mientras que José Gaviria y Milton Salcedo encabezan el trabajo En Barranquilla me quedo, el disco en homenaje a Joe Arroyo, en mejor álbum de salsa. En la misma categoría está Willy García con El día es hoy.

​

Juliana Velásquez aspira a la estatuilla de mejor nuevo artista.



Maluma, por su parte, tiene dos oportunidades: en canción del año y mejor fusión/interpretación urbana; Sebastián Yatra va por mejor canción pop, con Adiós. Figura, además, William Perdomo, en álbum cristiano, entre otros.

Nominados colombianos, canciones y categorías

Aterciopelados

​

1. Mejor álbum de música alternativa (Tropiplop). 2. Canción alternativa (Antidiva, compuesta por A. Echeverri).



Camilo.



1. Grabación del año, por Vida de rico. 2. Grabación del año por Amén (junto con Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Evaluna Montaner). 3. Álbum del año por En mis manos. 4. Canción del año (Dios así lo quiso, aunque interpretada por Montaner y J. Luis Guerra, Camilo es uno de los compositores) 5. Canción del año (Vida de Rico). 6. Mejor álbum vocal pop (Mis manos) 7. Mejor canción pop (Vida de Rico). 8. Mejor fusión/interpretación urbana (Tatoo, remix, a dúo con Rauw Alejandro). 9. Mejor canción tropical (Dios así lo quiso, como compositor). 10. Mejor canción regional mexicana (Tuyo y mío, colaboración con Los Dos Carnales).



Cantoalegre

​

Mejor álbum de música para niños (Otra vuelta al sol).

Carlos Vives



1. Canción del año (Canción bonita, dúo con Ricky Martin, ambos intérpretes ganarían como coautores de la pieza musical). 2. Mejor canción pop (Canción Bonita).



Diamante Eléctrico

​

1. Canción del año (A veces). 2. Mejor álbum de pop/rock (Mira lo que me hiciste hacer). 3. Mejor canción pop/rock (A veces).



Diana Burco

​

Mejor álbum tropical contemporáneo (Río Abajo).

Diego Daza & Carlos Rueda



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Pa’ que se esmigajen los parlantes).



Edmar Castañeda

​

Mejor álbum de latin jazz (Family).



Farina



Mejor canción urbana (A fuego).



Felipe Peláez



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Esencia)



J Balvin

​

1. Canción del año (Agua, a dúo con Tainy) 2. Mejor interpretación de reguetón (Tu veneno). 3. Mejor canción urbana (Agua)

Juanes



1. Álbum del año, por Origen. 2. Mejor álbum de pop/rock (Origen). 3. Mejor video musical versión larga (Origen, documental).



José Aguirre y su Cali Big Band



Mejor álbum tropical tradicional (Gente con alma).



José Gaviria & Milton Salcedo



Mejor álbum de salsa (En Barranquilla me quedo, el disco homenaje a Joe Arroyo, interpretado por varios artistas).



Juliana Velásquez



Mejor nuevo artista.



Julio Reyes Copello (Productor)



1. Álbum del año, por Vértigo (de Pablo Alborán). 2. Álbum del año, por Mis amores (de Paula Arenas. 3. Grabación del año, por Un amor eterno (de Marc Anthony). 4. Grabación del año, por Si hubieras querido (de Pablo Alborán). 5. Mejor álbum de folclor, por Renacer, de Nahuel Pennisi. 6. Canción del año, por Si hubieras querido (de Pablo Alborán). 7. Mejor álbum de pop tradicional, por Vértigo (de Alborán).



Juventino Ojito y su Son Mocaná

​

Mejor álbum tropical contemporáneo (La música del carnaval- XX Aniversario).



Karol G



Mejor interpretación de reguetón (Bichota)

Maluma

​

1. Canción del año (Hawái, nominado como coautor de la canción). 2. Mejor fusión/interpretación urbana (Hawái, remix, a dúo con The Weeknd).



Mauricio Rengifo & Andrés Torres



1. Canción del año (Canción bonita, dúo de Carlos Vives y Ricky Martin, con quienes son coautores). 2. Mejor canción pop (Canción Bonita).



Nicolás ‘Na Vi’ de la Espriella

​

Canción del año: como compositor, por Si hubieras querido, interpretada por Pablo Alborán.



Osmar Pérez & Geño Gámez



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Noche de serenata).

Paula Arenas



1. Grabación del año, por A tu lado. 2. Canción del año (A tu lado). 3. Mejor álbum vocal pop tradicional (Mis amores). 4. Álbum del año (Mis amores).

​

Petrona Martínez



Mejor álbum folclórico (Ancestras).



Sebastián Yatra



Mejor canción pop (como compositor de Adiós).



Silvestre Dangond



Mejor álbum de cumbia/vallenato (Las locuras mías).

Tato Marenco



Mejor álbum folclórico (Jemas).



Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica de Medelllín



Mejor álbum de música para niños (Tu Rockcito filarmónico).



Victoria Sur

​

Mejor álbum de música para niños (Nanas consentidoras).



William Perdomo



Mejor álbum de música cristiana (Milagro de amar).



Willy García



Mejor álbum de salsa (El día es hoy).

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

Lilang@eltiempo.com