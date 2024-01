Camilo y su insospechada unión con Jacob Collier

En los últimos años y luego de mucho esfuerzo y trabajo, Camilo ha logrado posicionarse como uno de los artistas más importantes en la industria de la música latina. Sus reconocimientos incluyen seis premios Grammy Latinos y dos nominaciones a los premios Grammy anglo. Ha hecho colaboraciones con Carlos Vives, Camila Cabello, Shakira, Alejandro Sanz y Shawn Mendes.



Y precisamente en materia de alianzas musicales, en esta ocasión le ha llegado el turno de trabajar junto a Jacob Collier, el prodigioso artista del Reino Unido, quien describe a Camilo como “un líder de la alegría, la positividad y mentalidad abierta”.

A sus 29 años, Collier ya destaca como cantante, compositor, multiinstrumentista y productor. Su música fusiona el jazz con elementos de diversos géneros y él ostenta el notable logro de ser el primer artista británico en obtener un premio Grammy por cada uno de sus primeros cuatro álbumes.



Hace unos días, Collier y Camilo presentaron 'Mi corazón'. Una canción en español y en inglés en donde ambos artistas se destacan en lo que mejor saben hacer.

“Yo he sido un gran creyente, fanático y admirador de Camilo durante muchos años. Tuvimos el placer de conocernos en Tokio en agosto pasado, cuando ambos estábamos compartiendo escenario con un increíble artista japonés llamado Gen Hoshino, quien nos invitó a los dos a tocar con él –le contó Collier a EL TIEMPO–. Yo estaba superentusiasmado con la idea de tal vez encontrarme con Camilo. Allí nos conocimos y nos saludamos. Conocí a la maravillosa bebé de Camilo y a su esposa, y fue el momento de conexión más asombroso para mí. Creo que en ese momento nos convertimos en hermanos. Pasamos a ser hermanos de por vida. Nos dimos cuenta de que queríamos escribir una canción juntos. No teníamos idea de cómo sonaría o cómo se sentiría la canción. Fue un tiro en la oscuridad, pero sabíamos que teníamos que hacerlo pronto”.



Mi corazón hace parte del próximo álbum de Collier, 'Djesse Vol. 4', uno de los más esperados de 2024, con fecha de lanzamiento el 29 de febrero.



En el disco, además del sencillo con Camilo, Collier trabajó junto a Chris Martin (vocalista de Coldplay), John Legend, Tori Kelly, Shawn Mendes, John Mayer y Lizzy McAlpine.



En entrevista con EL TIEMPO, Camilo habló sobre esta última colaboración y su experiencia trabajando mano a mano con Collier.

¿Qué significa Jacob Collier para usted?

Yo soy un gran admirador de la diversidad y la multiplicidad. Admiro todo lo que las personas tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y cuando pienso en la diversidad, los colores y los múltiples universos dentro de uno, Jacob es la metáfora perfecta. Es la fotografía de la diversidad y del color.



¿Fue intimidante hacer esta colaboración?

¡Claro! Fue un tremendo desafío. Para empezar, yo me preguntaba cómo iba a escribir una canción con Jacob Collier. Era aterrador pensar en exponerme frente a él, Dios mío (risas). Pero luego, instantáneamente salté al universo de la diversión. Decidí, simplemente hacer lo que amo hacer, que es crear y tener ideas fuera de mi identidad, fuera de mí. Visitar nuevos universos. Nosotros somos muy diferentes y tenemos diferentes colores, pero eso es lo que lo hace todo más interesante, al menos para mí. Sé que las personas que escuchen la canción y vean el video musical, lo disfrutarán. La parte más interesante de esto es que no somos la misma persona, eso es lo que celebramos en esta canción, la colisión de los diferentes colores.

¿Qué aprendió trabajando con Jacob?

Empiezo reconociendo que yo estaba muy nervioso. Siendo honesto, realmente admiro a Jacob. Mucho más de lo que puedo explicar. Para mí él ha sido una referencia para la libertad en la creatividad. Antes de juntarnos en el estudio para lanzar y trabajar ideas, estaba supernervioso. Mi identidad creativa estaba nerviosa porque solo podía pensar en qué le podía lanzar a este tipo que lo sorprendiera o que le hiciera sentir algo (risas). Luego, ya estando en el estudio me di cuenta de que él es como un niño pequeño y eso es algo que tenemos en común. Ambos estamos conectados con nuestro niño interno y con nuestro universo interior.

¿Y cómo fluyó todo cuando empezaron, finalmente, a trabajar?



Cuando empezamos a trabajar juntos en el estudio y a proponernos ideas, fue impactante ver cómo fluía todo para Jacob. Como un material inspirador, como una tela con la que trabajar. Yo solo intentaba impresionarlo (risas). Por ejemplo, yo cogía mi ukelele, tiraba algunas notas y él ya empezaba a crear. Él está siempre conectado con las posibilidades que lo rodean y que aparecen, sin juzgar. Esa es su energía. Todo es posible y todo es una posibilidad. Él nunca me dijo un “no” y eso fue muy inspirador para mí. Y eso es algo que he estado tratando de incluir en cada encuentro creativo que he tenido conmigo mismo y con otras personas desde ese día. Y deseo que esa energía pase conmigo el resto de mi vida creativa.



¿Qué destaca de esta colaboración?

Destaco, sobre todo, los momentos entre tomas… tanto en el estudio como cuando grabábamos el video en Boston. Llegó un momento en el que solo estábamos disfrutando, pasando el rato. Cada vez que intento hacer meditación o que escucho a un gran gurú hablando de tu verdadero yo, siempre caigo en cuenta de que eso está más allá de tu nombre, más allá de tu nacionalidad, de tu raza…eres tú como toda identidad humana posible. Entonces, solo puedo pensar en esos momentos en los que nos pusimos a tocar guitarra o ukelele con Jacob, olvidándome de mi nombre. En ese momento, me olvidaba si estaba en Los Ángeles, en Boston o en Tokio. Son momentos mágicos en los que me olvido de dónde estoy, quién soy, por qué estoy allí. Solo estoy presente en el aquí y ahora.

¿Qué es la música para usted?

Para mí la música es el atajo a mi verdadera identidad. Para mí, es como un atajo meditativo. Cuando realmente lo haces sin cálculos, sin pensar en elaborar nada, ni en compartir nada, ni en inmortalizar nada, ahí es cuando surge la magia.

