Si la gente sabe algo de la vida de Camilo es porque su catálogo musical tiene tintes biográficos y en redes sociales se ha abierto a sus seguidores, sobre eso el cantante colombiano asegura que no comprende la música sin relatar sus vivencias y que no le tiene miedo a la sobreexposición, según dijo a Efe.

“Soy un cantautor que su materia prima es la honestidad de lo que está viviendo, no encuentro la manera de vivir mi oficio sin representar lo que estoy viviendo y eso no me parece un riesgo”, respondió.



El cantante, de 28 años, ha sido generoso con sus fanáticos a la hora de contar detalles de su compromiso con Evaluna Montaner, después su matrimonio, luna de miel y ahora el nacimiento de su hija Índigo. No obstante, confiesa que dentro de todo aquello que les gusta hacer público siempre quedan momentos de intimidad que solo comparte con los más cercanos.



“Hay un término en hebreo que se dice ‘jupá’ y es ese lugar íntimo en donde habitas tú y los tuyos, en donde no puede haber demasiada gente. Nosotros hemos sido súper abiertos pero siempre hay un rincón que atesoramos para retornar a él, es un equilibrio precioso”, ahondó.



Camilo Echeverry se encuentra en México después de seis meses de ausencia para comenzar su gira 'De afuera para dentro', título que comparte con su próxima producción discográfica cuya inspiración, aseguró, viene de su nueva experiencia como padre y el reencuentro con sus seguidores.



“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo, (el disco) es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘la tribu’ (sus fans). Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, relató.

No obstante, compartió que el amor hacia su esposa cada vez es más fuerte y que la llegada de su bebé no hizo otra cosa más que afianzarlo. “Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía, (…) y hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja mas allá de Índigo”, mencionó.



El compositor de temas como 'Tutu' o 'Favorito' y yerno de Ricardo Montaner, ha mostrado su versatilidad en la música y su más reciente tema 'Pegao' es una muestra de ello. Además se trata del primer adelanto oficial del disco que saldrá en septiembre.

“En el mundo hay dos lenguajes universales: el amor y la cumbia, es un sentir que nos une un montón y Colombia y México son hermanitos de cumbia”, cuenta el cantante, quien se sorprendió que la gente la cantara "como si llevara un año fuera" en los conciertos que ya ha dado en el país.



Para su concierto el 2 de junio en Arena CDMX, el cantante aseguró que tendrá un invitado muy especial con el que no ha tenido la oportunidad aún de presentar su colaboración en vivo. Sobre el programa 'Los Montaner', adelantó que su participación y la de Evaluna en el programa se ha llevado a cabo “con mucha naturalidad”.



EFE