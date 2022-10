El cantante colombiano Camilo colapsaó este domingo el centro de Madrid con un concierto masivo que reunió a miles de personas en el corazón de la capital, y que pudieron disfrutar de las apariciones sorpresa de Evaluna y Pablo Alborán.



Como antesala al Día de la Hispanidad, el artista logró extasiar a un público fiel y heterogéneo que no dejó de bailar ritmos latinos como el reggaeton, la bachata, la cumbia e incluso el corrido mexicano.

Camilo encarna a la perfección la figura del artista pop, el que es capaz de reunir, en la misma pista de baile, a un grupo de amigas de mediana edad, a familias enteras con niños devotos y padres desconcertados, a adolescentes incondicionales o a fanáticos solitarios.



Ni siquiera las camareras de los múltiples locales ubicados cerca de la Puerta de Alcalá, imagen icónica de Madrid y donde se desarrolló el concierto, quisieron perderse una actuación extensa y completa de una hora y media, donde no faltaron sus éxitos más comerciales, como "Si me dices que sí", "Tutu", "Aeropuerto" o "Ropa cara".



El poder de convocatoria del colombiano conseguió que la joven Ainhoa y sus tres amigas hayan dejado de lado sus "agendas apretadas" para reencontrarse después de algún tiempo.



"Nos gusta un montón quedar, y Camilo nos ha hecho quedar, es muy especial", dijo a con una cerveza en la mano y los ojos protegidos tras unas gafas de sol, herramientas indispensables para superar el cansancio acumulado, tras acudir a un concierto de Juanito Makandé la noche anterior.



Gustavo, que acudió con su pareja, fue porque "no se le puede pedir más" al domingo: una actuación "gratis" y "al aire libre" por la mañana es un plan irrenunciable, en su opinión.



"Es un buen momento para pasarlo bien y estar de fiesta", resumió. A Laura, una estudiante de periodismo colombiana, le "encantan" las letras y canciones "diferentes" que ofrece su compatriota, al que conoció por su paso por un conocido 'reality show' de su país.

Invitados de lujo

La alegría generalizada se convertió en catarsis cuando el colombiano presentó en el escenario a la cantante venezolana Evaluna, que también es su pareja sentimental, con la que interpretó su canción conjunta "Por primera vez" ante los gritos del público presente, regocijados ante la complicidad mostrada entre ambos.



No conforme con ello, Camilo volvió a sorprender a todos al invitar al escenario al español Pablo Alborán para cantar "El mismo aire", donde la emoción tocó techo. Camilo también tuvo tiempo de reivindicar la diversidad y rechazó la superficialidad de las redes sociales.



"Estamos en un mundo en el que nos dicen que tenemos que parecernos a alguien para ser valiosos; se nos pasa la vida tratando de ser una persona que no somos y que probablemente nunca vamos a ser, en lugar de disfrutar de quienes somos", clamó.



El júbilo del público presente contrastaba sobremanera con la decepción y el enfado de las miles de personas que se quedaron a las puertas de una plaza de Cibeles abarrotada, sin poder acceder a las proximidades del concierto, como Diego, que se quejó del "sobreaforo" en el espacio delimitado.



La actuación de Camilo hoy es parte de la programación de Hispanidad 2022, organizada por la Comunidad de Madrid para conmemorar la Fiesta Nacional del 12 de Octubre.



EFE