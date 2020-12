Camilo y los Montaner revelan sus miedos en su nueva canción 'Amén' 

La canción Amén, compuesta por los cinco, es una plegaria en la que los integrantes de esta familia de músicos comparten sus temores más internos, su desesperación más profunda, su angustia más sentida.

“Nunca hemos estado tan vulnerables”, dijo Mau Montaner, el menor de los hijos varones de Ricardo Montaner. La canción, una suerte de oración musical apoyada en violines y en el que se intercalan los mantras del tema (“Amén” y “Cuida de mí”), muestra las huellas de todos los que colaboraron.



Por momentos suena a las grandes baladas de Montaner, por otros al reguepop de Mau y Ricky, así como al urbano bohemio de Camilo, y también refleja la dulzura de las melodías de Evaluna.

Por su parte Ricardo Montaner papá explicó que la idea de hacer el tema se le ocurrió a finales de 2019. “La gente siempre nos preguntaba que cuándo haríamos algo todos juntos y quise que fuese una canción que pudiera perdurar en el tiempo, que no fuera una de esas que se pone de moda un mes y luego se olvida”, detalló. La meta fue hacer “un himno” que no estuviera atado a un momento en particular.

Por eso, aunque llevaba meses lista decidieron esperar. “No queríamos que fuese asociada únicamente a la pandemia, pero como esto se ha alargado y sabemos del sufrimiento que mucha gente está pasando pensamos que hace falta ahora”, indicó Ricky.

“La gente también nos dice que nuestra vida es color de rosa. Con este tema queremos también que se den cuenta de que nosotros también tenemos nuestros momentos difíciles. En Amén los describimos y expresamos nuestra relación con Dios”, manifestó Camilo, acerca de una composición que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Entre todos participantes de la canción suman casi 100 millones los que les siguen en esas redes sociales. Sobresale Camilo, el artista latino con más seguidores en TikTok, y que suma casi 54 millones de seguidores en esa red social, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Su esposa, quien protagoniza la serie de Nickelodeon Club 57, y sus hermanos, con éxitos como Papás, Desconocidos, La Grosera y La Boca, tienen cerca de 20 millones de seguidores.

Los Montaner pasarán la Navidad en una cabaña del norte del estado de Nueva York, rodeados de nieve y lejos del bullicio tropical de Miami, porque, explicaron, necesitaban “recargar pilas (baterías)”.



Montaner y Camilo ya completaron sus próximos discos y se dedicarán a promoverlos en 2021, mientras que Eva Luna dice quiere hacer cine y ya prepara su nueva música. Mau y Ricky se enfocan en regresar “con seguridad sanitaria” a los escenarios y ninguno descarta la llegada de un bebé para el próximo año.



