Camilo Echeverry revela cómo es vivir la cuarentena con los Montaner

El cantautor colombiano Camilo Echeverry no se imagina "un mejor lugar" para pasar la cuarentena del coronavirus que en la casa en Miami de la familia de su esposa, Evaluna Montaner, junto a sus cuñados, suegros y mascotas y desde donde prepara su próximo disco y lanzó su nuevo sencillo "Favorito".



"Estamos todos en la casa con (Ricardo) Montaner y (su esposa) Marlene", indicó en una charla Camilo, como prefiere ser identificado.

"Todos en la familia son tan creativos, tienen tantos proyectos, que durante el día cada quien está por su lado haciendo sus cosas", reveló, aunque también han hallado espacio para hacer música juntos, asados, comidas saludables y contarse historias.



Cuando habla de todos, dijo, se refiere a sus suegros -el reconocido cantante Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez- así como a sus cuñados, los artistas del dueto Mau y Ricky, además de la esposa del primero y la novia del segundo.



También a Evaluna, con la que se casó hace casi dos meses, y con quien comparte la puesta en marcha, según confesó, de varias cosas que están por venir, como darle los últimos toques a su próximo disco, que espera lanzar en abril.



"Llevo un año trabajando en él y está listo para salir del horno", afirmó con la esperanza de no tener que aplazarlo a consecuencia de la crisis sanitaria mundial por la COVID-19.



"Yo creo que la música es terapéutica. Hacerla y escucharla. Más cuando la bandera es el amor", indicó al explicar la decisión de presentar su nuevo tema y seguir con la fecha para el disco.



"Estoy ansioso de sacar esto que es honesto y va lleno de amor y agradecimiento", dijo. Sobre "Favorito", que estará en ese álbum junto a su éxito mundial "Tutu", Camilo manifestó: "se trata de una canción que lleva como bandera el amor, que es algo que necesitamos cada vez más. Ese amor que es una esquinita de luz en momentos de oscuridad”.



Aunque todos los temas que estarán en su nuevo trabajo son importantes para él, el colombiano sabe que este, en particular, tiene un valor especial, porque el video que lo acompaña fue dirigido por su "esposa", un término que todavía le suena raro, pero que le encanta.



Lo grabaron durante la luna de miel en Bali (Indonesia) y está lleno de detalles románticos y tomas espectaculares "para las que ella llevó todo preparado".



"Es una profesional multifacética y muy talentosa”, afirmó al hablar de su pareja, quien protagoniza la serie de Nickelodeon "Club 57" y con quien es común verlo en transmisiones en vivo durante esta etapa de cuarentena para animar a sus fans en toda Latinoamérica.



Sin embargo, si bien pasar esta época "tan rara" con los Montaner es fantástico, Camilo reconoce que piensa mucho en sus padres.



"Ellos son mayores y se están cuidando muchísimo. Iban a venir para mi cumpleaños justo cuando explotó todo esto y decidieron quedarse tranquilos en su casa en República Dominicana", donde se mudaron desde Colombia hace unos dos años.



Camilo reconoció que a pesar de que está acostumbrado a pasar largos períodos de tiempo con su familia política, "se sigue sintiendo todo esto muy raro".



"En especial cuando surge el tema. Estamos muy conscientes de que hay gente sufriendo mucho", aseguró.



"Nos conectamos en (Instagram) Lives a menudo con el público por eso", dijo. De esta crisis creada por la COVID-19, el artista rescata la conexión que se ha formado entre todas las personas del mundo: "Aunque sea por algo feo, no deja de tener un gran valor el que todos los seres humanos del mundo estemos tocados por lo mismo", indicó.



En lo personal, rescata que la experiencia le esté dando una nueva dimensión de la mujer que ama. "Llevaba cinco años de novio con Evaluna y esto de estar las 24 horas del día juntos en esta situación me ha permitido ver facetas de ella que no conocía. Es algo muy especial", finalizó.



EFE/Miami