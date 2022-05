Como un cúmulo de sentimientos y experiencias que esperan con ansia revelarse, podría tratar de explicar el nombre de lo que será la próxima producción discográfica de Camilo. No es para menos, acaba de ser padre y es posible que esa experiencia tenga un protagonismo dentro de sus nuevas composiciones.

En realidad, el tercer disco del artista se lanzará-hasta ahora-en septiembre de este año, pero Camilo ha estado inquieto en el estudio grabando propuestas y lanzando canciones como Buenos días, con Wisin y Yandel o índigo, en la que le rinde tributo a su pequeña hija, que nació el pasado 6 de abril.

“Después de la pandemia descubrí en mi primera gira que las canciones que nacen dentro de mi pertenecen a todos los que están ahí fuera. Ese encuentro cambió mi vida e inspiró muchas ideas que ahora son parte de este disco”, compartió Camilo, que lanza pronto la canción Pegao, como sencillo.



Puede leer: La historia de la guitarra de 1.600 millones de pesos de la banda Oasis

“Cuando Índigo llegó, llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de viajar, de saltar, de celebrar con ustedes obviamente. Y me puse a pensar por qué no les cuento todo lo que vi en este 2022 para que esperemos juntos en vez de guardarlo en secreto. OK. Viendo llegar a Índigo las mejores canciones que he escrito en mi vida. Y así armamos el álbum De adentro pa'fuera. Pero antes de eso, en unos días, Pegao. En junio, NASA. En julio, Naturaleza. En agosto, Alaska. Y en algún momento entre todo esto, el documental El Primer Tour de Mi vida”,reveló emocionado Camilo en sus redes sociales.



Otro tema: Baum Festival: habrá más boletas para el evento de electrónica

“Se creció la familia, se creció la tribu, y ya casi salimos de casa a vernos la cara. Otra vez, muy pronto, en De adentro pa fuera tour”, finalizó Echeverry.



CULTURA

@CulturaET