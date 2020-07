Así lleva el vallenato sus conciertos al mundo digital

Después de siete conciertos vallenatos transmitidos, con hasta 7.000 conectados, que pagaron desde 15.000 pesos en adelante, el fundador de Caja de Música Live, Camilo Daza, tiene lecciones que compartir. Al comienzo, pudo ser que la idea de pagar por pagar un 'show' de 'streaming' generara alguna duda: ¿para qué pagar por ver a un artista en concierto en web si hay videos en YouTube de sus conciertos?, por ejemplo. Números en mano, Daza tiene cómo responder.

“El gremio del espectáculo se paralizó el 15 de marzo –dice–. Ya tenía mi empresa de producción de eventos, Caja de Música, en Valledupar. En el afán de ver qué hacer, me reuní con amigos, nos asociamos (Bryan Cuadro, Carlos Barranco y Eduardo Montero). Uno hace lo audiovisual; el otro, lo comercial... Pensamos en hacer como los 'unplugged' que hacía MTV, pero en formato virtual, en vivo”.



¿Qué fue lo primero?



Presentarle la idea al alcalde de Valledupar, Mello Castro. Le gustó. La alcaldía sacó el decreto 305, en el que autorizaba los conciertos virtuales, transmisiones para obras de teatro, música, circo y danza. El 15 de mayo fue nuestro primer concierto 'online', con Jean Carlos Centeno. Vendimos 1.800 'tickets' y tuvimos una audiencia de.000 o 7.000 personas. Vimos que el 'show online' llegaba a muchos fuera de Colombia, gente que extraña a su música vallenata.



(Lea también: Jorge Celedón: 'La música no debe parar')

¿Cómo ha evolucionado la propuesta?



El Zuletazo Live vendió 4.000 'tickets'. Tenemos una base de datos de 12.000 correos electrónicos que para nosotros son oro. En Valledupar, ya la gente se programa, sabe que los viernes, a las 8, son para ver el 'show'. Tenemos programación hasta el 19 de septiembre. No es caro sentarse por 15.000 pesos con tu familia. Antes se iban 200.000 de entrada y 300.000 en trago.



Descubrieron un filón...



Hay tantas posibilidades: por ejemplo, festivales vallenatos. Hay gente que quiere unirse. Al principio lo vimos como algo temporal, por la pandemia, pero se quedará. Cuando vuelvan los eventos presenciales, podremos combinar ambos formatos. Imagine que en el Festival de Villanueva habrá un público que asista, pero otros que no alcancen, podrán verlo.



(Le invitamos a leer: Los 90 años de Julio E. Sánchez Vanegas, visionario de la TV)

¿Cómo es el negocio?



Cobramos porque la idea era reactivar el gremio cultural en Valledupar. No es una empresa contratando a un músico. Hacemos una sociedad con cada artista. El dinero que se recoge por 'tickets' y patrocinios se divide en porcentajes y cada quien paga sus gastos. Pero hay un concierto y público. Otros se subirán al Instagram y harán algo más personal. Wilfran Castillo coge su guitarra y canta. Pero nosotros queríamos darle soporte a todo el conjunto vallenato: mostrar un escenario, los músicos en vivo, con calidad de concierto en audio y video, hecho como 'show' de televisión.



¿Cómo fijan los precios?



Cobramos 15.000 pesos en preventa. Cuando se acerca el show, 25.000. Hay gente dispuesta a pagar más. Los seguidores han llegado a pagar hasta 100.000 pesos. Ofrecemos transmisiones distintas a las que hay en YouTube. Tenemos 'streamings' más íntimos, en los que se puede hablar con el artista o ver el detrás de cámaras. Con Wilfran Castillo se vendió una sesión privada. Después de su concierto él hizo una especie de remate. Se trata de dar alternativas. Precisamente por que dicen: ¿para qué si en YouTube yo lo veo? Pero no lo ven en vivo y en directo. La gente escribe: “Canta tal canción” o “Dile que me salude” . A través de un presentador le decimos al artista lo que la gente comenta y puede responderles, porque no es pregrabado ni diferido.



(Le puede interesar: Un vallenato que nació de la oración y del aislamiento)

Así, los saludos vallenatos también son virtuales...



Al vallenato siempre le ha gustado que lo saluden. Hay quien llama a ofrecer pago a cambio de que lo nombren. En la parranda con los Reyes de Reyes, había alguien que insistía y cuando lo saludaron su felicidad fue grande. Es chévere crear esa conexión. En la noche de El Chiche Maestre, él contó anécdotas y había parejas que mandaron videos diciendo que vivieron cosas parecidas.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

En Twitter: @Lilangmartin