Camila Cabello logra segundo número 1 en Hot 100 de Billboard

La cantante cubana Camila Cabello logró su segundo número uno en la lista Hot 100 de Billboard, que mide la popularidad musical en EE.UU., por su tema ‘Señorita’, que canta junto Shawn Mendes, informó la revista especializada.



‘Señorita’ escaló una posición con respecto a la lista de la pasada semana y lidera ahora la popular clasificación, hito que logra por primera vez el joven cantante canadiense, de 21 años.

'Señorita' lleva ya nueve semanas en esta lista y alcanzó la segunda posición por primera vez a inicios de julio pasado y desde entonces se ha mantenido en los primeros puestos, aunque sin alcanzar hasta ahora la cima.



El tema se mantiene además en lo más alto de la lista de Billboard de canciones pop que se escuchan en la radio de EE.UU, y es tercero en la clasificación general que incluyen todos los estilos y que se reproducen a través de este medio, según Billboard.



'Señorita' es la segunda colaboración entre Shawn Mendes y Cabello que logra su entrada en la lista después del tema 'I Know What You Did Last Summer' que alcanzó el vigésimo puesto en enero de 2016.

A sus 22 años, Camila Cabello es la artista más joven en situar su segundo número uno de las lista Hot 100 desde que hiciera lo propio Justin Bieber. FACEBOOK

Los dos jóvenes cantantes interpretaron su éxito este lunes en la noche en la gala de los premios Video Music Awards de la cadena MTV, que se entregaron en Nueva Jersey.



La cantante nacida en Cuba y radicada en Miami compite en cinco categorías por "Señorita", entre ellas la de "mejor canción del verano" y "mejor colaboración".



