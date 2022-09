La artista cubana, Camila Cabello, llegó por primera vez al país para ejercer como una de las teloneras éstelares del tan esperado concierto de Coldplay, que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá los días 16 y 17 de septiembre, en el marco de su gira ‘Coldplay Music of the Spheres World Tour'.



Antes de su llegada al país, la intérprete de ‘Romance’ estuvo realizando sus respectivas presentaciones como solista en Brasil, dónde cantó para más de 100 mil personas en el festival Rock In Río. Luego, pasó a Lima , dónde abrió el show de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, empezando así su función como telonera.



Es su primera vez en las tarimas tras un parón de cuatro años de estar presentándose en grandes escenarios. Con la baja en las restricciones sanitarias por la pandemia, a la artista no se le vio auspiciar giras como solista, además de la que ya estaba programada con la banda británica.

No obstante, a principios de 2022 anunció que estará realizando el tour ‘Familia’, nombre que le puso a su último álbum- Si bien no ha lanzado una fecha de inicio para la gira, Colombia ya sería uno de los países confirmados para tal evento.



O al menos así lo hizo saber la madre de Cabello, Sinuhé Estrabao, en charla con unas fanáticas que la abordaron al ingresar al hotel Four Season de Bogotá: “¿Sinuhé para cuando el ‘Familia Tour’? Le pregunta una de las mujeres, a lo que ella responde “No sabemos todavía, pero de que vamos a venir (Colombia), vamos a venir.



Lo que causó la algarabía de los presentes quienes empezaron a trinar que el país ya estaba confirmado para la tan esperada gira de la también nacionalizada estadounidense.



Por otro lado, una de las teloneras que también abrirá el concierto será la quibdoseña Mabiland, quien ya es bien conocida en la industria del rap en el país por haber realizado temas con Crudo Means Raw y otros artistas icónicos de la escena. Se presentará antes que Cabello, quien saldrá a eso de las 7:30 de la noche.



#EsTendencia: A las afueras del hotel en Bogotá, Sinu, la mamá de Camila Cabello, confirma que la artista incluirá a Colombia 🇨🇴 en su ‘Familia Tour’ 🥰pic.twitter.com/MMDEx7rhaQ — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 16, 2022

Cierres viales por concierto de ColdPlay

Para evitar problemas de movilidad y de seguridad en los alrededores del Campín, el distrito autorizó el cierre de algunas vías aledañas al estadio. Algunas estarán habilitadas parcialmente y por horarios específicos.



Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS, Cierre sendero peatonal norte de la calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Desde las 8 a.m. del 15 de septiembre hasta las 1 p.m. del 18 de septiembre de 2022, en los siguientes tramos viales: Cierre sendero peatonal sur de la Calle 53B bis entre la carrera 28 y la Av. NQS.



Desde las 7 p.m. horas del 15 de septiembre hasta las 02:00 a.m. horas del 18 de septiembre de 2022, en los siguientes tramos viales: Cierre total de la calle 57A entre la Av. NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.



Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. Calle 57 incluido el sendero del costado occidental, el organizador deberá implementar carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.



El campín. Foto: iStock

