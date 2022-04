Sol, arena, un surfista corriendo hacia las olas. Un coctel tropical, piel tostada por el sol con unos granitos de arena al lado del bikini, la piel sudada de una joven modelo. Pasa a gran velocidad un famoso en su carro deportivo –se dirige a su casa–. Malibú. Malibú es una escena de película, o incluso una película entera. Esa ilusión del lugar perfecto en el que se puede pensar que solo es felicidad. Sin embargo, como todo en este mundo, tiene un lado de tristeza, de nostalgia. El surfista, el famoso y la chica están “entusados”; acaban de terminar con sus parejas o recuerdan amores del pasado. Y Cali y El Dandee le cantan a esa sensación en medio del calor en su nuevo álbum: Malibú.

En la ciudad de Malibú, una línea de 43,5 km en la costa del Pacífico cerca de Los Ángeles, los dos hermanos: Alejandro Rengifo (Cali) y Mauricio Rengifo (el Dandee), reconocidos por canciones como Volver, Yo te esperaré, Gol, entre otras, se inspiraron para grabar su nuevo álbum que adquiere el nombre de esa ciudad. Los artistas decidieron recluirse en un estudio de grabación allí –junto al reconocido productor Andrés Torres– para crear un álbum inspirado en los lugares emblemáticos en los que algunos de sus artistas favoritos compusieron las canciones que los marcaron y que disfrutan día a día. Fue en medio de ese retiro creativo que los tres artistas escribieron las canciones que componen el álbum, que además cuenta con la colaboración de artistas inigualables como Luis Fonsi, Andry Kiddos, Aitana, Boza, Beret y Keityn.



Los artistas conversaron con EL TIEMPO desde Los Ángeles donde, pese a que el cielo está despejado, hace un frío de 3 grados centígrados.

¿Cuál es la historia de Malibú?

El Dandee: Estamos muy emocionados por el lanzamiento de este nuevo álbum. Lo llevamos construyendo desde hace casi un año y medio. Es un álbum un poco diferente a Colegio en cuanto a que es más triste. En todo el álbum hay una o dos canciones de amor feliz, el resto son de despedidas, de peleas... Estamos explorando un lado más oscuro de las relaciones y eso choca con lo que en teoría teníamos en la cabeza que significaba Malibú cuando fuimos a hacer el álbum allá. Es un sitio superidílico, en el que todo está bien, donde se hacen las películas, donde viven todos los famosos... y queríamos darle ese contraste: contar historias tristes en el paraíso. Se nos dio superbién. Nos encantó poder salir del estudio común y corriente en el que trabajamos siempre para que la creatividad pegara de una forma diferente. Es un álbum muy bonito y hay colaboraciones que nos emocionan mucho.

¿Por qué más triste: fue una cuestión de inspiración, lo pensaron así..?

Ahora que todo se reabrió surge la necesidad de conectarse con ese lado dramático y más pesado a la hora de escribir, y eso lo disfrutamos muchísimo y tiene mucho que ver con Cali y El Dandee FACEBOOK

Cali: Yo creo que a diferencia de Colegio, que fue nuestro pasado álbum y que fue concebido desde lo que sentimos en el colegio y de las historias bonitas que uno siente cuando está creciendo, Malibú es de un momento más maduro, de un momento de nuestras vidas diferente donde hemos visto muchas historias. Hemos pasado por la pandemia, y la inspiración y toda la vibra que sentíamos cuando lo estábamos grabando era muy diferente al de Colegio y salieron muchas experiencias de cosas tristes. Por eso queríamos cambiar completamente y no hacer un álbum tan feliz sino cosas más tristes.



El Dandee: Siento que hay una razón, sin haberlo hablado, y es que Colegio lo lanzamos en plena pandemia, y era un momento en el que el mundo no necesitaba tantas cosas tristes –necesitábamos cosas felices–. Ahora que todo se reabrió, surge la necesidad de conectarse con ese lado dramático y más pesado a la hora de escribir. Eso lo disfrutamos muchísimo, y tiene mucho que ver con Cali y El Dandee. Es hacer canciones cortavenas, que aunque tengan reguetón, el género urbano o lo que sea, sean canciones que tengan un mensaje más intenso. Ahora nos dimos permiso de tirarnos por ese tobogán de la nostalgia y de lo no tan candy...



Es como desahogarse...

El Dandee: Sí, pero no necesariamente tiene que ver con estar triste. Siento que en un momento de pandemia como en el que estábamos en el 2020, cuando había más incertidumbre, nuestra reacción no necesariamente es ir a hacerle música a eso, sino a apelar a la felicidad que tienes adentro, versus a que si estás en un momento más feliz y más claro, te puedes dar permiso de irte para atrás y recoger las historias que tienes que desahogar, sin necesariamente estar sintiéndote mal. Yo creo que eso es bien importante que la gente lo sepa. No necesariamente porque estemos sacando una canción superoscura y densa nos estamos sintiendo así en este momento.

Habla de los famosos en Malibú y de explorar las historias tristes...

Cali: Tuvimos la oportunidad de estar allá, de grabar y crear todo este álbum, y lo hicimos allá porque queríamos salir de la normalidad y del mismo estudio en el que estamos acostumbrados. Queríamos ir a este lugar emblemático donde se han grabado películas, series y música que nos ha marcado y donde viven y han estado artistas que seguimos desde hace mucho tiempo. Precisamente creo que se han quedado allá porque es un sitio de mucha inspiración. Cuando uno está al frente de algo tan increíble y tan hermoso como la naturaleza, salen cosas guardadas que tienes por dentro. Es un sitio donde te puedes relajar y simplemente no sobrepensar las cosas, por eso queríamos hacerlo ahí. Sí salieron muchas historias tristes y cosas diferentes, porque las cosas tristes y fuertes son las que nos han marcado y son las que nos han obligado a cambiar y a ser mejores.

Muchas colaboraciones en este álbum...

El Dandee: Sí, tenemos muchas colaboraciones, invitamos a muchos amigos. Está lleno de canciones que no pudimos hacer solos porque las colaboraciones, más allá de ser una herramienta de marketing, permiten llevar a la canción a donde la podemos sentir, y eso se logra con otra cabeza, con otra creatividad. Generalmente cuando estamos escribiendo la canción nos imaginamos quién quedaría bien ahí o quién nos puede llevar al sitio en el que necesitamos que esté la canción. Por eso hay muchas canciones con colaboraciones –nos encanta toda esta onda de no tener que hacer la música solos para dar la imagen de que uno puede solo–... sino estar abiertos a las colaboraciones. Eso hace que la música crezca y avance.



¿Cómo fue el trabajo con esos otros artistas, con Luis Fonsi, con Mau y Ricki?

Cali: Todas estas colaboraciones siempre parten del punto de vista de que tenemos una canción que nos gusta, que creamos nosotros, pero que queremos llevar a otro nivel. Nunca parten desde el punto de vista de querernos aprovechar de otras audiencias. Sino de que la canción pueda llegar a un lugar diferente y todas y cada una de las colaboraciones que se hacen han sido en pro de la música y de la calidad del álbum. Nos sentimos muy orgullosos de haber hecho esta canción con Fonsi, que se llama Yo no te olvido, porque es una canción que seguimos hace mucho tiempo.



El Dandee: Con Aitana también fue un proceso muy cool porque fuimos a hacer un experimento de meter más guitarras eléctricas y con un flow más roquero que lo que una canción de reguetón permitiría. Quedó muy cool. Hay un artista nuevo que es méxico-venezolano y que se llama Andry Kiddos, con quien hicimos una de las canciones más tristes del álbum, Beret, que sentimos que está afín con el estilo y el mensaje que nos gusta dar a nosotros. Muchos amigos y muchos ejercicios muy fructíferos a la hora de poder crear música con ellos.

¿Qué planes tienen ahora?

El Dandee: Vamos a Colombia en un mes, vamos a estar en medios y vamos a conciertos. Estamos esperando a que el mundo abra completamente porque tenemos muchas ganas de ir a muchos lugares.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO