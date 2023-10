Caifanes vuelve a Colombia: conozca la gira y sus fechas  

El álbum El nervio del volcán está celebrando aniversario. Ya son tres década de una de las producciones fundamentales en la carrera de la banda mexicana Caifanes-

Precisamente, para celebrar este acontecimiento la agrupación se presentará en Cali, Bogotá y Medellín los próximos 1, 3 y 4 de mayo de 2024. Luego de shows agotados en 2019 y 2022, y una presentación delirantemente apasionante en el Festival Cordillera 2022, Caifanes, liderada por el mítico Saúl Hernández vuelve a su segundo hogar, como ellos mismos han definido a Colombia.



Este miercoles 1 de noviembre se iniciará con la preventa para clientes de los Bancos Aval y dale!. El 29 de junio de 1994 salió al aire El nervio del volcán, el disco que consolidaba a Caifanes de manera definitiva en el panteón del rock latino con himnos chamánicos como “Afuera”, “Aviéntame”, “Ayer me dijo un ave” y más.

“Nosotros platicamos mucho las atmósferas, la música es eso y el color de los sonidos, a la que las mismas canciones nos van llevando a su camino", recordaba Hernández en na entrevista con EL TIEMPO en el 2022. Ae Caifanes.

Para él, tocar tiene otra piel, es un ritual mayor que él y la banda siguen. Sumado a una madurez como músicos y como personas que los ha llevado a encarar retos y saborear éxitos.

“Aprendimos que del ego pasamos a la confianza, y cuanto entramos en discusiones, ahí llegaban las soluciones. Disfrutamos vernos componiendo, cantando, produciendo con tanta paz y disfrutando mucho. Estamos muy metidos, como adolescentes, y eso nos llenó de mucha frescura y no queremos pensar que esto va a durar, ojalá y sí, ojalá y no, ¿quién sabe? Pero sí estamos Ahora muy creativos y con ganas de sacarlo todo”, finalizó el cantante y compositor.



Más información de los conciertos

Las presentacioes serán en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de Cali (1 de mayo de 2024); en el Movistar Arena de Bogotá (3 de mayo) y en La Macarena de Medellín (4 de mayo).

Las entradas se pueden adquirir en la preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y dale! desde el 1 de noviembre a las 9:00 am hasta el 3 de noviembre a las 8:59 am, o en la Venta General a partir del 3 de noviembre a las 9:00 am con todos los métodos de pago en TuBoleta (Bogotá), Taquilla Live (Medellín) y Taqui (Cali).

