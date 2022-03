“Las maletas ya están listas y hasta parecemos perros con la correa en la puerta de la casa, con ganas de salir”, bromea Saúl Hernández, el cantante de la agrupación mexicana Caifanes que regresa a Colombia, el país que, para él y sus compañeros, tuvo la calidez de su hogar al presentarse en dos fechas, el 15 y el 16 de junio de 2019, en Bogotá.

“Son conciertos que hoy en día los tenemos muy presentes. Fue un ritual muy apasionado y nos fuimos dando giros y con el corazón lleno de tanto cariño”, reflexiona Hernández con una tímida sonrisa, de esas que se iluminan cuando aparece un buen recuerdo.



“Imagínate, ahora volvemos diciendo ya casi, ya casi, y muy ansiosos de retornar a esas tierras”, recalca el cantante, haciendo referencia a su recital hoy en Medellín y el sábado, 19 de marzo, en la nueva edición del Jamming Festival, que se extenderá dos días más, hasta el 21, en Ibagué.

Salir, ensayar, reencontrarse con las caras invadidas de emoción del público es algo que añoraba toda la banda. Tocaron en formatos como los de los autoconciertos en México en plena pandemia (y les fue muy bien), pero no es lo mismo, ahora no solo regresan a las tarimas, sino que, como pasó en el 2019, traen un nuevo sencillo para los fanáticos que van a cumplir la cita en el escenario. En ese año acababan de lanzar Heridos, y la multitud que los acompañó en ese año en Colombia cantó a grito herido esa aventura sonora. Hoy tienen Solo eres tú.



“Mira qué curioso, la sacamos hace unas semanas y forma parte de otras canciones que ya hemos grabado desde noviembre del año pasado, cuando nos fuimos al estudio. Entre conciertos en Estados Unidos (en Auckland y Anaheim), buscamos esos huecos que nos deja el itinerario para seguir esta dinámica de grabación”.



Una pausa marcada por la energía y esa adrenalina. “Es como si hubieras ensayado cien veces la canción”, apunta Hernández, que adora ese tipo de trabajo. “Espero que se mantenga, ya que tenemos bastante material y creo que vamos a seguir componiendo”, explica ¿Quién quita que la retroalimentación de Medellín o Ibagué deje su huella en las canciones que están por venir?

Por ahora tienen la certeza de seguir creando, escribiendo y tocando cosas como Solo eres tú, que parece revelar entre riffs de guitarra y teclados muy oníricos, en lo que Saúl Hernández define como un halo de recuperación.



“Vivimos con toda esta información tan veloz por internet y las redes sociales o los dispositivos” y, según dice, nos está deshumanizado. “Solo eres tú para solamente comentarte dice: ‘Mira, atrévete a verte en el espejo y verás algo más importante que un like’ ”, define el cantante, en el marco de un mensaje que se orienta a una necesidad de cambiar un poco la vida, de encontrar un nuevo curso en rumbos a veces místicos, a veces religiosos, “cuando ese cambio lo tienes tú. Nos olvidamos de que el poder de cambiar las cosas si lo tenemos, así como tenemos el amar y odiar, podemos transformarnos.



“No eres Buda, ni eres Dios... Eres tú”, dice un fragmento de esa canción que también alerta acerca de una dependencia tecnológica. “Desgarra esta esclavitud virtual / Que las calles y tu voz den libertad”, recita Saúl Hernández, que reconoce que adora “bucear en los arrecifes del inconsciente” con canciones que son diálogos internos, inspirados “en esos momentos que van del sol a una tempestad, la verdadera magia y lo espiritual”.



“Nosotros platicamos mucho las atmósferas, la música es eso y el color de los sonidos, a la que las mismas canciones nos van llevando a su camino. Antes de la pandemia no sentamos a ensayar, yo tenía Solo eres tú y tuvo su momento para salir. Hay canciones que se demoran años y cuando las tienes, en realidad no están, no son. Eso no pasó con esta nueva”, explicó de este viaje lleno de guitarras y un cierto toque ochentero que regresó al sonido de Caifanes.

Para Saúl Hernández, tocar tiene otra piel, es un ritual mayor que él y la banda.

“Te lo voy a resumir en una frase y me atrevo a compartir esto en nombre de mis compañeros: aprendimos que del ego pasamos a la confianza, y cuanto entramos en discusiones, ahí llegaban las soluciones. Disfrutamos vernos componiendo, cantando, produciendo con tanta paz y disfrutando mucho. Estamos muy metidos, como adolescentes, y eso nos llenó de mucha frescura y no queremos pensar que esto va a durar, ojalá y sí, ojalá y no, ¿quién sabe? Pero sí estamos ahora muy creativos y con ganas de sacarlo todo”, finalizó el cantante y compositor.



