Café Tacvba interpretó 'La Ingrata', pero en versión feminista

El grupo de rock mexicano, Café Tacvba, volvió a tocar 'La Ingrata' en el estadio Foro Sol, de México. Esta vez la interpretación se llevó todos los aplausos, pues la agrupación la transformó en una versión feminista nunca antes escuchada. La canción fue un éxito de la agrupación en 1994.

La reinterpretación se dio en el marco de un concierto de gira por los 30 años de existencia de la banda.



Esta versión estuvo acompañada por una de las vocalistas de la agrupación 'Aterciopelados', Andrea Echeverry, quien interpretó la letra de la canción modificada junto a Rubén Albarrán, vocalista de 'Café Tacvba'.

Y Andrea Echeverri hizo versión feminista de Ingrata con Café Tacuba @aterciopelados. Mañana debería ser feriado. Muchas emociones hoy 💜💚✊🏽😭 https://t.co/x08qov7dUF — Ita María (@itamaria83) December 9, 2019

Según el diario mexicano El Debate, la agrupación invitó a Echeverry para que hiciera parte de esta versión feminista. "Muchas gracias por aceptar nuestra invitación", dijo Albarrán para recibir a Echeverry en el escenario.



"No la cantaban hace rato porque se les fue la mano un poquito, pero tenía amor, estaba súper linda. Me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, añadió la cantante.



"Ingrato no me importa si me quieres, vale madre si me dejas. Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, el respeto es lo que exijo”, es parte de la letra que se incorpora a esta nueva canción de Café Tacvba.



De acuerdo con una entrevista del diario argentino La Nación publicada en el 2017, Albarrán dijo que cuando escribieron la letra de la canción, el grupo no estaba tan familiarizado con los feminicidios ni la violencia contra la mujer.



"Debemos pensar si dejamos de tocar la canción o si le cambiamos la letra", agregó Albarrán en ese entonces.



De acuerdo con una entrevista de la BBC, el grupo nunca aclaró cuál había sido al decisión final del tema.



Esta canción fue el cierre del concierto del sábado 7 de diciembre en México.

TENDENCIAS EL TIEMPO