La agrupación mexicana Café Tacvba reivindicó la influencia de los migrantes en Estados Unidos al ser galardonada durante la 36 edición de los premios a la Herencia Hispana, que celebran el talento latino y se entregaron este jueves por la noche en Washington D.C.

"EE.UU. es grande gracias a los migrantes", dijo Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock alternativo, durante la gala desarrollada en el centro John F. Kennedy for the Performing Arts.



El grupo, considerado uno de los exponentes musicales más influyentes de América Latina, puso a bailar a los asistentes de la gala -entre los que se encontraban decenas de artistas latinos, políticos y empresarios- al ritmo de varios de sus temas, como "Volver" o "Futuro".



La presentación de anoche se suma a decenas de shows que Café Tacvba ha tenido en EE.UU. durante sus más de 30 años de carrera musical.



"Hemos podido recorrer en autobús este país de ciudad a ciudad y se ha forjado una relación con la audiencia aquí", señaló Enrique Rangel, bajista de la banda, en entrevista con EFE.



Durante sus visitas a EE.UU., poco a poco, contó Rangel, fueron dándose cuenta de cómo los hispanos integran una parte notable del tejido social: "Hay latinos por todas partes", expresó el músico entre risas.



Las personas de origen latino -tanto de primera como de segunda generación- y la población migrante representan un 19 % de los habitantes de EE.UU., algo que para el pianista de Café Tacvba, Emmanuel del Real, tiene un impacto profundo en la identidad estadounidense.



"La cultura hispana es fundamental en la fuerza laboral, cultural, creativa y social de este país", señaló el artista y agregó que, para que esto se puede reconocer de manera adecuada, es necesario que exista un sistema migratorio justo.



"En la medida que las condiciones migratorias se resuelvan", subrayó del Real, "la comunidad va a ir reconociendo la trascendencia de los hispanos en este país".



Gracias a su alcance y reconocimiento, su grupo ha podido dejar una huella tanto en los latinos que viven en EE.UU., como en estadounidenses de diferentes grupos étnicos, que se han acercado a conocer su música.



"Hay gente que nos descubre acá, americanos que reconocen esa aportación que tenemos hacia la comunidad, y eso es una base de la multiculturalidad de este país", destacó Rangel.



Los premios, que llegan este año a su entrega número 36, están organizados por la Fundación de la Herencia Hispana y fueron creados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar el establecimiento del mes temático de dicha comunidad en Estados Unidos.



EFE

Lea también: