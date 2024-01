Cafam tuvo su Gran Concierto de Fin de año, con la mejor soprano del mundo

Para la cantante Julieth Lozano Rolong la mejor manera despedir el 2023 y recibir el 2024 fue cantar en la ciudad que la vio nacer. El año viejo la convirtió en la mejor soprano del mundo –gracias al premio del concurso BBC Cardiff Singer of the World–, que ganó en Londres a mitad de año.



Y vino a Bogotá a presentarse como solista principal del Gran Concierto de Fin de Año, que llegó a su edición número 16, en el Teatro Cafam. El evento celebró además los 15 años del escenario y de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá Fosbo.



La voz de Lozano y la Fosbo, orientadas por el director invitado español Francisco Valero-Terribas interpretaron un programa musical que comenzó con autores clásicos europeos, entre ellos Mozart (con Im uomini soldati), A. Dvorak (Carnaval Obertura y Canción a la luna, de la Ópera Rusalka) y Donizetti (con la obertura de Don Pasquale).



Y después de pasar por fragmentos de Zarzuelas como Doña Francisquita y Cecilia Valdez, además del Hallelujah, de Haendel, deleitaron al público bogotano que asistió en la noche del último día del 2023, con una tercera parte, titulada ‘Amores en Colombia’.



La interpretación de Lozano fue fiel a una idea suya consignada hace tiempo en su cuenta de Instagram: “La canción latinoamericana necesita más voces para darle vida” y no deja de ser emocionante que la mejor soprano del mundo, no solo sea bogotana, sino que además, en un momento de brillo como este interprete canciones como Manizales del alma y Yo me llamo Cumbia

