Caetano Veloso, un regalo de la vida

Santo Amaro de Purificação es la tierra que vio nacer a Caetano Veloso el 7 de agosto de 1942. Está en el estado de Bahía, en el centrooccidente de Brasil. Ir es fácil. Veloso nos lleva con su palabra para sentir cómo fue su vida allá, en un lugar donde “todos nos mezclábamos”, dice.

“En mi niñez me gustaba caminar por la orilla del río Subaé o ir en bicicleta por allí. Nuestra casa no quedaba frente al río, sino a dos calles hacia adentro. A mí me gustaba vivir allí. Estudié siempre en escuelas públicas. La gente era en su mayoría negra o mulata clara, como mi familia. Mi padre, un funcionario de los Correos y Telégrafos, era nítidamente mulato, y mi madre parecía una mujer de Cachemira, una indiana”, cuenta el músico en una entrevista con EL TIEMPO poco antes de viajar a Colombia, donde se presentará en el teatro Colsubsidio de Bogotá (12 de septiembre), así como en los festivales de jazz de Medellín y Barranquilla.



“Mis padres nunca peleaban. Almuerzos y cenas eran con toda la familia, siempre, y teníamos que ir a la misa los domingos. En las fiestas de febrero, para Nuestra Señora de la Purificación, dábamos vueltas a la enorme plaza en grupos de amigos o familiares, siempre en una mezcla de negros, mulatos y algunos blancos. La distribución de las personas en la iglesia no seguía ningún criterio racial, así que crecí en un mundo mezclado, donde las historias de racismo que veíamos en las películas americanas parecían monstruosas”, cuenta.



Agrega: “(aún hoy) si vas a una fiesta de la Purificación en Santo Amaro, verás escenas como las que describo. Haber crecido ahí me hizo resistente a reconocer la lucha contra el racismo estructural brasileño. Tardé en reconocer cosas como la importancia de las cuotas para universidades, por ejemplo”, dice.

Son las palabras de un hombre que ha sido transgresor en la música y cuyas canciones emanan libertad. Es la historia de un nacimiento libre, sin racismo casi hasta los 18 años, cuando dejó su ciudad.



Esto lleva a entender no solo el género del tropicalismo, del que fue uno de sus creadores, a finales de los años 60, sino toda su fusión que incluye bossa-nova, rock, psicodelia, música tradicional de Bahía y fado portugués.



Sin embargo, para Veloso, “nuestros esfuerzos fueron más en el sentido de quebrar paradigmas críticos que en crear un sonido nuevo definido. Claro, hacíamos materialmente obras sonoras. Hay cosas, como la grabación de Baby por Gal Costa con arreglo de Rogério Duprat, que tienen valor musical intrínseco, valor que cuenta con su fuerza transformadora del espíritu crítico de la época, pero que es antes belleza sonora en sí misma. La sola guitarra de Gilberto Gil es una realidad de esa magnitud. Cuando la toca, está allí todo lo que ha dicho la bossa nova, que se suma al pasado rítmico de nuestra historia y el amor crítico por lo que él oía en el rhythm&blues y el nuevo rock”.



Pero piensa que, aun así, el tropicalismo no unió a su país. “Cuando explotó, en 1967, causó polémica y alejó a viejos amigos. El público estudiantil y con más tendencias de izquierda desaprobaba nuestro interés por el rock y la identificación con la contracultura. Incluso, hubo una manifestación en la calle contra la guitarra eléctrica. Pero con el tiempo, las canciones –algunas– ganaron el interés del público menos pretencioso y el apoyo de poetas, escritores y artistas experimentales”.

Su primer disco, editado en 1968, se llama 'Domingo' y en su prolífica carrera hay muchos trabajos, varios de ellos con João Gilberto, Gilberto Gil y María Bethânia.

Ahora viene a Colombia con sus tres hijos: Moreno, Zeca y Tom. “Aunque cada uno es uno, tenemos nuestro timbre familiar. Los adoro y me encantan con sus diferencias. Me parece que son mejores personas que yo y que puedan estar cantando conmigo por el mundo es una gloria personal”, manifiesta.



Libre a sus 77 años, Caetano Veloso sabe cuáles son sus primeros recuerdos de oír música: “Mi prima Lindaura cantando 'Último desejo'; mi madre cantando 'Mané fogueteiro' y en la radio la voz de Vicente Celestino con 'Coração materno'. De lo que duda es de la edad: “Yo debía tener entre 5 y 7 años”.

Sonidos en Ajazzgo, en Cali

Hoy es el lanzamiento de Ajazzgo, de Cali, con un concierto en el que estarán Antonio Arnedo y Sam Farley Dúo, y el 11 de septiembre repetirá Arnedo, esta vez con la Orquesta Filarmónica de la capital del Valle.



En el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el viernes 13 de septiembre se presentará Dayme Arocena, una de las más grandes sorpresas sonoras de Cuba en tiempos recientes, dotada no solo de una gran voz sino de un estilo único.



Ajjazzgo irá hasta el 15 de septiembre, día en que cerrará con un concierto colombiano en el cual se destaca la Mambanegra.



Programación en: ajazzgofestival.com

Barranquijazz, del 11 al 15 de septiembre

Tony Vega, José Alberto el Canario y Aymee Nuviola son algunos de los artistas que participan en Barranquijazz, y se presentarán el 13 de septiembre con la orquesta del cubano Juan Manuel Ceruto.



Nuviola protagonizó la serie sobre Celia Cruz, que contó la vida de la sonera cubana, y es reconocida por su música especialmente entre los músicos de la Florida estadounidense.



Por su parte, Paquito D’Rivera y su Sexteto estará con la Familia López Nussa, también de Cuba. Este último formato es uno de los más novedosos de los últimos tiempos. Su presentación será el 12 de septiembre.



Informes de lugares y boletería en barranquijazz.com

Jazz al parque bogotano

El encuentro de jazz de Bogotá le rendirá homenaje al maestro Edy Martínez, con la participación de la Big Band Bogotá, creada en el 2010. El festival será el 14 y el 15 de septiembre en el parque El Country, y entre los invitados internacionales está la saxofonista británica Nubya Garcia. Informes: jazzaalparque.gov.co.



Otro evento de la ciudad es Jazztropicante, que irá desde hoy hasta el 14 de septiembre. El grupo internacional invitado es Pulcinella, un cuarteto francés.



Informes: @Jazztropicante en Facebook e Instagram.

Medejazz, del 7 al 16 de septiembre

Mañana, en la inauguración, estarán la Sonora Ponceña e Ismael Miranda, de Puerto Rico, en el City Hall El Rodeo.



Entre los conciertos gratuitos figuran: Papabombass (Colombia) y Yova Rodríguez y su Conjunto Sakao Aká (Puerto Rico y Estados Unidos), el 8 de septiembre en Confama San Ignacio; Pietro Tonolo & Bebo Ferra Cuarteto, de Itallia, el 9 de septiembre en el Jardín Botánico; Natanael Ramos (España) y Los Cumbia Stars (Colombia), el 12 de septiembre en el aeropuerto Olaya Herrera, y el 13 de septiembre Paquito D’Rivera en el Jardín Botánico. El concierto de Roberto Roena y Willie Rosario, el 14 de septiembre, es con boleta.



Informes: corporacionmedearte.com.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA