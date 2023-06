Johan Norberg hace parte de una corriente de pensamiento que, aunque no desconoce los problemas globales, defiende la tesis, basada en datos y referencias históricas, de que el mundo es hoy mejor que antes. Es autor de más de 20 libros, entre ellos En defensa del capitalismo global y Progreso.

Tuve la oportunidad de conocerlo en Estocolmo y conversar con él sobre distintos puntos que dejan claro por qué es un autor de referencia obligada para entender las tendencias del planeta, las circunstancias que nos han llevado hasta donde hemos llegado y lo que es para él un mundo que debe ser cada vez más abierto. La charla tuvo lugar en los días de la presentación de su más reciente libro, The Capitalist Manifesto, en Londres. Aquí, una visión de su mirada a un mundo desde los hechos.

¿Cómo llega a estudiar, escribir y creer que el mundo es mejor ahora?



​Empezó cuando me di cuenta de que creía que el mundo no estaba progresando. Solía pensar que vivíamos en un periodo complejo y único de la historia humana, y que debían existir los buenos viejos tiempos. Estudiando la historia, y especialmente la sueca, me di cuenta de que mis ancestros en el norte vivieron en pobreza extrema, tenían problemas para alimentar a sus hijos, el clima era adverso, los cultivos eran malos y las personas morían de hambre. Esto me inmunizó para siempre en contra de cualquier idea de que el pasado debía haber sido un mejor lugar y me empecé a interesar, cada vez más, por esos hechos y datos que habían gestado el cambio en un periodo de tiempo tan corto, porque las condiciones más desesperadas que vemos hoy en los países más pobres de África solían ser el promedio de calidad de vida en el mundo hace solo 200 años.

¿Cuáles son esos elementos clave que ha encontrado?



​Leo los titulares y sigo las noticias, pero estoy más interesado en las tendencias y los cambios, en los objetivos a mediano y largo plazo de los estándares de vida, la salud, la esperanza de vida y la pobreza, entre otros. En ellos se evidencian los dramáticos cambios, como, por ejemplo, reducir en 200 años la pobreza extrema de un 80 % de la población mundial a tan solo un 10 %. Ahora bien, puede mirar el corto plazo, venimos de tener 20 años horribles, llenos de catástrofes, crisis financiera global en 2007 y 2008, una pandemia, la invasión a Ucrania y mucho más, pero podemos mirar esos mismos 20 años como las mejores dos décadas en la historia de la humanidad porque las tendencias así lo demuestran: cerca de 100.000 personas salieron de la pobreza extrema todos los días en esos años. A pesar de la turbulencia, los retrocesos dados con guerras y lo que ocasionó la pandemia, hemos reducido el número de niños que mueren al año en 4,4 millones durante esas décadas.

¿Cómo explica este momento histórico de sobreinformación negativa y dramática?

Que 100.000 personas hayan logrado salir de la pobreza cada día, eso no llega a ser un titular, porque es un proceso muy lento que está sucediendo y no genera impacto, no se ve FACEBOOK

TWITTER

Creo que estamos programados de esa manera por nuestro pasado y nuestra evolución, tenemos que prestarle atención a todo lo que nos genera miedo y es peligroso, porque puede representar un riesgo para nosotros. Si acá sonara una alarma, tendríamos que prestarle atención, pero con todo lo bueno que nos ha traído la internet y el acceso a toda la información, también nos ha dado acceso a todas las alarmas que se disparan en cualquier lugar del mundo, y en algún lugar de nuestros cerebros creemos que toda historia aterradora es más importante que lo demás y esto es un problema porque olvidamos los puntos de cambio que hacen la diferencia a largo plazo. Que 100.000 personas hayan logrado salir de la pobreza cada día, eso no llega a ser un titular, porque es un proceso muy lento que está sucediendo y no genera impacto, no se ve. Si un periódico se publicara solamente una vez cada 100 años, seguramente una de las noticias más relevantes sería que incrementamos la expectativa de vida de 35 a 70 años.

(Lectura sugerida: El auge de los políticos autocráticos amenaza la democracia en el mundo)

¿Estamos en una era de pesimismo generalizado?



​Creo que sí. Y existe un sentimiento de desesperanza en muchas áreas. Las inequidades del mundo, las guerras, la destrucción ambiental y el calentamiento global dan un sentimiento de poca esperanza, especialmente a los jóvenes. No es que estos problemas no existan, pero es el hecho de que olvidamos todos los problemas que ya solucionamos, los que nos preocupaban ayer. Ya casi olvidamos la pandemia de covid-19, porque nos movemos al siguiente problema en el día y con ello caemos en solamente hablar de las dificultades, y eso creo que es peligroso porque destruye nuestro sentido de que sí podemos hacer cosas para resolver los problemas. El pesimismo no es una estrategia para mejorar el mundo. Si fuéramos más conscientes de lo que hemos solucionado, tendríamos mejores herramientas para encarar los problemas que vienen.

Hablemos de su libro anterior, 'Abierto'.

Trato de explicar por qué tenemos esta tendencia de movernos hacia adelante y hacia atrás en las sociedades y en la política, de abrirnos a posibilidades internacionales, corporativas, en invertir en el futuro, comercio abierto, y en ciertos casos nos movemos en la dirección opuesta: aislamiento, proteccionismo y autoritarismo. Eso continúa pasando una y otra vez, y creo que tenemos ambas naturalezas en nosotros, en algún momento decidimos salir y explorar, pero a la vez debíamos tener cuidado porque otra tribu podía acecharnos y debíamos escondernos. Esto explica por qué los políticos que llegan al poder quieren asustarnos y decirnos que el mundo es peligroso allá afuera y ellos nos pueden salvar de esos peligros si les entregamos nuestro poder. Algunas de esas tendencias que nos pudieron haber servido en el pasado no son de ayuda hoy en día, porque la forma de resolver una nueva pandemia o una limitación de generación de empleo son cosas de las que no nos podemos esconder, es algo que podemos combatir siendo creativos, aprendiendo de otros, siendo abiertos a tecnologías e innovaciones de otros lugares. Lo que trato de explicar es que tenemos que anticiparnos a nuestros instintos aun cuando las cosas parezcan peligrosas.

En su libro 'Progreso', anterior a 'Abierto', habla de diez puntos en los que el mundo ha cambiado y mejorado radicalmente.

Mi gran hallazgo es que no existen soluciones rápidas y fáciles que no tengan compensaciones fuertes. Cada político quiere vendernos la historia de que él puede solucionar todo, y esta es la mayor tentación del populismo. Nada pasa rápido, solo suceden las cosas si nos abrimos a oportunidades y a que más personas experimenten con más ideas, teniendo acceso a mayor educación e información, y que estén seguras de poder ensayar. Se debe crear un espacio abierto para que el mayor número de ideas y personas sean incluidas, tengan seguridad para hacer negocios y educarse, dándoles el tiempo para competir y experimentar. Por ello no se deben privilegiar sectores o servicios por encima de otros.

¿Cuál es su opinión de que los países pasen de una corriente política a otra?



Facebook Twitter Linkedin

Abierto. Editorial Deusto. Actualidad. 528 páginas Foto: Editorial Deusto

​Es una señal de salud para la democracia de cualquier país. Ahora bien, hay una tendencia en muchos países de cambios drásticos en política, en donde las personas se sienten decepcionadas por la elección que hicieron y corren a la otra orilla, esto representa un riesgo de quedarse pasando de un extremo a otro. Aun así, es sano que existan cambios, pero hay un riesgo alto y es que se frene lo que es realmente importante para fortalecer los cambios sociales a largo plazo y el progreso económico: la estabilidad en la política pública. Mucho de lo que se invierte hoy probablemente arrojará resultados en 20 años y se necesita estabilidad. Este punto es algo por lo que Suecia ha sido un país exitoso, las personas sabían que no importaba quién estuviera en el poder, se podía seguir trabajando, tratando de enriquecer al país con nuevos negocios.

Ustedes (Suecia) parecieran tener claro el límite entre la responsabilidad del Estado y la empresa.

Hay un riesgo alto y es que se frene lo que es realmente importante para fortalecer los cambios sociales a largo plazo y el progreso económico: la estabilidad en la política pública FACEBOOK

TWITTER

Es interesante porque luchamos mucho con esto en Suecia. Se necesita encontrar el balance para garantizar la inclusión de las personas, mientras se tejen mallas de seguridad e instituciones que no destruyan el funcionamiento de la economía, asegurando que se anime el crecimiento, y parte del resultado se emplee para ser redistribuido. Entre los 70 y los 80 pensamos que éramos lo máximo y que el crecimiento llegaba automáticamente, duplicamos el tamaño y el gasto del gobierno en 20 años, incrementamos impuestos en todo y eso fue un desastre, representó que empresas e inversiones salieran de Suecia y no teníamos nuevos negocios por falta de seguridad jurídica. Dejamos de crear empleos. En ese momento los partidos políticos, en consenso, tomaron un cambio para hacer fuerte a Suecia otra vez y tener recursos para redistribuir. Tal vez este punto es el de mayor importancia para otros mercados, incluido Colombia, no se debe dar por sentado el crecimiento económico porque es muy difícil tenerlo, pero es fácil echarlo a perder.

(Puede interesarle: 'Pobreza en EE.UU., una pesadilla injustificable para una sociedad tan rica': Pulitzer)

¿Cómo ve en general a Latinoamérica, muchos creen que continuaremos siendo mercados pequeños?

Suecia fue un país pequeño, ¿cómo sobresalimos en el mercado global? Tuvimos que invitar a otros mercados a venir, tener una economía más abierta en donde los competidores trajeran sus productos y servicios, esto daba miedo porque podía representar más competencia o perder empleos, pero también es cierto que los negocios estaban en constante aprendizaje, sus habilidades gerenciales creciendo y sus tecnologías evolucionando. Lo anterior implicaba aceptar cierto grado de destrucción de creatividad en lo que se venía haciendo. Nos permitimos mucho cambio y competencia en el mercado. Lo que Suecia hizo en algún punto fue transferir capital y conocimiento de lugares en los que no éramos competitivos a los que sí podíamos serlo. Suecia solía tener todo en acero, papel y madera; ahora es tecnología, juegos y fintech, nada de eso era planeado, pero en conjunto, los políticos de izquierda y de derecha abrieron y nivelaron la cancha, dejaron llegar la competencia y buscamos como país en dónde podíamos ser competitivos y fuertes.

No se puede luchar contra la experiencia...



​Sí (ríe). Fallamos por tanto tiempo en Europa, pero también hemos aprendido de esos errores. Y tomó mucho tiempo entender que necesitamos ciertas instituciones. Una vez que se tienen todo empieza a parecer más fácil, pero es difícil llegar a eso y generar la confianza del público.

¿Se puede decir que su libro 'Abierto' va en contra de los movimientos políticos de izquierda en el mundo?



​Creo que es justo decir que va en contra de cierto tipo de izquierda, pero también de cierto tipo de derecha, porque creo que dentro de la izquierda y la derecha hay tendencias abiertas y cerradas. Un amigo me comentó que veía la izquierda en América Latina como carnívoros o vegetarianos, me gusta el concepto y creo que los vegetarianos son los buenos que cuidan la vida, el Estado de derecho, la democracia y la apertura tanto en la economía como en la sociedad. Alientan la inclusión y también las sorpresas, para luego utilizar la riqueza para redistribuirla y construir fuertes redes de apoyo e instituciones públicas robustas. Esto está en línea con ser abiertos. También están estos carnívoros de izquierda que creen en soluciones de arriba hacia abajo, en vez de empoderar a las personas les dirán qué hacer, les dictarán a los negocios lo que deben hacer, nacionalizarán recursos y seleccionarán ganadores. En ciertos casos como en el de Venezuela, destruyendo el Estado de derecho y la democracia en el proceso, y eso es algo que va en contra de cualquier cosa en la que creo.

¿Qué opina de Venezuela?

Venezuela es el mejor caso de que nada se aprende sin experiencia. Era uno de los países más ricos de la región y, tanto Chávez como Maduro, escogieron decidir de arriba hacia abajo tomando todos los recursos y dándoselos a sus grupos preferidos. Consumieron en vez de invertir en el futuro y de repente colapsaron la economía y generaron una migración masiva. Es un desastre del que todos deberíamos estar aprendiendo, no fue una falta de buenas intenciones, no es una falta de recursos previos, tampoco de posicionamiento en la economía global, fue la falta de respeto hacia el hecho de que los cambios y el progreso tienen que venir de abajo hacia arriba, gradual y en incremento.

(Siga leyendo: Lo catalogaron como 'loco y alarmista' por su postura sobre IA; acertó en su predicción)

¿Cree que la educación es el elemento que ayuda a que un país sea más abierto?

Sí creo que la educación es vital y es nuestra forma de empoderar a todos y cada uno, y que tengan las herramientas adecuadas para trabajar FACEBOOK

TWITTER

Es una combinación. Nunca es realmente uno solo. Pero sí creo que la educación es vital y es nuestra forma de empoderar a todos y cada uno, y que tengan las herramientas adecuadas para trabajar.

En línea con la educación, ¿qué opina sobre la inteligencia artificial (IA)?

Es una inmensa revolución. Creo que tiene un gran potencial para hacer mal y para hacer bien. Si antes hablábamos de desinformación y fake news, ahora lo veremos de forma profesional y en escala masiva, será fácil ser engañado. Ahora bien, el potencial de hacer cosas buenas es también gigantesco. En el caso de la educación es una magnífica herramienta para tener un tutor para cada estudiante y de acuerdo con su nivel de conocimiento. En el lado positivo, la IA es la forma de darle a la gente un gran poder intelectual. Por ejemplo, teniendo en cuenta que las tasas de fertilidad están colapsando, ¿de dónde van a venir las nuevas ideas? Una forma es tener una IA muy poderosa con acceso a conocimiento acumulado capaz de experimentar y combinar ideas. Hemos visto cosas revolucionarias en medicina y otras aplicaciones.

¿Qué les diría a los futuros profesionales que creen que sus carreras dejarán de existir por la IA?

Empecé mi carrera antes de que internet existiera, lo que quiere decir que el 50 % de mi trabajo se automatizó de inmediato, porque ese 50 % era buscar fuentes, ir a la biblioteca, revisar libros, etc. Ahora mucho de esto lo busco en línea. Para mí fue genial porque ahora me enfoco en eso en lo que yo puedo contribuir y agregar valor. No es siempre malo que parte de tu trabajo desaparezca si sabes cómo navegar y hacer las cosas que solamente tú puedes hacer.

(Recomendado: 'Vamos hacia un mundo dividido en tres grupos': Paul Collier)

¿Cree que la gente es más superficial que antes?

(Ríe) Lo dudo, porque cuando estudio historia, la queja que leo en todos los libros es que la generación actual es muy superficial y poco profunda, y que era mejor antes. Todos se quejan de lo mismo, nos podemos devolver hasta la antigua Mesopotamia.

ALFONSO CASTRO CID (*)

Para EL TIEMPO



(*) Consultor en comunicaciones y asuntos públicos, máster en Marketing. Socio gerente de Kreab Colombia.

Más noticias A Fondo

Llegó la hora de repensar muy en serio la idea del ‘fin de la historia’

¿Cuán capitalista era realmente Adam Smith, el 'padre del capitalismo'?

María Fernanda Cabal habla sobre las elecciones: ‘hay que sacar a la izquierda’