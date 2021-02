Artista logra mejor estreno histórico de un álbum español en Spotify

"El madrileño" de C. Tangana ha conseguido el mejor estreno histórico de un álbum español en Spotify, al haber generado más de cinco millones de reproducciones en solo un día después de su publicación este viernes, informó la plataforma musical sueca.



Según sus datos, el nuevo trabajo del artista español arrebata el récord del mejor debut de un disco nacional en Spotif a "El mal querer" (2018) de Rosalía, que consiguió dos millones de escuchas en 24 horas.

Por tan solo 300.000 reproducciones, "El madrileño" no ha logrado imponerse también a "YHLQMDLG" del puertorriqueño Bad Bunny, publicado el pasado año, que mantiene con 5,3 millones el mejor registro de un disco en Spotify España tras su estreno.



Sigue así la exitosa estela que marcó una de las canciones del álbum, "Tú me dejaste de querer", que después de su lanzamiento en noviembre de 2020 se convirtió en la canción más escuchada en un día en España con 1,6 millones de reproducciones.



Otras dos canciones del repertorio, "Nominao" con Jorge Drexler y "Hong Kong" con Andrés Calamaro, han logrado colarse asimismo entre las 50 canciones más reproducidas de Spotify España.



Precisamente para darle aún más proyección a su salida, el equipo de C. Tangana ha querido colgar este sábado un gran cartel en la emblemática plaza de Times Square de Nueva York.



Con catorce cortes y colaboraciones de otros artistas como Kiko Veneno, Elíades Ochoa, Toquinho, José Feliciano, Niño de Elche, Gipsy Kings y La Húngara, su autor dijo, en declaraciones a Efe, que ha sido su trabajo "más espontáneo y menos performativo", pese a la gran nómina de invitados y las raras mezclas de géneros.



"El logro ha sido que todo suene natural, aunque son experimentos. Hace dos años habría sido una locura o un esperpento, pero el resultado son canciones populares que suenan espontáneas, pese a mezclas muy raras de estructuras, ritmos y sonidos, de letras y acentos", comentó el artista español.



