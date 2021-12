Cansada de ver tantos titulares de prensa de asesinatos de líderes sociales en el país, y con una extraña sensación de impotencia, la abogada y escritora bogotana Diana Pardo decidió ponerle rostro a este drama humano, a través de doce perfiles narrativos que conforman su nuevo libro.



Más allá del abismo: relatos de líderes sociales que abren camino se titula la publicación, que contó con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dentro del programa de ‘Fortalecimiento institucional para las víctimas’.

“Crecer en un país de tantas violencias nos hace más conscientes, y a mí me afecta, como a muchos colombianos, lo que pasa en las zonas rurales, y que desde las ciudades vemos con un lente limitado. Por eso quise acercarme a las historias de vida de algunos líderes, que son también sobrevivientes del conflicto, para conocer sus vidas, para saber de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen, cuáles son sus sueños. Ponerles rostro y darles voz. Y a través de la escritura, que es lo que sé hacer, difundir esas historias”, explica la también columnista de este diario.



Pardo, abogada de la Universidad de los Andes de Bogotá y M. A. y Ph. D. en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, donde reside, se ha dedicado a la escritura narrativa en los últimos años. Varios de sus relatos han sido publicados en antologías de cuentos.

Diana Pardo es columnista de EL TIEMPO. Foto: Cortesía de la autora

Además del libro, que se podrá encontrar en físico y en un sitio web (http://masalladelabismo.com/index.html), este proyecto narrativo de Pardo incluye una serie de seis pódcast con base en las historias del libro, alojados en esta misma página. Sobre el libro y la serie de programas de audio conversará la autora este jueves con el escritor Ricardo Silva Romero, a las 7 p. m., en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá.

¿Con qué se va a encontrar el lector?



Los lectores se van a encontrar con historias duras, tristes, que son el reflejo de lo que mucha gente vivió en Colombia durante el conflicto, y que al ponerle nombre logramos conocer más de cerca. Pero también se van a encontrar con testimonios inspiradores, porque todas son historias de resiliencia, de personas que transformaron la adversidad en impulso para crecer, para superarse y sobre todo para servir a la sociedad. Aprendemos de todos ellos. Los contextos de cada historia son muy interesantes y coloridos: cada protagonista habla con pasión de su lugar de origen, describen paisajes exuberantes, costumbres y tradiciones que ahora luchan para no perder, hablan con mucho amor de sus pueblos en donde vivían con muy poco, pero nada les hacía falta, hasta que la violencia los desplazó hacia las ciudades.



¿Qué buscan con el libro?



Visibilizar lo que hay detrás de cada líder o lideresa. Busco crear empatía, que ese término de ‘líder social’ no nos sea tan lejano, que entendamos la parte más humana de quienes dedican sus vidas a defender los derechos de los demás. Quisiera que el libro también fuera una contribución para reivindicar la memoria de los sobrevivientes del conflicto en Colombia.

¿Cómo fue la escogencia de las historias de vida que se propuso contar?



Lo primero que hice fue acercarme a la Organización Internacional para las Migraciones y a la fundación Compaz, ambas trabajan con sobrevivientes del conflicto y con líderes sociales. Al explicarles lo que buscaba ellos me entregaron una lista de posibles personas, y aunque hay muchos que me interesaron, me enfoqué en historias diversas, de distintas geografías, hombres y mujeres con empuje y que están dejando huella.



Usted menciona que se inspiró en la nobel de literatura Svetlana Alexievich. Ella siempre ha logrado una mirada original para narrar los dolorosos hechos de los que ha sido testigo. ¿Desde qué ángulo quiso contar estas historias?



Las narraciones de Svetlana logran precisamente lo que yo quería: captar la vida cotidiana de las personas, sus emociones y sueños, captar “la vida cotidiana del alma”, como ella misma dice cuando habla de su libro Voces de Chernóbil. Yo decidí escribir el libro en tercera persona, incluyendo diálogos textuales de los protagonistas en algunos casos. Las historias son de ellos, yo lo que hice fue organizar los relatos y darles un contexto.

¿Cuáles testimonios le impactaron de manera especial?



Cada historia es impactante, por lo que ha vivido cada uno y por la manera como lograron superarse. Una anécdota que me gusta es la de Mayerlis Angarita, una mujer que mide 1,50, pero que tiene una estatura enorme por todo lo que ha hecho. Su sueño fue siempre estudiar derecho, pero nunca contó con los recursos para hacerlo. Era tal su empeño que para entrar a la universidad empezó, a los 35 años y con tres hijos, a jugar fútbol sala, y logró que le dieran una beca por eso. Ya una vez adentro, los siguientes años le dieron beca académica por las buenas calificaciones.



¿Alguna otra?



Otra anécdota que me gusta es la que cuenta David Cortés, de cuando él era niño y en su vereda La Honda, a cuatro horas de Tumaco, los domingos se reunían los niños a ver la película de Rambo en la casa de una de las familias que tenía betamax. Era la única película que tenían, y la veían una y otra vez, tanto que se volvió un referente: el poder de Rambo con sus armas. Cuando llegó la guerrilla al pueblo, los niños veían el mismo poder de Rambo en los guerrilleros, y por eso los veían poderosos. Muchos terminaron yéndose con la guerrilla.

Facebook Twitter Linkedin

El libro, que también está online, contó con el apoyo de Usaid y la OIM. Foto: Archivo particular

¿Viajó hasta los lugares de los protagonistas del libro?



Viajé a cada uno de los lugares donde residen actualmente los protagonistas para hacer las entrevistas. Era importante para mí conocer su entorno y que ellos se sintieran cómodos hablando sobre sus vidas. Conversé varias veces con ellos posteriormente por teléfono. Hice un trabajo paralelo de escritorio: leí literatura sobre el conflicto, tanto ficción como no ficción. Estudié informes y documentos sobre las violaciones de los derechos de los líderes sociales. Seguí los testimonios de muchos sobrevivientes del conflicto ante la Comisión de la Verdad, así como muchas de sus publicaciones.



A partir de la escritura y de su experiencia en el tema, ¿qué lleva a una persona a luchar por los derechos de los más vulnerados, sabiendo el peligro al que se expone en este país?



Muchas personas han llenado espacios en lugares donde la presencia del Estado ha sido precaria. Y son personas que han ido ganando mucha experiencia frente a los temas que defienden; son personas estudiosas y que han aprendido también mucho sobre cómo gestionar y movilizar recursos. Son personas convencidas y que trabajan con pasión por sus comunidades, a pesar del riesgo que saben que implica meterse en campos muchas veces minados. Pero no dejan de hacerlo precisamente porque sienten un gran compromiso con su comunidad.

¿Por qué cree que si una persona busca el bien para otros es perseguida hasta la muerte?



En Colombia hay tal confluencia de violencias y de intereses que muchas de las causas que los líderes denuncian van en contra de intereses particulares: la minería ilegal, el narcotráfico, el fracking, el uso de agua, de tierras, etc., son asuntos muy sensibles en el país. Oponerse a esos intereses puede redundar en la disminución del poder económico y político de algunos actores, y por eso los líderes son amenazados. El libro de Ariel Ávila ¿Por qué los matan? arroja muchas luces para entender lo que pasa, y como él dice, “no mata el mismo, pero matan a los mismos”; son múltiples actores.



¿A qué podrá deberse esa apatía que usted anota de los colombianos por los otros o por las víctimas?



Yo pienso que la apatía se da por la falta de conocer más de cerca nuestra realidad. Estamos acostumbrados a leer noticias y a enterarnos de lo que pasa por encima, por el video que nos llega por el chat de WhatsApp. Solo hace unos pocos años hemos volcado nuestra mirada en los territorios, conociendo testimonios de personas que han vivido la violencia mucho más de cerca de lo que nos ha tocado a los colombianos que vivimos en las ciudades. En ese sentido, creo que la firma del acuerdo de paz y las plataformas creadas para el posconflicto han ayudado a visibilizar, a narrar, a contar la verdad. Y el conocimiento nos hace menos apáticos.

Se están cumpliendo 5 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc y este libro tiene una gran relación con todo ese contexto. ¿Qué lectura tiene de este primer lustro de la firma?



La firma fue tan solo el comienzo de un largo proceso que no hemos sabido enfrentar como nación. Me hubiera gustado ver en estos cinco años mayores avances en la implementación. Sin embargo, hay que entender el significado del paso que dimos como país. Haber terminado una guerra de más de cincuenta años con la guerrilla de las Farc es un paso enorme. Tanto que Colombia se convirtió en referente internacional, como lo constató António Guterres, recientemente. El ejercicio que está haciendo la Comisión de la Verdad de contar lo que pasó durante el conflicto, de oír a todas las víctimas y victimarios, es un ejercicio muy valioso que nos ayuda a sanar y a evitar que atrocidades como las que se cometieron vuelvan a ocurrir.

