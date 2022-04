'Buscando a Nemo' (2003) fue una producción cinematográfica realizada por Pixar y Disney, dirigida y escrita por Andrew Stanton, conocido también por producciones como 'Bichos: una aventura en miniatura' (1998), 'Wall-E' (2008) y que formó parte del equipo de guionista de 'Monsters, Inc.' (2001) y 'Toy Story' (1995). La película recibió un Óscar como mejor película de animación; además, estuvo nominada en las categorías de guion original, mejor banda sonora y edición de sonido.

Teniendo como escenario el ecosistema marino, 'Buscando a Nemo' es la historia de Marlin, un pez payaso y padre sobreprotector que junto a Dory, un pez cirujano azul o real, iniciará las pesquisas para encontrar a su hijo Nemo, perdido en las regiones desconocidas de océano.



En el año 2016 se estrenó en las salas de cine la secuela Buscando a Dory, en esta oportunidad centrada en la olvidadiza pez que buscará a su familia. Se estima que pronto Pixar realice una serie sobre la franquicia, hoy un clásico y un filme de culto para los fanáticos de Disney.



'Buscando a Nemo' permite tanto al espectador como al lector acercarse al tema de los ecosistemas marinos; en particular, a profundizar en el pez payaso; hasta la fecha se conocen veintiocho especies que viven en los arrecifes de coral de los océanos Índico y Pacífico, y actualmente se ve amenazado por los cambios climáticos. Otro rasgo particular de este pez es que no puede subsistir sin una anémona y su tiempo de vida promedio es de siete a diez años.



Vale destacar que si bien la película les dio visibilidad a las especies marinas protagonistas, la población se ha visto amenazada por su captura indiscriminada para el comercio en acuarios y tiendas de animales.



