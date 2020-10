‘A Colombia voy con el cuchillo en la boca... como Rambo’: Buika

Concha Buika es el punto donde convergen África y España; el jazz, el flamenco, el bolero y el rock; la nostalgia, el romance y la pobreza. Desde hace 20 años, su refugio es la música, que la ha llevado a compartir con grandes como Chick Corea o Carlos Santana, a los que veía muy lejanos cuando era una adolescente y su prodigiosa voz ya retumbaba por las calles del deprimido barrio Son Gotleu, en su natal Palma de Mallorca.



“Para mí, todas las colaboraciones son un milagro, teniendo en cuenta de que yo vengo de un lugar muy chiquitito, de una familia muy humilde y de un barrio pobre. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Cada nominación, cada colaboración es algo impresionante”, cuenta Buika desde su casa en Miami.

Corea y Santana son solo dos de los grandes artistas que engrosan la lista de colaboraciones de esta palmesana de 48 años de edad. De hecho, su más reciente junte es con el guitarrista mexicano y no ha sido en un tema, sino en un álbum completo: Africa Speaks. De esta producción resulta Yo me lo merezco, nominada a la mejor canción de rock en la próxima edición de los Grammy Latinos, que dará a conocer sus ganadores el 19 de noviembre.



“Yo ya gané al haber tenido la oportunidad de poder trabajar con Santana de la manera como lo hicimos –cuenta–. Fueron muchos meses los que pasamos en los estudios Shangri- La, en Malibú, en Los Ángeles, compartiendo. Él me invitó a formar parte de su nuevo proyecto, y lo único que pude hacer fue explotar de alegría. Trabajar con un maestro así es una oportunidad para saborear el sonido original del rock”.



Africa Speaks está inspirado en la música del continente africano; es una fusión de rock, música latina, africana y jazz. Buika y Santana compusieron todas las canciones que lo integran. Yo me lo merezco compite en los Grammy con temas de Eruca Santiva (Creo), El Cuarteto de Nos (Mario Neta), Mon Laferte (Biutiful) y Chancho en Piedra (Bola de fuego).

“Desde chica reconocí que en esta vida te puede pasar todo lo mágico y extraño que creas. Y nunca he perdido esa fe en los acontecimientos extraordinarios, pero no deja de sorprenderme lo que me ha esta’o pasando”, asegura con su acento tan español.

Durante la pandemia, Buika se ha pasado componiendo y produciendo sus propias canciones en un estudio que tiene en casa y ha ido construyendo con los años. “Esa es una buena inversión, salen más baratos una tarjeta de grabación y un micrófono que un set de maquillaje. Te lo aseguro”.



Desea volver a pararse en un escenario, en una gira que la llevaría por varios países, incluido Colombia, entre el 2021 y el 2022.“"¡A Colombia voy con el cuchillo en la boca e inhalando como Rambo, niña!” –se ríe–. Tengo que ir a gozar, a comerme unas arepitas. El cuándo está por verse, pero que vuelvo a pisar Colombia... eso es seguro”.

Como buena artista, su sensibilidad la lleva constantemente hasta las lágrimas, pero Buika cuenta que aprendió a canalizar sus emociones –las buenas y las destructivas– a través de la música: “Una vez tuve una pena de amor muy grande. Sentía rabia, perdí mucho tiempo y energía en lamentar, en odiar, en quejarme. Fíjate que de esa historia tan triste me vino un Grammy”, el de mejor álbum tropical tradicional en el 2010, con El último trago.



“Lo que hice fue reconocer que seguía queriendo a esa persona y que me había dolido en el alma lo que me hizo. Esa rabia y tristeza las puse en mi música, y (eso) me trajo éxito”, agrega.



Al preguntarle acerca de músicas que le gustan o artistas con quienes compartiría, la española no duda. “Si alguien, el que sea, viene a pedirme que cante con él, lo hago. Estamos para apoyarnos”, dice.

“Ahora, si me hablas de mi gusto personal, mira esta historia: una vez le confesé a un amigo que no me gustaba el vino.



‘Eso es porque no te lo han presentado bien’, me respondió.

Una noche me llevó a un restaurante, con una comida deliciosa, una vista al mar espectacular y una brisa ensoñadora. Un momento mágico. Me dijo: ‘Prueba el vino’. Y estaba buenísimo.



Eso resume que cada música tiene su momento, no es que te guste más o menos”.

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta