BTS presenta 'Butter' para los Grammy 2022, ¿contra quién competiría?

El grupo surcoreano BTS presentó su canción 'Butter' para que sea considerada en una nominación de los premios Grammy 2022. El tema, estrenado en mayo de este año, estuvo en el primer puesto de la lista de 'Billboard Top 100' por diez semanas.



(Además: Elton John, la leyenda viva que regresa a ser el número 1 de la música).

En los Grammy del 2021, el grupo BTS estuvo nominado en la categoría 'Mejor interpretación pop de dúo o grupo' con su tema 'Dynamite'. Sin embargo, la canción ganadora en aquella ocasión fue 'Rain on me', de Lady Gaga y Ariana Grande.



Según informó Billboard, si este año el septeto es nominado en la misma categoría con 'Butter', competiría contra 'Kiss Me More', de Doja Cat con SZA; 'Without You', de The Kid Laroi con Miley Cyrus; 'Rumors', de Lizzo y Cardi B, entre otros.



El anuncio de las nominaciones será el 23 de noviembre.



(Lea también: Canciones de Soda Stereo, ¿cuáles son las mejores?).



Con este premio, el 'Army', como se le denominan a los fanáticos de la agrupación, celebraría el primer Grammy de BTS desde que debutó, en el año 2013.



Cabe resaltar que el grupo ha sido ganador de múltiples galardones como seis American Music Awards y nueve Billboard Music Awards. Además, ha alcanzado el mayor número de ventas en la historia de Corea del Sur.

BTS últimamente también ha sido tendencia por la canción 'My Universe', que lanzó junto a Coldplay hace unas semanas y sigue en los primeros puestos de la lista 'Billboard Top 100'.



Sin embargo, el septeto no había vuelto a los escenarios hasta el pasado 24 de octubre, con su concierto virtual 'Permission to dance on stage'.



Además, pronto se reencontrará cara a cara con sus fanáticos gracias a cuatro 'shows' que se llevarán a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.



De hecho, el último concierto, que se realizará el 2 de diciembre, se transmitirá en vivo.

ELTIEMPO.COM

Lea más noticias

- ¿Qué cantantes se presentarán en los Latin Grammy?



- Caetano Veloso dice que ser artista bajo Bolsonaro es un trago 'amargo'



- ¿Reír o llorar? La insólita canción inspirada en 'El juego del Calamar'