El exitoso grupo surcoreano BTS brilló en la entrega número 64 de los Premios Grammy. No solo se robaron todas las miradas en la alfombra roja por sus elegantes y modernos sastres sino que también deslumbraron con su tan esperada presentación en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, y Jungkook han sido los abanderados del k-pop en los últimos años en el mundo. De hecho, actualmente lideran las listas de reproducción de Spotify con su éxito 'Butter', que justamente está nominado a Mejor performance de dúo o grupo pop.

La importancia que ha adquirido el grupo a nivel mundial permitió que tuvieran un espacio en al show de los premios, un momento que quedará para siempre en la memoria de los artistas y sus fans.



(Lea también: La sensación del pop Olivia Rodrigo gana el Grammy a mejor nuevo artista).



Una vez en escenario, luciendo unos trajes negros, resaltaron con su buena energía, baile y talento. Entre los momentos más épicos de su actuación está la entrada de Jungkook, el coqueteo entre V y Olivia Rodrigo y el resbalón de J-hope.

A lo 'James Bond' Jungkok bajó al escenario con una cuerda desde el techo, mientras sus compañeros estaban sentados en diferentes lugares con el público. De hecho, V estaba junto a Olivia Rodrigo, con quien coqueteó por unos segundos.



(De interés: Silk Sonic gana Grammy a canción del año con "Leave the door open").



Más adelante, mostraron una perfecta coreografía que incluía trucos de magia, un espectáculo de luces como si fueran unos espías e, incluso, se quitaron las chaquetas y las incluyeron como elementos de baile. El público se mostró emocionado y sus fans agradecieron que, una vez más, sus artistas lo entregaron todo en el escenario.

(En video: El momento en que Juanes se enteró de su victoria en el Grammy).



Cabe destacar que esta es la segunda vez que los surcoreanos asisten a los Grammy, en 2021 también hicieron parte del evento principal con su canción 'Dynamite', tema con el que estuvieron nominados a Mejor performance de dúo o grupo pop y que se lo llevó 'Rain on me' de Adriana Grande y Lady Gaga. Al finalizar la ceremonia BTS seguirá en Las Vegas, pues tienen cuatro presentaciones más como parte de su gira 'Permission to Dance on Stage'.

