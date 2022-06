BTS hará una pausa para que sus siete miembros puedan concentrarse en proyectos individuales por un tiempo. La banda, que se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca el mes pasado, hizo el anuncio en un video publicado en YouTube.



La noticia se da durante el marco de la edición especial del 'Bangtan Dinner del FESTA 2022', un evento en el que logran interactuar con los fans de todo el mundo durante una transmisión en vivo.

En 2021 el grupo fue nominado a los Grammys por su canción ‘Dynamite’. Foto: EFE

Esto supone un golpe muy duro para el género, pues es una de las bandas más longevas y con mayor trayectoria internacional, teniendo en cuenta la poca durabilidad de artistas que incursionan en el K- Pop.



"No es como si nos estuviéramos separando", dijo Suga, miembro de BTS, en el video de una hora, que también presenta a los miembros de la banda discutiendo los éxitos pasados, así como las peculiaridades de cada uno.



J-Hope, otro de los miembros de BTS dijo que el tiempo de separación sería saludable para la banda e instó a los fanáticos a no ver el desarrollo como algo negativo.



"Deberíamos vivir haciendo lo que queremos hacer. Probablemente moriremos cuando lleguemos a los 100 y no podamos ser BTS hasta entonces, no creo que sea una hazaña fácil de lograr", dijo Suga.



Así mismo, 'RM' manifestó sus deseos de seguir su propios proyectos, pues según pudo manifestar, el agotamiento que produce ser uno de los artistas más consumidos del mundo impide que puedan dar un rumbo diferente al de la agrupación.



"Siempre pensé que BTS era diferente a otros grupos, pero el problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y seguir haciendo algo. No podemos evitar pensar en nuestros futuros".

Esto es lo que sigue

Tras nueve años de carrera musical, 'BTS' decide dar un paso a un costado del espectro mediático para darle un respiro a sus artistas. Su mas reciente lanzamiento discográfico lo anunciaron el pasado 10 de junio, cuando publicaron su álbum titulado 'Proof',el cual ya cuenta con más de 1.5 millones de reproducciones en YouTube.



Si bien algunos vocalistas no seguirán en carrera, J - Hope ha anunciado a su fanaticada que el próximo 31 de julio, se estará presentando en el 'Lollapalooza Chicago 2022', convirtiéndose en el primer artista Surcoreano en encabezar un importante escenario en los Estados Unidos.



De igual forma, se ha especulado la colaboración musical entre Charlie Puth, reconocido productor estadounidense, con jungkook en una nueva apuesta artística, que busca impulsar la carrera en solitario de algunos vocalistas de 'BTS'.



Aunque aún no se ha confirmado, se podría estar viendo uno de los últimos sencillos de la agrupación a finales de julio, pues según han mencionado algunos medios especializados, la banda habría colaborado con el rapero Snoop Doog a principios de 2022.

BTS de visita en La Casa Blanca y con el presidente Joe Biden Foto: BTS

BLOOMBERG