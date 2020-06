'Stay Gold', el nuevo video de BTS, está causando revuelo en el mundo

En pocas horas, la canción ya ha logrado más de cinco millones de reproducciones. El famoso grupo de K-Pop tenía en ascuas a sus millones de fanáticos en todo el mundo con esta canción y la respuesta ha sido explosiva.

'Stay Gold' es una canción en japonés en la que los integrantes de BTS proponen una mirada positiva de la vida e invitan a todos sus seguidores a no tener miedo de afrontar sus problemas y salir adelante.

¡ARMY! ¿Ya vieron #StayGoldMV?

Es hermoso en todos los sentidos 😭✨



Si es así, déjanos aquí abajo capturas de reproducción 👀 recuerda ver de 3/4 videos antes de verlo de nuevo para que la visita pueda contar normalmente.📌https://t.co/aYrhWXNfpq pic.twitter.com/c0tidrXs0k — BTS Colombia ⟭⟬ (@BTS_Colombia) June 26, 2020

Es una canción suave, emotiva que muestra de manera simbólica la aparición de la primera y algunas de las situaciones que viven los integrantes del grupo desde una perspectiva más emocional y profunda.

La canción que es parte de su álbum en japonés ‘Map of the Soul: 7–The Journey, que también tiene versiones en ese idioma de ‘On’, ‘Black Swan’, ‘Fake Love’, ‘Boy With Luv’‘Idol’, ‘Dionysus’, entre otras.

Sus fanáticos, conocidos como el Army reaccionaron de manera positiva a esta propuesta sonora y visual de 'Stay Gold', que será además la banda sonora de una serie de televisión japonesa, 'The Spiral Labyrinth-DNA Science Investigation' (El laberinto espiral-Investigación forense de ADN).



'Map Of The Soul: 7-The Journey" será lanzado oficialmente el próximo 15 de julio.





