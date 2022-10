BTS, la famosa agrupación juvenil coreana de K-pop, se presentaría en la ceremonia inaugural del Mundial de Catar 2022, que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.(Además: BTS: esto es lo que vale un concierto privado de la banda)

BTS acaba de lanzar 'Goal of the Century', como embajadores de la campaña oficial de uno de los patrocinadores oficiales del Mundial.



Adicionalmente, la banda surcoreana presentó el pasado 23 de septiembre el sencillo 'Yet To Come', en el que versiona la letra de la canción 'Goal of the Century' con ritmos pop rock.



La noticia de su presentación en la ceremonia inaugural fue dada como un rumor por varios medios deportivos especializados, pero la FIFA no ha confirmado ni desmentido la presentación.



El Mundial de Fútbol de Catar 2022, con 32 selecciones en lisa, empezará en Doha, el Al Bayt Stadium que tiene capacidad para 65.000 espectadores.

¿Y su separación?

Facebook Twitter Linkedin

BTS, exitoso grupo surcoreano. Foto: Efe

En junio pasado, los BTS anunciaron que se darían un tiempo. El terremoto provocado por el anuncio de separación o descanso temporal del grupo musical BTS se sintió en la Bolsa de Seúl, con la empresa que representa a la banda desplomándose un 24 %, y en Corea del Sur, donde admiradores y autoridades quedan huérfanos del que hasta ahora era su principal embajador cultural.



El anuncio llegó de la forma más inesperada, en un vídeo colgado en la plataforma YouTube en el que se veía a sus siete integrantes cenar juntos con motivo del noveno aniversario de la banda.



Durante la grabación, enmarcada en BTS Festa, el evento anual online con el que el grupo celebra sus aniversarios, los siete rememoraron sus vivencias juntos y, poco a poco, comenzaron a subrayar lo agotados que están y a dejar caer que necesitan centrarse en sus proyectos personales.



El mensaje generó de hecho una enorme confusión que obligó a Hybe, la empresa de comunicación que creó y aún representa al grupo, a salir al paso asegurando en escueto un comunicado que "BTS no se están tomando un descanso. Sus integrantes se van estar centrando más en sus proyectos personales".



Con información de Efe

Otras noticias de Cultura