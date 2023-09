Bruce Springsteen pospuso todos sus conciertos previstos para el resto de septiembre por recomendación médica tras sufrir una úlcera gástrica, confirmó el músico en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.



"El señor Springsteen está siendo tratado por síntomas de una úlcera péptica (gástrica) y la decisión de sus asesores médicos es que debe posponer el resto de sus shows de septiembre", reza el texto en el que se asegura que el artista conocido como The Boss necesita el resto del mes libre para someterse a tratamiento.



Aún no se ha concretado cuáles serán las nuevas fechas para estos espectáculos que han quedado cancelados desde el concierto que Springsteen y la E Street Band tenían previsto para este jueves en el pabellón multiusos JMA Wireless Dome de Syracuse (estado de Nueva York).



El también compositor ya se perdió los shows que tenía programados en Filadelfia los pasados 16 y 18 de agosto debido a una enfermedad la cual no se concretó entonces. Esos conciertos se prevé que se celebren ya el año que viene.

El comunicado del célebre rockero culminó con unas disculpas y "el corazón roto" por el aplazamiento porque, tanto la banda como él, ya "echan de menos" a sus "fabulosos fans" del concierto cancelado en Filadelfia. "Volveremos para retomar estos conciertos y algo más. Gracias por vuestra comprensión y apoyo. (...) Con amor y que Dios los bendiga a todos", concluyó Springsteen, que había actuado del 30 de agosto al 3 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey con shows de hasta tres horas de duración cada uno.

