Habla Bruce Dickinson de Iron Maiden: 'Ah, el metal es siempre bueno'

Es indiscutible. Bruce Dickinson no es un cantante, es un brujo, un mago capaz de mover multitudes con la voz. Lo ha hecho desde hace décadas como el cantante de la inmortal banda de heavy metal Iron Maiden, pero su hambre creativa le ha dado pie a convertirse en algo más que una estrella de rock.Es piloto de avión, campeón de esgrima, escritor, empresario, guionista de cine e historiador.

No para. A sus 63 años sigue haciendo conciertos por todo el mundo, dando conferencias de motivación empresarial, invirtiendo parte de su fortuna en proyectos a kilómetros de distancia del mundo del rock, pero dejando la piel en el escenario en sus noches de concierto frente a la histérica respuesta de una fanaticada que lo respeta con una devoción casi religiosa.

En su vida personal le ganó una batalla al cáncer de lengua (que lo llegó a plantearse el final de su carrera como cantante) y lidió con un tumor linfático en el lado derecho de su cuello.



Todavía se sonroja ante la descomunal respuesta de los seguidores de Iron Maidenb. En Colombia, para citar solo un ejemplo, en 21 minutos se vendieron todas la boletas del concierto de la banda, el 24 de noviembre de este año.



“Soy un viejo análogo”, bromea en una charla vía zoom, en la que participó EL TIEMPO. Dickinson termina de ajustar el micrófono de su computador y se prepara para compartir historias de su nueva aventura musical sin el apellido Maiden, un viaje que define como el más personal de su carrera y en el que se adentró hasta en las viñetas de cómics para satisfacer su hambre creativa.



“Es cierto, he escritos libros, he escrito guiones, pero con The Mandrake Project he escrito el guion de un cómic”, agrega con una carcajada.



“Yo solo sé que soy famoso cuando me subo a un escenario y estoy en un show. No soy de los que se pondría una camiseta con una frase que diga: ‘Hola soy famoso’. No soy así. Eso solo me pasa cuando canto. Escribir o componer es algo mucho más privado, que luego se comparte y todo eso se desprende básicamente de la creatividad”.



Dickinson reconoce que hacer un disco con su nombre como protagonista principal en la carátula es algo más que eso, tiene una parte más arraigada de su personalidad y corazón. “Para mí hacer The Mandrake Project fue y es muy importante. Trato de ser auténtico en el proceso. Trato de que sea algo diferente sin forzarlo, mejor dicho… no mentir. Hay varias historias en este disco y puedo decir que cada una suena muy diferente; no es algo como Iron Maiden. Cuando estás trabajando en un álbum de Maiden hay una especie de respeto a un estilo y a una historia, pero en mi disco solo tengo que rendirle respeto a la autenticidad de la voz y a un sonido que puede explorar otras cosas más allá del heavy metal, un ejemplo de eso es la canción Resurrection Men, que tiene un inicio que emula un sonido como el de las películas de Quentin Tarantino o la música de Ennio Morricone, una vibración al estilo Spaghetti western, con algo cercano a la batería de Geezer Butler (refiriéndose a la base de ritmo de percusión de Black Sabbath)”, sostiene.

Bruce Dickinson, el reconocido cantante de Iron Maiden y piloto de aviación, nació en Nottinghamshire en 1958. Foto: 123rf

Ya se lanzaron los sencillos Afterglow of Ragnarock y Rain of the Graves y, por supuesto, tampoco están lejos de la potencia de las guitarras.



***

The Mandrake Project fue todo un desafío para Dickinson, “salió de un rompecabezas de canciones de hace mucho tiempo –dice–, algunas ideas datan de 20 años atrás, pero en realidad yo trato de trabajar muy rápido y me gusta hacer una canción por día en el estudio y completar las piezas de este rompecabezas, algunas son muy viejas y otras que se consiguieron prácticamente en el momento de la grabación; lo bueno de todo esto es que me di cuenta de que mi voz no es tan diferente con el paso de los años”.

El nuevo disco, que fue producido y contó con la guitarra de Roy Z –que ya trabajó con Dickinson en sus otros álbumes: Balls to Picasso, Accident of Birth, Skunkworks o Tyranny of Souls–, saldrá al mercado el 1 de marzo de este año y tiene una serie de cómics creados por Tony Lee y dibujados por Staz Johnson, en una mezcla de fantasía, ocultismo y hasta ciencia ficción, temas que siempre le han interesado y que expone en un álbum que se aleja de reflexiones políticas ya que, como él mismo lo reconoce, “me alejé de eso. Es algo absolutamente depresivo y no lo quise usar como inspiración”.

The Mandrake Project habla de poder, de magos, de gente con sensibilidades extrañas y experiencias lejos de lo que es normal, algo que el cantante ya había probado con el guion del filme de bajo presupuesto Chemical Wedding, de 2008, que coescribió junto a realizador Julian Doyle y del cual no quedó totalmente satisfecho.“Tengo 600 páginas de un posible guion de la vida de Alesteir Crowley (el escritor y ocultista británico más famoso del mundo y al que llamaron ‘la Bestia’)”, pero por ahora, su mente y su energía están ahora enfocadas en el disco y en la banda que lo acompaña: Roy Z, el baterista Dave Moreno, la bajista Tanya O'Callaghan (que es parte de la banda Whitesnake) de y en los teclados el músico conocido como Mistheria.



Bruce Dickinson promete una gira con un sonido potente y de vieja escuela. Foto: John McMurtrie

Dickinson ya imagina como serían los conciertos del álbum, tras una gira que comenzará en mayo de este año en Reino Unido, luego pasará por Hungría, Polonia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia y Turquía, entre otros países.

“Vamos a tener cosas que hicimos para los dos videos, para Rain on the Graves y Afterglow Ragnarok. Tenemos muchos efectos especiales en esos videos y los podemos poner en las pantallas. Pero no voy a utilizar las pantallas como una especie de telón de fondo coreografiado. No vamos a tocar con una pista. Esto no va a ser lo que llamarías ahora un espectáculo moderno en el que los músicos son marionetas y hay una computadora de fondo tocando todo. Esto será analógico, una interpretación realmente auténtica para la gente; quiero que toquemos como si fuera un concierto de 1972”, afirma este músico que en algún momento de su vida pensó en la carrera militar y en convertirse en un baterista.



***



Dickinson ser reafirma como un “viejo analógo” y revela una visión personal del mundo, marcado por la tecnología y la mentira: “Creo que todos sabemos que internet y ahora la Inteligencia Artificial son capaces de decir algunas mentiras monumentales sobre la realidad, el estado del mundo y todo eso. Así que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Pero ciertamente –hablando con referencia al disco– con el cómic puedo explorar la idea de lo que sucede en las profundidades del subconsciente de las personas y lo que sucede en los rincones oscuros de sus mentes y posiblemente también en otros mundos. La realidad es el músico, eso es todo. Seis personas paradas en el escenario haciéndolo posible, creando y tocando, a eso es lo que yo apuesto al hablar de algo verdadero”, reconoce Dickinson.

Detalle de la portada de The Mandrake Project, que sale al mercado en marzo. Foto: BMG

“Soy algo así como un geek raro, no soy loco sobre el mundo digital. Me gustan los aviones, los cohetes, los submarinos y soy un fanático de los trenes y los aeroplanos”.



Pero en medio de todo siempre abraza a los nuevos rockeros digitales que descubren su música y la de Iron Maiden. “Yo les doy entrada a mi mundo y no deja de ser impactante, porque tienes que entrar a una pieza musical de 58 minutos, disfrutarla y sentir el camino que tomó esa obra, desde el principio hasta el final, sin distracciones”. También adora ver a otros músicos creando y recuerda su emoción al conocer a Trent Reznor de Nine Inch Nails.

“Él escribió una de las canciones más grandes, Hurt. Johnny Cash también hizo una versión de Hurt. Fue muy divertido hablar con él sobre cómo hace su trabajo, sus motivaciones y cosas de esas. No sé si me gustaría trabajar con él, pero me gusta cuando puedes encontrar gente y puedes hablar de cómo es su proceso creativo. Es genial”, asegura.

Bruce Dickinson hace parte de la realeza del heavy metal, principalmente por su trayectoria de más de 40 años con Iron Maiden, ha visto el ascenso, la caída y el renacer de un género que parece haber vuelto a un poderoso escenario entre el underground y un nuevo y potente destello de reconocimiento de las nuevas generaciones.



“¡Ah, el metal es siempre bueno! No sé exactamente qué significa ahora eso de la fusión, porque tienes que tener algún tipo de elemento puro. Pero musicalmente el metal no está completamente purificado, tiene muchas facetas. Es cierto que hay muchas categorías, pero no tengo interés en ellas, no me importa si estamos hablando de Sepultura, Scorpions o Cinderella, o si es Uli John Roth, lo importante es que son ‘cool’, hacen música. Cuando yo estaba joven nadie tenía todas esas categorías ridículas de cómo 150 tipos diferentes de metal, pero es la música lo que te mueve, es así de simple”, finaliza.

