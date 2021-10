Bruce Dickinson canceló su conferencia en Bogotá

Bruce Dickinson, cantante de la legendaria banda de rock Iron Maiden, tenía programada una charla en el teatro Jorge Eliecer Gaitán, en Bogotá, para el 20 de agosto de 2020.

A raíz de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, se tuvo que postergar el evento a finales de este año.

La conferencia se llevaría a cabo el jueves 16 de diciembre de 2021 y sería en el Jorge Eliécer Gaitán.

'Una noche con Bruce Dickinson', o 'What does this button do?' era el título del evento.



Por cuestiones de la pandemia, las mismas que obligaron a cancelar el evento en agosto de 2020, Dickinson no visitará Bogotá en diciembre de 2021.

Bruce Dickinson promocionó su show con este poster. Foto: Página web de Tuboleta

Las dificultades ocasionadas por la pandemia obligaron incluso a que el músico cancelara otros eventos que tenía en Latinoamérica.



Si en su momento usted adquirió una boleta para la conferencia puede solicitar el reembolso por medio de este enlace.

