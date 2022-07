Britney Spears tiene más de 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y muchos más a nivel mundial. La superestrella pop sabe como complacer a sus fanáticos recordando éxitos del pasado.



Esta vez Britney apareció cantando en público por primera vez desde que le quitaran la tutela de su padre. Lo hizo desde la comodidad de su casa y en dos sencillos videos que publicó en redes sociales.



(Siga leyendo: J Balvin anuncia nueva gira de conciertos por toda Latinoamérica).

Lo que sus seguidores no esperaban es que fuera una nueva versión de ‘Baby One More Time’, el sencillo de 1998 que catapultó a Britney a la fama. Según las palabras que compartió en la publicación, hace más de 14 años ha estado intentado regrabar la canción pero no se lo habían permitido.



Ahora Britney es libre de hacer lo que quiera, incluso editar sus viejos éxitos del pasado. La artista asombró a sus seguidores con su gran talento musical y su voz adulta.



"Esta soy yo ayer, lavando la ropa y separándome. Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, tal vez demasiado, y aquí estoy, jugando en mi casa con una versión diferente del Baby" escribió la cantante de 40 años al inicio de la descripción.



Spears también aprovechó para lanzarle un dardo a su hermana menor, Jamie Lynn Spears, con la que está enfrentada desde hace unos años. De acuerdo con lo que dijo Britney, no la dejaron hacerle cambios a su canción ‘Baby One More Time’, solo le ofrecieron un remix de cinco minutos con otras cuatro mujeres, entre esas Jamie Lynn.



"Yo pedí hacerla porque la quería desde hace 14 años. Una versión diferente de Baby, pero que los productores trabajan de verdad para mí, pero el equipo me dijo que no" explicó.



En la nueva interpretación, la Princesa del Pop utiliza algunas palabras de la original y juega con su significado. Britney dejó un vistazo para sus seguidores de cómo habría sonado con los cambios artísticos que le quiso agregar.



(Le recomendamos: Bad Bunny es el artista latino más rentable en Spotify y YouTube).

La relación con su familia

Hace tan solo unas semanas, la cantante se casó con el actor Sam Asghari. A su matrimonio no estuvieron invitados su padre, madre o hermana. La mala relación con Jamie Lynn se debe a que Britney la acusa de aprovecharse de la tutela impuesta por su padre.



Según Britney, su hermana menor fue quien controló los fondos monetarios que habían apartado para sus hijos. La artista asegura que Jamie Lynn utilizó esos dineros, sin embargo, la exprotagonista de ‘Zoey 101’ lo niega.



En los últimos años la relación entre ellas solo se ha deteriorado. Meses atrás, Jamie Lynn publicó un libro llamado ‘Cosas que debí decir’, un relato autobiográfico donde habla de su vida, familia y de Britney.



A la cantante pop no le gustaron las afirmaciones del libro y acudió a su cuenta de Instagram para atacar a su hermana y defenderse de las acusaciones. Algunas de las historias de Jamie Lynn, incluyen a Britney corriendo detrás de ella con un cuchillo, teniendo un comportamiento errático y otras anécdotas que no cayeron bien entre los seguidores de la cantante.

Más noticias

¡Prepárese! Maná confirmó concierto en Medellín

Pablo Alborán estará en Colombia con su 'Gira de teatros'

Marc Anthony, Don Omar, Juan Luis Guerra cantarán en la Feria de las Flores

J Balvin actuará y recibirá galardón en los Premios Juventud 2022

Madonna es una de las artístas más versátiles en la historia del pop

Tendencias EL TIEMPO