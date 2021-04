¿Fan de Bridgerton? Este es el orden para leer los libros de la serie

Mientras muchos esperan la segunda temporada de Bridgerton, que ya está confirmada, los que apenas se están familiarizando con la serie se van sumando a esa audiencia que permitió que la producción hiciera historia al convertirse en enero de este año en la serie más vista de Netflix.



La historia hace un recorrido por el llamado periodo de Regencia en Londres, cuando las jóvenes de familias adineradas eran presentadas en sociedad y una corte decidía con quién se casarían.



Según la plataforma de streaming, esta serie llena de drama y romanticismo la vieron 82 millones de cuentas en sus primeros 28 días. Fue estrenada el 25 de diciembre de 2020.



Su éxito se reflejó cuando llegó a superar los récords de audiencia que habían marcado series como 'The Witcher', Lupin, Gambito de Dama o incluso Stranger Things, de acuerdo con BBC.

Si usted ya vio la primera temporada y desde ya quiere saber lo que pueden traer las futuras entregas de esta serie producida por Shonda Rhimes que ya están confirmadas, le tenemos un plan que puede ser perfecto para estos días de cuarentena que se vivirán en algunas capitales de Colombia.

Bridgerton está inspirada en los libros escritos por Julia Quinn, quien le dio vida a esta historia. En total son ocho obras y cada una de ellas cuenta la historia de un miembro de esta familia.



Aunque se pueden leer de forma independiente, recomiendan hacerlo en orden. Acá les compartimos la descripción de cada libro siguiendo el orden sugerido por la revista francesa Marie Claire:

1. El duque y yo

Portada El duque y yo. Foto: Editorial Titania

Todos parecían divertirse en aquel baile que reunía a lo más selecto de la sociedad londinense. Todos, excepto ellos dos. Daphne, una hermosa joven agobiada por su madre, y Simon, el huraño nuevo duque de Hastings, tenían el mismo problema: la continua presión para que encontraran pareja. Al conocerse, se les ocurrió el plan perfecto: fingir un compromiso que los liberara de más agobios. Pero no sería sencillo, ya que el hermano de Daphne, amigo de Simon, no es fácil de engañar, ni tampoco lo son las avezadas damas de la alta sociedad. Aunque lo que complicará de verdad las cosas será la aparición de un elemento que no estaba previsto en este juego a dos bandas: el amor.Básicamente esto es lo que narra la primera temporada en Netflix. Tiene 320 páginas.

2. El vizconde que me amó

Los cotilleos de lady Whistledown no fallan nunca: una vez más, Anthony Bridgerton es el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana. Pero este año, el atractivo vizconde, amante de la diversión y enemigo del compromiso, sorprende a todos y decide buscar esposa y sentar cabeza. La joya más preciada, la joven y hermosa Edwina Sheffield, es su elección natural. Pero para conseguirla ha de obtener antes la aprobación de la hermana mayor de la joven, Kate. Anthony comprobará que convencer a esa mujer arrogante y decidida de que ha dejado de ser un vividor no es tarea fácil. Como tampoco lo es quitársela de la cabeza cuando llega la noche.



Tiene 416 páginas.

3. Te doy mi corazón

Dedicado a Benedict Bridgerton. ¿Quién era esa mujer extraordinaria a la que conoció en una fiesta de disfraces? Benedict se ha convertido en uno de los solteros más atractivos de Londres y, aunque podría casarse prácticamente con quien quisiera, lo cierto es que no es capaz de olvidar a la misteriosa mujer enmascarada.



Tiene 374 páginas.

4. Seduciendo a Mr. Bridgerton

Dedicado a Colin Bridgerton. Colin descubre que la mujer de su vida está mucho más cerca de lo que imaginaba. ¿Cómo es posible que todo cambie de repente?



Tiene 405 páginas.

El actor Luke Newton interpreta a Colin Bridgerton. Foto: Netflix

5. A Sir Phillip, con amor

Dedicado a Eloise Bridgerton. ¿Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto nunca? Tras la boda de Penélope, su mejor amiga, Eloise comienza a sentir mucha presión sobre su soltería. Por eso decide, de forma impulsiva, presentarse en casa de un hombre al que solo conoce por carta y que quiere casarse con ella.



Tiene 338 páginas.

Uno de los personajes favoritos de la serie por su rebeldía. Claudia Jessie es la actriz que interpreta a Eloise. Foto: Netflix

6. El corazón de una Bridgerton

Dedicado a Francesca Bridgerton. Francesca no entiende por qué Michael, el mejor amigo de John, su marido que acaba de fallecer, no está a su lado para consolarla en estos momentos tan difíciles. Sin embargo, Michael guarda un secreto que podría cambiar la vida de Francesca para siempre.



Tiene 365 páginas.

7. Por un beso

Dedicado a Hyacinth Bridgerton. Hyacinth ha perdido la ilusión por las temporadas de baile en Londres. A pesar de que su posición social es muy buena, parece ahuyentar a todos los pretendientes con su fuerte carácter. A todos… excepto a Gareth St. Clair, nieto díscolo de Lady Danbury, que es el único capaz de dejar a Hyacinth con la palabra en la boca y el pulso acelerado.



Tiene 338 páginas.

8. Buscando esposa

Dedicado a Gregory Bridgerton. El último de los hermanos Bridgerton comienza la búsqueda de la mujer de sus sueños. Dado su carácter romántico, jamás aceptará un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, se enamora de la mujer equivocada.



Tiene 382 páginas.

Bridgerton: felices para siempre

Portada de Bridgerton: felices para siempre. Foto: Editorial Titania

Hay una entrega adicional que recopila los epílogos de los ocho libros anteriormente descritos. Además, tiene una historia que seguro muchos desean conocer: la de la madre de la familia. Este texto consta de 281 páginas, siendo el más corto de todos.



Todos se pueden conseguir a través de la página de Amazon.



¿Leerán los libros o esperarán a que los sorprenda la serie de Netflix?