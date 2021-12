El icónico guitarrista de la banda británica Queen, Brian Harold May, le contó a sus seguidores que dio positivo para covid-19, justo en medio de la alerta que vive el mundo por cuenta de la rápida expansión de la variante ómicron.



El músico, de 74 años, compartió la noticia el pasado fin de semana en su cuenta de Instagram, en donde publicó una fotografía de su prueba positiva.

“Sí. El día impactante finalmente llegó para mí. La temida línea roja doble”, escribió junto a las fotos de su prueba de covid-19.



El artista agregó que han sido días horribles, aunque aseguró que está bien. Además, recomendó a todos tener mucha precaución y evitar que el covid-19 arruine sus celebraciones navideñas.



“Y sí, definitivamente han sido unos días verdaderamente horribles, pero estoy bien. (...) Por favor tengan mucho cuidado ahí fuera. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente no quieren que arruine su Navidad”, agregó en su publicación.



Su experiencia con el covid-19

Tras anunciar su contagio, May comenzó a publicar un seguimiento diario de sus síntomas y percepciones sobre el covid-19.



En el día siete de la enfermedad, el músico narró que sentía que su sistema inmunológico estaba ganando la batalla contra el virus gracias a las tres dosis de Pfizer que había recibido.



“No tengas miedo, ¡hay vida después del covid! Pero ten cuidado... No quieres esto, y tampoco tu familia”, escribió junto a la publicación, acompañada de una nueva foto de su prueba de covid-19.



Sin embargo, para el día ocho su relato fue menos optimista y May compartió con sus seguidores lo duro que ha sido afrontar la enfermedad, que le ha causado tos y mucha debilidad.

“Asumo que la batalla dentro de mi cuerpo aún está en progreso. También se siente que la tos seca ha regresado hoy, y hay una especie de fuente de irritación en un lado de mis senos paranasales”, narró.



“También me sigo quedando dormido - no de una manera pacífica, es un ‘no puedo mantener mis ojos abiertos otro segundo’”, agregó en su relato.



May también contó que sufre de congestión y ligeros mareos y aseguró que parece que su contagio ocurrió hace diez días en un almuerzo de cumpleaños.



El guitarrista de Queen dijo que agradece que su contagio haya sucedido en una época en la que no tiene tantas responsabilidades y compromisos y afirmó que espera que su relato le sirva a alguien para afrontar el covid.

Sobre ómicron

Pero May no escapó a la realidad mundial e hizo un llamado a cuidarse sabiendo que la variante ómicron está fuera de control.



“Está tan claro que la nueva variante de ómicrón está completamente fuera de control en el Reino Unido. Y probablemente en todo el mundo de los seres humanos (...) Por el bien de todos a tu alrededor, mantén la precaución -máscaras, distancia social, sentido común- y solo ve a una reunión en un espacio cerrado si estás seguro de que el riesgo vale la pena”, agregó.



May, quien fundó Queen junto a Freddie Mercury en 1970, ha sufrido varios problemas de salud en los últimos tiempos. En 2020, el artista y también compositor sufrió un infarto y una hemorragia estomacal.

