Breakfast Live: detalles de la nueva empresa de eventos en Colombia; producirán 60 conciertos este año

En un sorpresivo anuncio para la industria de los espectáculos en vivo en Colombia, la promotora TBL Live y el grupo empresarial de Medellín, Breakfast Club, anunciaron la semana pasada su fusión para dar origen a Breakfast Live, una nueva empresa que promete seguir impulsando conciertos.

Ambas organizaciones son reconocidas por la producción de shows memorables en Bogotá y Medellín, y de experiencias como el Festival La Solar, que se ha posicionado en la capital antioqueña para marcar el comienzo de la temporada de conciertos y festivales cada año.

En 2023, sucedió algo similar: la multinacional Live Nation adquirió una participación mayoritaria de Páramo Presenta, que organiza el Festival Estéreo Picnic, un acuerdo que se llevó a cabo a través de Ocesa Colombia.

Tras la pandemia, la reactivación de conciertos ha sido exponencial y se ha vuelto a configurar un nuevo sector del entretenimiento en el país. En entrevista con EL TIEMPO, Carlos Franco, CEO de Breakfast Club, revela detalles de la unión, cuenta sus principales apuestas y habla de Entono, la plataforma con la que se estrenará esta unión.

¿Por qué decide fusionarse Breakfast Club y TBL Live?



Breakfast Live nace como una sinergia que une a dos empresas colombianas que han tenido un crecimiento espectacular cada una en su segmento. Eso nos motivó para crear un equipo visionario que busca mover fibras a través de la música y la cultura, mientras promovemos una nueva era de experiencias inolvidables para el público en el país y en otras latitudes de la región y el mundo. Buscamos ser la promotora colombiana número uno del mercado, ofreciendo al público experiencias innovadoras, rompiendo esquemas y llegando más alto que nunca.

⁠¿Cómo quedó constituida la asociación y quién queda a cargo como CEO?



En esta unión lo que queremos es tomar lo mejor de cada empresa y dedicarlo a mantener la calidad que nos caracteriza a cada uno para traer contenidos innovadores dejando satisfechos a todos los fans. El nombre refleja la unión de las dos empresas, no se asume el control de ninguna, sino que nos unimos por un mismo objetivo. Seguiré como CEO de Breakfast Club y asumo también como CCO (Chief Creative Officer) de Breakfast Live, mientras que Andrea Valencia, CEO de TBL Live, asumirá también como CEO (Chief Executive Officer) de la nueva empresa.

¿Cuál es su meta económica este año?



Tenemos un calendario de eventos que apunta a generar unos 90 millones de dólares para la economía nacional y más de 5.000 empleos entre directos e indirectos en Bogotá y Medellín.

¿Cuántos eventos en vivo tienen proyectados?



Tenemos proyectado producir 60 conciertos de artistas de diferentes géneros a lo largo del país

Para 2024 tenemos proyectado producir 60 conciertos de artistas de diferentes géneros a lo largo del país. Ya iniciamos con grandiosos espectáculos como Artbat, Disclosure, Suena Volúmen 2 y La Solar, y próximamente se realizará Entono Soundsystem en el Movistar Arena, el 11 de mayo, con las actuaciones de grandes figuras del reggae como The Wailers ft Julian Marley e Inner Circle. También, el 15 de mayo, será la oportunidad para Boogie Nights W, una celebración con dos de los exponentes más importantes de la música disco, Kool and The Gang y The Village People. También, viene la primera versión de Tomorrowland en Colombia con su contenido Core, que se hará el 11 y 12 de mayo, y el esperado lanzamiento del festival Rituales en abril. Estaremos también con participación en el Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los eventos más emblemáticos del país.

¿Está fusión significa que Breakfast saldrá de Medellín a producir eventos a nivel nacional?



Con el objetivo de seguir convirtiendo a Colombia en un hub cultural que atraiga a los mejores exponentes musicales del plano nacional e internacional, Breakfast Live ofrecerá un amplio calendario en Bogotá, Barranquilla, Valledupar y Medellín.

¿Qué pasará con los otros negocios de Breakfast, como inversiones en hoteles, bares y restaurantes?



Breakfast Club, al igual que TBL Live, continuará operando otras verticales de negocio diferentes a la promotoría de forma independiente. Por su parte, Breakfast Live ofrecerá un calendario de eventos de música en vivo y seguirá escalando su plataforma de festivales, entre los cuales se destacan La Solar, Ritvales y La Verbena.

Hablemos de Entono, la nueva plataforma con la que se estrenará esta unión, ¿por qué nace y cuál es el objetivo?



Entono nace como una plataforma que busca visibilizar y hacer transparente el proceso de selección de artistas y teloneros. Es común ver en la industria quejas de los artistas emergentes sobre este asunto y lo que quisimos fue poner una carta abierta sobre el proceso.

¿Cómo lo piensan hacer?



Buscamos crear comunidad. Todos los artistas emergentes podrán crear una especie de perfiles y la gente, la audiencia, va a poder elegir por quien cree que es el artista que debería abrir el concierto de alguna leyenda en una versión de Entono. Eso también se le avisa a los artistas que se presentarán para que puedan ver los perfiles de cada uno y habrá jurados que ayudarán a tomar la decisión final. Entono no está casado con ningún género, sino será transversal. La primera versión será el 11 de mayo.

Entonces es una plataforma para elegir artistas y producir conciertos en específico, ¿habrá conversación en doble vía con los emergentes?



Sí, Entono es una plataforma también para que haya una especie de talleres o de formación en doble vía para que estas leyendas puedan dejar su conocimiento a los artistas emergentes.

¿Quiénes pueden aplicar a esta plataforma?



Está abierto para todos los artistas colombianos, en todos los formatos, bandas, solistas, DJ. Estamos a unos días de lanzar todos los requisitos e instrucciones para que los artistas puedan inscribirse al proceso.

Cambiando de tema, Breakfast Club ha logrado después de la pandemia volver a posicionar a Medellín como una ciudad importante en la industria, ¿cómo lo han hecho?



El lenguaje con el que le hablamos al planeta desde la capital de la montaña es la música

Los últimos 12 años, como compañía, y más de 15, en mi experiencia personal, hemos vivido todos los procesos de artistas. Te hablo desde cuando J Balvin iba a colegios o Karol G hacía covers o Maluma en discotecas, y cómo cultivaron y posicionaron su carrera hasta ver lo que son hoy, como referentes internacionales. Hemos aprendido mucho de ellos, son nuestros mentores de alguna forma. Ellos se han convertido en ese puente y canal con el que Medellín le habla al mundo. El lenguaje con el que le hablamos al planeta desde la capital de la montaña es la música. En una década logramos solidificar y crear industria. Algo que faltaba en el país, que es muy importante en la cadena de valor, era educar al público. Estábamos acostumbrados a la gratuidad y a que los conciertos solo se podían en ferias y festivales. Entonces, la fórmula que encontramos fue educar y construir desde la experiencia, más que desde el artista. Y también hay que decir que Medellín se volvió atractiva para el mundo en términos turísticos y eso también impulsó el crecimiento de Breakfast. El presente de Medellín ha hecho que los espectáculos sean más apetecidos.

¿Cuáles son los mayores retos para Medellín en términos de la industria del entretenimiento?



La ciudad tiene un reto gigantesco y lo tenemos que abordar desde lo institucional: hay que formalizar la industria y proyectar su crecimiento. La industria ha crecido de una forma orgánica sin mucho orden. Si no hay una estructura con proyección, en unos veinte años podría haber un desbordamiento de la ciudad. En términos de planeación, hay que ver cómo está creciendo el Valle de Aburrá y qué clase de turismo se está posicionando. La cultura y el entretenimiento debería ser el núcleo del turismo en Medellín, que lo vemos en otras ciudades como Barcelona y Austin. Y esto está ligado a otro asunto: nos faltan escenarios. La mayoría de eventos masivos hoy se hacen en el Parque Norte, que es el único venue para albergar propuestas grandes y ambiciosas. Nosotros estamos en un proyecto con TBL Live de construir la Arena Primavera en Sabaneta y eso va a ayudar a la ciudad. Pero incluso faltan más escenarios de dos mil, cinco mil, ocho mil personas, modulares e identificar cuáles son las zonas apropiadas para estos eventos, que no afecten la vida de las personas.

¿Cómo hacer para que en Medellín haya espectáculos de otros géneros, más allá de los mainstream?



Medellín tiene que crecer en el consumo de la música. Bogotá es una ciudad de 12 millones de habitantes que consume múltiples géneros. En Medellín, la música urbana y la electrónica acaparan los espacios de la ciudad, y estamos orgullosos de eso, pero a veces se vuelve en un común denominador y hasta en paisaje. Nos hace falta abrirle campo al rock, salsa, pop y otros géneros. Una solución estaría en lo que comentaba sobre la infraestructura y lugares de múltiples capacidades para ir generando eventos de todos los estilos y formatos.

