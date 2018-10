Los ritmos de tres generaciones se reúnen en un concierto en Bogotá

Tres generaciones de fanáticos, reunidos en un mismo recinto: los amantes del pop sensual de Miguel Bosé, los seguidores de los sonidos variopintos de Juanes y los que vibran con el reguetón romántico de Sebastián Yatra.

En la noche del miércoles 3 de octubre, los artistas interpretarían ante 14.000 almas (el aforo del lugar) sus canciones en el que será el primer concierto para el público en el recientemente inaugurado Movistar Arena, que se levanta donde funcionó durante más de tres décadas el coliseo cubierto El Campín de Bogotá.



“Es el mejor show que la gente va a ver hasta ahora. No hay duda. Hemos preparado esto por mucho tiempo, no de un día para otro. Son años y años tocando y aprendiendo, equivocándose, triunfando. De principio a fin, será una sorpresa, mucha fiesta y alegría, no será un show para sentarse”, prometió Juanes en una entrevista que concedió a este diario semanas atrás.



El paisa será el encargado de cerrar la trilogía musical de la noche con un repertorio que incluirá su nueva canción, Pa’ dentro y los temas de su álbum, Mis planes son amarte.



El primero en saltar al escenario será Yatra, a las 7 p. m. El intérprete de Ya no tiene novio, Por perro y Robarte un beso (al lado de Carlos Vives) le pondrá beat a la jornada. Después cantará Bosé, que promete sorpresas.



“Juanes es la persona con la que más conciertos he hecho en la vida. Y es un placer, pues es mi amigo, mi socio, compadre. Siempre es una alegría volver a trabajar con él”, le adelantó el español a EL TIEMPO. El ingreso del público al escenario será a partir de las 5 de esta tarde.

El viernes pasado, el Movistar Arena acogió a unos 11.000 invitados que asistieron a la inauguración del lugar, que contó con la presencia del presidente Iván Duque y el alcalde capitalino, Enrique Peñalosa. La música estuvo a cargo del cantante y compositor bogotano Fonseca, que alternó con el intérprete argentino Nahuel Pennisi.



“Este es un lugar en el que se escribirán muchos recuerdos para la gente de Bogotá y de toda Colombia”, aseguró Fonseca pleno de euforia durante su presentación.

El de Juanes, Bosé y Yatra será el primero de muchos eventos musicales que albergará el Movistar Arena de la capital.



El sábado 6 de octubre, el turno será para la agrupación mexicana Zoé, que trae en vivo su nuevo disco, Aztlán; el 28 de octubre llegará la gira 44/876, de Shaggy y Sting, y el 10 de noviembre, el polémico Maluma descargará su energía con el tour F.A.M.E.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

