Bono pierde la voz en pleno concierto de U2 en Berlín

La banda irlandesa U2 tuvo que cancelar un concierto el sábado en la noche en Berlín porque su cantante, Bono, perdió la voz luego de haber interpretado unos pocos temas.



"Lamentamos mucho la anulación de esta noche. Bono estaba en forma y su voz en excelente condiciones antes del espectáculo, pero después de algunas canciones sufrió una pérdida completa de la voz", indicó el grupo de rock en un comunicado publicado en su sitio oficial.

"No sabemos qué fue lo pasó y consultaremos con un médico", agregó la banda. U2 estaba realizando el segundo y último concierto consecutivo previsto en Berlín en el marco de una gira internacional.



Desde las primeras canciones, Bono dio muestras de que estaba sufriendo dificultades con su voz. En varias ocasiones, incluso en plena interpretación de los temas, el cantante de 58 años se detuvo para beber líquido de un termo. Finalmente anunció que no podría continuar.



No obstante, los espectadores esperan poder volver a agendar un concierto de U2 en una próxima fecha, una vez el vocalista y activista de causas humanitarias se recupere. El viernes, cuando la banda realizó con éxito su primer concierto en Berlín, Bono denunció las recientes demostraciones de violencia de extrema derecha en la ciudad alemana de Chemnitz.



"Gente como esa no tiene lugar en Europa ni en este país", dijo la estrella de la banda formada en Dublín en 1976 junto a The Edge (guitarra, teclado y voz), Adam Clayton (bajo), y Larry Mullen (batería).



