¿Por qué la 'Queen manía' llegará a los escenarios?

Más de un millón cuatrocientas mil personas han visto la película 'Bohemian Rhapsody' en Colombia. En las calles ya se escuchan a niños cantando 'We are the Champios' y la fiebre por la famosa banda de rock británica parece no querer disminuir.

Sumado a los más de 500 millones de dólares que ha recaudado en todo el mundo, la ‘Queen manía’ tenía que aprovechar ese alud de popularidad que reactivó la película, protagonizada por un Rami Malek totalmente convincente en el papel de Freddie Mercury, cantante del famoso grupo.



Por eso el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, no solo se aventuraron a producir el filme, sino que ya preparan una gira por Estados Unidos, junto al cantante Adam Lambert, que ya los ha acompañado en otras giras.

La que ya se tiene lista se va a llamar 'Rhapsody' y comenzará el 1 de julio del próximo año y terminará el 23 de agosto de ese mismo año.

Brian May, Roger Taylor y Adam Lamber recargan baterías para una gira por Norteamerica. Foto: Reuters

Adam Lambert ha acompañado a la banda en otras giras en reemplazo Freddie Mercury. Foto: EFE

La gira promete, según los integrantes originales de Queen, una producción visual sin precedentes y un recorrido por los éxitos que inmortalizaron junto a Freddie Mercury.



Un bocado para esa generación que acaba de descubrir a los artífices de canciones épicas como ‘White Queen’ y éxitos como 'We are the Champions', 'We will Rock You', 'I want to Break Free'; y para los seguidores fieles de la banda (muchos de los cuales no se sintieron tan cercanos al filme), quienes son ahora testigos de una oleada de música que no parece querer acabarse tan pronto.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

CULTURA EL TIEMPO