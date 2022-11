La comunidad rockera colombiana volvió a darse cita, entre pogos y gritos entusiastas, este fin de semana en Bogotá para recibir dos años después al Festival Rock al Parque, uno de los eventos musicales gratuitos más importantes de América Latina.



Pese a las críticas de buena parte de los asistentes que dicen ver “un poco floja” la cartelera de artistas que actuarán en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, durante dos fines de semana consecutivos (26 y 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre), a la primera jornada acudieron alrededor de 55.000 personas, según informó el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

“Le teníamos muchas expectativas porque eran dos años sin Rock al Parque, pero igual sigue siendo tradición. Además, es un evento gratuito que busca incentivar la

cultura. Hay que ser agradecido”, relató David Martínez como asiduo asistente al festival.



Interrogado al respecto, el director general encargado del Idartes, Carlos Mauricio Galeano, insistió en lo “complejo” que es curar un festival de este tipo, en la medida en que “tienes voces que (a los asistentes) les encantan y otras que no les gustan tanto”.



Entre las más de 80 bandas invitadas internacionales, nacionales y locales destacan del primer fin de semana el death metal de los suecos, Frantic Amber y los colombianos Masacre; el electropop del dueto argentino Miranda!; y la polirritmia y disonancia del grupo nacional Las Tres Piedras, cuyo nombre hace referencia a las tres regiones de Nariño: Pacífico, Andes y Amazonía.



Procedentes de Argentina, los grupos Bersuit Vergarabat, combinando tango, cumbia, murga, reggae y candombe, y Bajofondo cerrarán el último fin de semana junto a otros invitados internacionales como los españoles Love of Lesbian y Nacho Vegas.



Según explicó Galeano, la selección de artistas depende de los criterios establecidos anualmente por el director artístico para el comité curatorial que, en esta ocasión buscaban apostar por “sonoridades nuevas”, “muy variadas y muy diversas” que facilitasen el reencuentro del público con el festival.



Del mismo modo, se abren convocatorias públicas para grupos distritales de la capital colombiana como las cantautoras y hermanas gemelas Valentina y Juanita Áñez, destacadas por su particular manera de entremezclar el folclore colombiano y música de vanguardia.



“Habrá desde grupos del black metal más pesado hasta temas mucho más pop-rock como Miranda! que va hacia otro lugar. Queríamos tener una variedad de sonoridades que eso es lo que representa este festival”, agregó el director.



