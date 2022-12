¿Quién se figuraría el paraíso como una especie de biblioteca? Borges, en su Poema de los dones (1959) ya lo había advertido. En los últimos años se ha dado un redescubrimiento de las librerías como espacios que no solo le ofrecen fantasías entre las solapas y páginas: también se han convertido en lugares escondidos en la ciudad que estimulan la imaginación con solo su visita y que resultan ser una resistencia a la rapidez de la rutina citadina.



Aquí le ofrecemos un recorrido para ver la capital a través de algunas de sus librerías más fascinantes: por el esplendor de sus jardines o las sombras de su historia, espacios que lo abstraen de la ciudad que usted conoce.

(Le sugerimos: Teresita Gómez, la pianista más querida y aclamada de Colombia, contó su historia en BOCAS)

Teusaquillo



Las Cigarras

@lascigarraslibreria

Dirección: Quinta Paredes Carrera 45 # 22a - 16

Las Cigarras Librería Foto: Cesar Melgarejo Librería Las Cigarras Foto: Cesar Melgarejo

Una amistad de tres mujeres que ha permanecido desde el colegio fue el motor para abrir una librería en noviembre de 2021 como una propuesta para resistir al dolor y las pérdidas de la pandemia a través de los libros. La nombraron Las Cigarras en referencia a la poderosa canción de Mercedes Sosa donde la cigarra sigue cantando al sol después de un año bajo la tierra. Allí tienen un particular interés por las mujeres escritoras, las editoriales independientes y la poesía. Además, buscan convertirse en una casa cultural, por lo que cuentan con una programación de talleres artísticos y eventos, y un cómodo espacio para leer gratuitamente mientras se acompaña de un café traído de Filandia, Quindío, o algún producto de su pastelería.



(Además: Lo que debe tener en cuenta si va a salir de Bogotá este fin de semana).



Matorral Librería



@matorral.libreria

Sede Carrera 19#36-55

A finales de 2021, habían 321 librerías en Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo Matorral Librería Foto: Cesar Melgarejo

Matorral es una librería de ensueño apta para observadores y curiosos, no para transeúntes distraídos. Al entrar, lo primero que se encuentra es la cervecería artesanal Diosa. Unos pasos más allá, se alza un contenedor rodeado de jardín como si fuese una torre o un tronco de un árbol moderno cuyos vidrios reflejan un juego entre escaleras y libros y al cruzar su portón, se advierte la música a todo volumen. En el primer piso, la librería está organizada por países de acuerdo al orígen del autor y en el segundo piso, por áreas del conocimiento en ciencias sociales. Recientemente abrieron otra sede en la Macarena, donde antes se ubicaba la legendaria Luvina Librería Café.

Sede Macarena Cra. 5 #26c - 06

(Le recomendamos: Recomendaciones para los viajeros que saldrán desde las terminales de transporte).

Garabato Libros

@garabatolibros

Carrera 19# #34-61

Facebook Twitter Linkedin

Garabato Librería Foto: Cesar Melgarejo

Apenas a unas cuadras de Matorral, se encuentra Garabato, una casa blanquísima con algunas macetas en su entrada dándole la bienvenida a cualquier curioso. El blanco, la madera y los detalles en los arcos de las puertas internas armonizan con el aspecto completo de la librería y dejan como protagonistas a los colores de las portadas de los libros. La librería llegó a Bogotá en septiembre del 2020 pero ya existía hacía cinco años en el municipio de Chía. Había una apuesta distinta: el enfoque era la literatura infantil, dirigida a un público familiar. No obstante, en el ambiente bohemio y artístico de Teusaquillo, han diversificado su público y su enfoque ha cambiado. Ofrecen un catálogo diverso para todo el mundo: novela gráfica, libros ilustrados, ciencias sociales. No obstante, la narrativa iberoamericana, la poesía y el teatro son sus fuertes, sobre todo en editoriales independientes.

Babel Libros



@babel_libros

Cl. 39a ## 20-55, Bogotá.

Babel Libros Foto: Cesar Melgarejo Maria Osorio - Babel Libros Foto: Cesar Melgarejo

Un árbol principal vigila la entrada de rejas negras que rodean la casona. Como si se entrara a un jardín de cuento de Christian Andersen o Perrault, se encuentra la legendaria librería Babel Libros en el verdor de una esquina ubicada en la zona residencial de Teusaquillo. Allí es el hogar de tesoros ilustrados, novelas gráficas y algunas apuestas narrativas cuyos personajes principales son los niños. Babel Libros, que es librería y editorial especializada en obras infantiles e ilustradas –premiada en el 2017 como la mejor editorial infantil del mundo–, nació en el año 2001 bajo la guía de Maria Osorio, una mujer serena, sonriente y dulce que le recomienda un libro como si usted aún fuese un niño. Para ella, la división en edades es una categorización del mercado. También cuentan una biblioteca de préstamo gratuito, construida con la colección de la misma Osorio, sus amigos editores y escritores que le hacen donaciones.

Casa Tomada

@casatomadalibro

Transversal 19 bis 45D-23.

Casa Tomada Librería Foto: Cesar Melgarejo Casa Tomada Librería Foto: Cesar Melgarejo Casa Tomada Librería Foto: cesar Melgarejo

El famoso cuento de Casa Tomada (1946) del argentino Julio Cortázar tiene su homenaje bogotano en el barrio Palermo en una librería que lleva su nombre. Allí los libros son quienes se toman la casa. Con un timbre estridente, uno de los libreros le abre el portón que le da acceso a un jardín de fantasía, con su columpio, sumergido en la maravilla de la naturaleza, y una casa que se alza en medio de esta. El escritor Hugo Chaparro Valderrama sugirió el nombre, según cuenta Ana María Aragón, quien lidera la librería junto a su esposo Fabrizio Ciurlo. “La otra opción era La mujer barbuda. La había propuesto Matías el librero por una novela de Ramón Illan Bacca, pero ganó Casa Tomada. Yo no quería porque es el tema de las tomas guerrilleras y esa connotación en Colombia es muy fuerte”. La librería se fundó en 2008 en esta casa de patrimonio y con los años, se ha convertido en una de las más reconocidas de Bogotá. Casa Tomada también cuenta con un espacio de café y una oferta en pastelería.

(Puede leer: El libro que recoge las huellas de tres genios del urbanismo en Bogotá).

Otras

Danielito Bang

@libreriadanielitobang

Calle 37 #18a-42

El nombre es un homenaje a un personaje de la novela Noche sin fortuna(1984) del escritor Andrés Caicedo, considerada fundadora del género ‘gótico tropical’. Es una librería independiente ubicada en el Centro Cultural El Bukowski, un espacio en el que todas las artes se manifiestan: música, galería, tatuajes, moda, entre otras.



Mirabilia

​@mirabilia.libros

Carrera 23 #63B-30

Maravilloso o milagroso es el significado literal del latín Mirabilia. También es un género de literatura latina medieval sobre viajeros y peregrinos. Y es también el nombre de la primera (y hasta hace poco la única) librería y editorial especializada en literatura fantástica, generos literarios no realistas, ciencia ficción, fantasía y terror en Colombia. Desde hace catorce años, se encuentra en una casa de la localidad de Barrios Unidos, cerca al distrito artístico de San Felipe. Los dueños de esta librería son dos esposos fanáticos desde niños de estos géneros: Felipe Gómez, quien es literato, y Angélica Caballero, diseñadora gráfica y fotógrafa. La librería queda en su propia casa y solo abre los sábados: es un lugar de nicho, pues muchos de sus clientes los contactan en las ferias, en eventos como el SOFA o el voz a voz. Para ellos, la literatura fantástica “es la oportunidad de leer otros mundos, otras formas de ver la vida, de construcciones de mundos”.



Hojas de parra

​@libreria_hojas_de_parra

Dirección: Calle 29A #34A - 33



La librería está inspirada en el nombre del poemario escrito por el escritor chileno Nicanor Parra ‘Hojas de parra’, y se encuentra ubicada en un café que lleva su nombre, Nicanor. Están a una cuadra al oriente de la entrada de la Universidad Nacional de Colombia. Se reconocen como librería de nicho enfocada en la edición independiente y artesanal.

Chapinero

Libros Mr. Fox



@lucas.mrfox

Calle 61 # 5-57 / Calle 120 A #5-07

Mr.Fox Librería Foto: Nestor Gómez Mr. Fox Librería Foto: Nestor Gómez

En Chapinero, se encuentra escondida la madriguera del zorro más famoso de la literatura, Fantastic Mr. Fox, el protagonista de una novela infantil escrita por Roald Dahl. Es el libro favorito de Lucas Insignails, el creador de esta librería. Entrar allí es como entrar al interior de un árbol, como una guarida, pero a medida que usted permanece adentro, entra a un portal fantástico donde el espacio y el tiempo se vuelven elásticos. La madriguera inició en el 2017 y contrario a la mayoría de librerías, su aparición y reconocimiento se dio primero en la virtualidad. En Mr.Fox promueven las capacidades curativas de la literatura y por ello, no recomiendan libros sino que hacen prescripciones literarias a través de tres boticas (medicamentos) que usted puede observar en la librería. Están divididas en tres temáticas: situaciones, lugares, y emociones. Encuentre una cura en la madriguera de Mr. Fox.

También tienen una sede en Usaquén con enfoque en literatura fantástica.

(Lea también: Atención, Bogotá: habrá cambio en el pico y placa en el 2023).

Wilborada 1047



@wilborada1047

Calle 71 #10-47

Facebook Twitter Linkedin

Wilborada Librería Foto: Nestor Gómez

La casa de conservación arquitectónica de la librería Wilborada 1047 atrapa desde lejos con su mística medieval, su balcón de madera, y sus ventanas con barandillas en toda la fachada. Wilborada es un guiño a la idea de que el medioevo no es aquel periodo de oscurantismo y bloqueo intelectual: su nombre se le debe a la patrona de los bibliófilos, la primera mujer canonizada por el Vaticano en el año 1047. Después de una visión, salvó los libros de la biblioteca de la Abadía de Saint Gallen en Suiza de un ataque bárbaro. Hace ocho años, ese suceso llegó a la mente de Yolanda Auza, la fundadora de la librería, mientras pensaba un nombre para su librería ubicada en la carrera décima con cuarenta y siete. En la casa también se respira un ambiente doméstico y esto corresponde a la organización de los libros. La sección de poesía tiene una mesedora para reflexionar; en el ático puede divertirse con la novela gráfica y ciencia ficción; en la sala de la casa, encuentra los libros artísticos –relacionados con los sentidos– junto a un espacio para tomar café, y en el que sería el garaje, encuentra la literatura de todo el mundo ubicada por áreas geográficas.

Nada



@nadabogota

Cra 5 #66-11

Facebook Twitter Linkedin

Librería Nada Foto: Nestor Gómez

No cualquier tipo de lector visita una librería llamada ‘Nada’. Quizá aquel que no busca respuestas o definiciones precisas sobre el arte de vivir y mucho menos, sobre sus lecturas. En efecto, entrar a Nada se siente así: librarse de las pretensiones de un lector que sabe qué está buscando e inmiscuirse en las posibilidades de perderse en cada lugar de ella. Su nombre corresponde a un libro de una novelista danesa llamada Jane Teller. “Nuestro slogan es ‘Nada es para siempre’. La gente carga de sentido un montón de cosas que tal vez no hay que darles tanta importancia”, explica Maria Paola Sánchez, una de sus dueñas. En mayo de este año, cumplieron 8 años, pero apenas 4 desde su llegada a Chapinero –antes permanecían en el segundo piso de Cine Tonalá–. Sus énfasis son los libros de arte, diseño, fotografía y tienen gran interés en la publicación independiente. Además de librería, tienen tres editoriales: Hambre libros, Jardin publicaciones y Salvaje. También venden objetos provenientes de emprendimientos o proyectos de colectivos culturales.

Tornamesa

@latornamesa

Dirección: Calle 70 # 5-23

Facebook Twitter Linkedin

La librería Tornamesa también funciona en una linda casa de la Zonas G. (Calle 70 # 5-23) Foto: tomado de Instragram

En 1925 nace el invento que revolucionó el mundo de la música: el tocadisco o la tornamesa. En una gran casa blanca en plena zona comercial y turística de Bogotá, la zona G en Chapinero, se alza un homenaje a este invento: la librería Tornamesa. Pero no siempre ha estado allí: en el 2010 Camilo de Mendoza y Álvaro Roa, dueño de Tango Discos, abrieron un local en el centro comercial Avenida Chile que pretendía vender en realidad discos y vinilos. Con la decadencia de esa industria, los libros fueron una gran opción para crear un espacio abierto a todas las artes: el cine, los cómics, fotografía, literatura, música e incluso una oferta especial de vinos y café. Hoy es un centro de cultura que ya es leyenda en la capital. La oferta literaria de esta casa es diversa pero su mayor fortaleza siempre ha sido la literatura colombiana y la música.

Quevedo Libros y Antigüedades

@libreriaquevedo_

Dirección: Cr 11 ·67-24, Bogota.

Librería Quevedo Foto: Nestor Gómez Quevedo Librería Foto: Nestor Gómez

Esta es la librería de un linaje de tres generaciones de libreros. Primero fue el abuelo quien trabajó en la librería de la Academia Colombiana de Historia. Luego fue Gabriel, Gabriel Corchuelo, el fundador de esta librería, y quien tiene un interés mayor por los libros de historia de Colombia y las ediciones clásicas. Ahora siguen sus sobrinos. A Andrés por ejemplo le interesa la literatura contemporánea y permanece allí junto a su hermano. Lleva 16 años en aquel lugar atesorando primeras y antiguas ediciones, obras autografiadas o que fueron propiedad de importantes personajes de la cultura.



Puede conocer su programación cultural y su oferta en sus redes sociales

https://www.instagram.com/libreriaquevedo_/

San Librario

@sanlibrario

Dirección: Cl. 70 #12-48

San Librario librería Foto: Nestor Gómez San Librario Bogotá Foto: Nestor Gómez

Al dueño de esta librería, Alvaro Castillo, le dicen el ‘librovejero’, apodo que el mismo Gabriel García Marquez le puso. San Librario habita hace 23 años en una casa compartida actualmente con un restaurante. Desde afuera parece que el lugar se le desbordaran los libros por el suelo, paredes dibujadas con libros. Es una sensación de espesura selvática cuyas bestias son libros a donde quiera que detenga sus ojos, y estos parece que siempre tuvieran una historia a punto de ser contada por su librero, quien se encuentra siempre en el centro tras una muralla literaria. Ofrece libros usados, nuevos, primeras ediciones. En un antiguo y gastado enser, se encuentran los libros autografiados como si fuesen tesoros.

Otras

Rivadavia

@rivadavia.libre

Cra. 7 #40b-97

Inspirada en sus años en Argentina, la librera Camila Bohorquez creó un espacio cerca a la Universidad Javeriana hace apenas unos meses dispuesto a ser un lugar de encuentro de café y lectores detallistas.



La valija de fuego

​@lavalijadefuego

Dirección: Carrera 7 # 45 - 52, Local 3.

Es conocida en la capital como la librería más rockera de Bogotá desde su fundación en el 2009. En ella, se venden vinilos, discos, cassettes, accesorios, servicio de café e incluso boletería para los conciertos que organizan, aunque la pandemia redujo esa programación. También son un sello editorial.



Bookworm Bookstore

​@bookworm_col

Dirección: Cra. 4a #58-31



Adriana Rojas, una administradora bogotana, ha dedicado los últimos once años de su vida a promover la literatura norteamericana en Colombia. Trabajó varios años con una librería cuyo dueño, quien era extranjero, decidió cerrar y retornar a su país. En Bookworm el catálogo es diverso y totalmente en inglés. Si bien se especializan en la oferta estadounidense, importan libros de todo el mundo. La mayoría de sus clientes no son extranjeros sino colombianos que prefieren leer en la lengua original del libro. “La curaduría es de EE.UU, les traigo lo que se está leyendo allá, lo que le gusta a la gente, las tendencias”, explica.



Casa Santo y seña

@casasantoysena

Dirección: Chapinero Alto (Cr. 4 No. 54A-10)

Se encuentra en el primer piso de las oficinas de la editorial Rey Naranjo. Abrió en 2016 como una librería especializada en novela gráfica, cómic y libros ilustrados. Puede conocer su programación cultural y su oferta en sus redes sociales

https://www.instagram.com/p/CYw1HdeJlAS/



Prólogo

@prologolibros

Dirección: Carrera 5 #67-01

Cruce el semáforo de la carrera séptima con calle 57. Asciende dos cuadras por un camino de grandes casas ‘chapinerunas’ hasta que divisa las letras de la librería Prólogo. El escaparate de la entrada que está en el centro lo recibe: allí se alojan las recomendaciones de Mauricio Lleras, fundador de la librería y uno de los libreros más reconocidos en la capital. Prólogo fue el proyecto en 2007 de este y Rodrigo Matamoros, por encontrar el silencio y la tranquilidad junto a los libros después de salir del bullicio de una Feria del Libro de Bogotá hace unos años. Su especialidad es la narrativa, pero con el consejo de su principal librero Mauricio cuya afición literaria es la novela policial y negra, siempre llevará un descubrimiento de cualquier género a su librería personal.

Norte

La librería de Ana

@lalibreriadeana

Paseo San Rafael. Calle 134 No. 55-30 Local 207 / C.C. Parque La Colina. Piso 2. Zona “Local”.

Facebook Twitter Linkedin

La librería de Ana Foto: Nestor Gómez

No es una referencia a Ana Karenina, Ana Bolena ni ningún personaje literario o histórico. La dueña de esta librería es Ana Oliveros, Ana ll si se quiere, por ser la siguiente en el linaje que inició su abuela Ana. Aunque es una librería de Centro Comercial, se encuentra en un espacio recóndito protegido del comercio aglutinante. Su chispa surge en medio de un gran contenedor de madera con rejas blancas, plantas y un café contiguo. Fuera de ella, hay una zona de mesas y emprendimientos de toda índole al estilo de una feria. La librería de Ana es un lugar inesperado para muchas familias que visitan el Centro Comercial. En la sede del Parque La Colina, la literatura infantil, las novedades y las sagas marcan la parada pero cualquiera puede encontrar un gran título en todo género.

Villegas Editores

@villegas.editores

Dirección: Barrio El Retiro (Calle 84 A # 11-50)



Desde su fundación en 1973, Villegas Editores se ha convertido en un ícono nacional. En su librería hay variedades de árboles nativos, caucho, tequendama, yarumo que hacen del espacio un lugar a gusto para tomar un café y descansar de la transitada zona comercial. Es mucho más que una librería: la naturaleza invade cada rincón, la venta de artesanías y el café contribuyen al alma pero el corazón de este lugar son los legendarios libros ilustrados de tapas duras, gran formato que destacan más por su alto contenido en imágenes que por su contenido escrito.Todas las artes están retratadas en ellos: arqueología, artesanía, arquitectura, diseño, fotografía, patrimonio, historia, naturaleza, cocina, deportes, entre otros. En definitiva, es un lugar para encontrarse con maravillas y libros de colección.

Espantapájaros



@proyectoespantapajaros

Carrera 19A #104A-60.

Facebook Twitter Linkedin

Espantapajaros Librería Foto: Nestor Gómez

Entre altos edificios residenciales aledaños a la Autopista Norte, se encuentra un jardín literario cuyos protagonistas son los más pequeños, la primera infancia. No es solamente una librería: es un jardín infantil y un centro educativo, vigilado por el amigo de paja de Dorothy de El maravilloso mago de Oz, y dirigido por la reconocida escritora infantil Yolanda Reyes.



La librería está dividida por secciones únicas que no se enmarcan en el género: ‘libros para morder’, en alusión a las obras con los que los lectores más sensibles aprenden a leer a través de su gusto (literalmente); una sección de osos cuyos personajes son los mamíferos; los libros que cantan, es decir, los de poesía; una sección de diversidad, entre otros. Se ha convertido en un centro de desarrollo infantil con una programación educativa, y una apuesta por fomentar la lectura a los niños.

Otras

Mr. Fox Usaquén

Dirección: Cl. 120a #5-07

La madriguera abrió recientemente una nueva sede en la localidad de Usaquén con una apuesta distinta y más especializada: el género de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Su objetivo es cautivar a lectores adolescentes y adultos. El espacio de la librería está inspirado en una combinación de la película de Stanley Kubrik El Resplandor y la oficina de Albus Dumbledore de Harry Potter. Así, no es la madriguera de Fantastic Mr. Fox pero tiene un aura mística y sombría que atrae a públicos mayores. Abrió apenas en octubre de 2021.

Tango, discos y libros

Dirección: Cra. 15 ##88-63



De entrada, un letrero inmenso con la palabra ‘Tango’ seguida de ‘discos’ cautiva a los melómanos que pasen por ahí, aunque su historia ya la ha convertido en una de esas tiendas de culto para los amantes del arte en general. Es una tienda de fachada oscura muy próxima a la zona T de la ciudad. Los libros parecen ser lo último, pero basta con entrar para descubrir lo contrario. Tango discos nació hace 30 años pero se convirtieron en una librería hace ya ocho años. Tango discos ofrece muchísimo cine, fotografía, libros de música y por supuesto, literatura. Tienen una mesa de escritoras, la llaman ‘Mesa de damas’ que ofrece narrativa y ensayo. “Estamos enfocados en libros de música, pero tenemos literatura, ensayo, arte, el área de niños es super extensa”, explica Carlos, uno de sus libreros.



Librería Maria Mercedes Carranza (Fondo de Cultura Económica)

Carrera 15 # 108-05.

Esta es la segunda librería del Fondo de Cultura Económica en Colombia, la tercera en Colombia, y hace parte de la primera acción en el plan de crecimiento y expansión de la subsidiaria Colombia del FCE. Está inspirada en la obra literaria de la escritora María Mercedes Carranza como reconocimiento y homenaje.

Otras zonas

Favila (Puente Aranda)

@favilaeditorial

Calle 8 Sur # 40D-12.



No es un dato menor señalar que esta es la primera librería –y tal vez la única– en el sur de la ciudad de Bogotá. Nació precisamente como un acto de resistencia frente a la centralización de la cultura en la capital. Es una librería para descubrir autores: es una editorial independiente y librería para exponer las obras de escritores que no han sido reconocidos en Colombia. Abrió sus puertas en septiembre del 2021 pero desde hace cuatro años existe como editorial. Favila se encuentra en la mitad de una cuadra concurrida dentro de un barrio comercial, de modo que un transeúnte apresurado podría seguir sin reparar en ella. Los carros pasan ruidosamente frente a ella pero está allí para detenerse, respirar en la blancura y sencillez de sus paredes, tomarse un café y tener una pausada conversación con sus libreros. A través de una nutrida programación semanal, buscan convertirse en un centro cultural del sector.

Tertulia Librería Café (Barrios Unidos)

Carrera 22 #75-18

@tertulialibreriacafe

La librería se alza en una casa rosada en el corazón del llamado distrito artístico de Bogotá: San Felipe. Llevan consigo el ambiente bohemio que se respira en el barrio rodeado de galerías e institutos de arte: son una librería especializada en ilustración, fotografía, arquitectura, literatura infantil, sobre todo en editoriales independientes. En su nuevo hogar, cuentan con más espacio incluido un café en su terraza.



Puede conocer su programación cultural y su oferta en sus redes sociales

https://www.instagram.com/tertulialibreriacafe/

Librería Merlín (centro) [Usados]

Dirección: Cra 8a #15-70

@libreriamerlinoficial



‘Piérdase y disfrute’, es la invitación de Célico Gómez, quien fundó la librería en el año 2000. Su fachada exterior no le hace justicia al laberinto y la mansión interna que habita: es como si estuviese encantada para que fuese vedada para algunos transeúntes distraídos y poco observadores. Caminar por sus tres pisos es una sensación de fragilidad en la madera subterránea pues se escuchan los pasos de todos los curiosos que transitan por ella. Tras largas horas absorto en cualquier pila de libros, uno descubre que no está solo al escuchar los quedados pasos de los demás. Se encuentra en el centro de Bogotá en la calle que comparte con cientos de librerías de segunda, pero que comparten un ambiente donde hasta las calles tienen escaparates de libros.

Encuentre el mapa completo al inicio de la nota.



Gabriela Herrera Gómez

TW @gabrielahergo

Redactora Revista BOCAS

Más artículos de Cultura