El escritor bogotano Juan Rodríguez presentó su ópera prima ‘No morir tan pronto’, que es, en esencia, "la persecución de un delincuente anónimo por su propio destino".

La novela narra la historia de un hombre que tiene un peso a cuestas, como una suerte de última voluntad en la que no tiene nada más para hacer en este plano, esta casi que a un paso de recibir su ultimátum, y antes de ello lo que quiere es hacer lo posible por reunir las piezas del rompecabezas de su pasado, que no han encajado por completo.

(Le puede interesar: Tras los secretos de ‘Crónica de una muerte anunciada’).

“Bueno, vamos a poner claridad a ciertos asuntos antes del final inminente de mi vida”, serían las palabras idóneas de este personaje resignado ante un oscuro porvenir.

El autor habló con EL TIEMPO al respecto del proceso creativo detrás de la obra, de los personajes y sus diferentes matices, de Bogotá como escenario y personaje principal en esta historia de crimen y ¿de amor?

Al leer ‘No morir tan pronto’, Bogotá se siente prácticamente como un personaje más de la obra. ¿Qué importancia tiene la ciudad en el libro?

Caminar, recorrer la ciudad y conocerla es una de las actividades que más me gustan. Por eso hay un interés muy importante sobre varios espacios de la ciudad y, por supuesto, por lo menos en función de la novela, la idea era mostrar más o menos el claro oscuro de Bogotá. Es una Bogotá que en ocasiones puede cambiar de un escenario a otro, incluso de una cuadra a otra, y modificar absolutamente toda la lógica de convivencia y todas las lógicas de domesticación de la ciudad. De cierta manera, hago lo posible por que Bogotá sea, de algún modo, un escenario, pero también que tenga un papel muy protagónico. La ciudad prácticamente se vuelve un personaje más, no es simplemente una recopilación de espacios.

Este personaje está solo con su destino y no tiene más remedio que caminar y vaciarse por el escenario que, para bien o para mal, lo termina acogiendo FACEBOOK

TWITTER

Yo creo que ocurre en muchas partes del libro, y ocurre en la vida real: el ánimo de Bogotá, y el ánimo en cualquier ciudad, suele también regir la voluntad de sus habitantes. Entonces, cuando este muchacho camina por ciertas partes, de un momento a otro puede llover, o hacer mucho frío, y en otro puede hacer sol de repente; es una manera de interacción entre la ciudad, el protagonista y el lector. Al fin y al cabo, este personaje está solo con su destino y no tiene más remedio que caminar, puede que a veces sin rumbo, o también en una dirección concreta, y vaciarse por el escenario que, para bien o para mal, lo termina acogiendo.

(Le recomendamos leer: Corín Tellado: la reina de la novela romántica que se casó de negro y no dijo ‘te amo’).

Aunque en la novela no se menciona, esta parece desarrollarse a principios de los años 2000. ¿Es correcta esta percepción? ¿Por qué escoger esta época?

Sí, es una percepción correcta. La idea era ubicar la novela iniciando los 2000. Mi intención era que quizá no hubiese esta hiperconexión actual que existe en el mundo, pero sobretodo en las grandes ciudades como Bogotá. La idea era que este tipo pudiera ocultar su rastro, lo cual sería imposible con la cantidad abismal de cámaras de seguridad que hay en la actualidad, pero que también pudiera borrar su rastro de la web.

¿Qué aspectos de usted mismo cree que dejó en esta novela?

Yo creo que uno siempre deja un pedacito de sí mismo en la historia y en los personajes, no solo en el protagonista, sino en todos los demás que habitan la novela; aunque la idea es aprender a desprenderse de las convicciones morales de uno como escritor, para que el personaje pueda moverse por su cuenta.

Mi intención principal, y no estoy muy seguro de si la logré, era crear un protagonista que no tuviera otro remedio que la valentía, aunque fuera un cobarde. Aunque al principio de la novela se muestra como un tipo un poco rudo, o que tiene ciertos métodos aprendidos de la delincuencia, en realidad no es más que un ser humano con miedo y eso era lo que quería, un personaje muy ambivalente.

(No deje de leer: J.J. Benítez desvela a un Jesucristo más próximo a la gente, en nuevo libro).

¿Usted catalogaría al protagonista como héroe, antihéroe o villano?

Yo creo que alcanza a ser un antihéroe porque no tiene las nociones establecidas del bien o el mal. O, más bien, las tiene pero está alejadísimo de ellas. Él no quiere hacer el bien o el mal, propiamente, lo que quiere sobrevivir.

Sin entrar mucho en detalle, al protagonista le llega en algún momento de la novela una suerte de posibilidad de escape de todo este embrollo en el que está envuelto, pero decide no aceptarla. ¿Por qué?

El personaje desde el inicio ya está mentalizado sobre cuál va a ser el punto final de su destino y, a pesar de que intenta luchar contra este, ya está resignado a que definitivamente no hay más que hacer. Esta es su gran contradicción. Puede incluso ser una muestra fehaciente de cansancio. Entonces, creo que no alcanza a salir de esa vida de crimen por el miedo mismo que le produce prolongar mucho el final de sí mismo.

Con respecto a los demás personajes, ¿cuál fue el más complejo de construir durante el proceso creativo?

Me di cuenta de que en las primeras versiones Karen se quedaba sin propósito y objetivo, y le faltaba un poquito más de humanidad FACEBOOK

TWITTER

El personaje principal, sin duda, planteó muchos retos, teniendo en cuenta que fue, entre comillas, el que más me acompañó en el hilo conductor de la historia. Los cinco compañeros también tuvieron cierta complejidad en su proceso de construcción porque son muy diversos en sus personalidades y maneras de ejercer el crimen. Específicamente en esos cinco muchachos, creo que alcance a agarrarme un poquito de algunos conocidos para tomar características tanto físicas como de comportamientos y aspectos de personalidad.

(También lea: Jorge Luis Borges: una sobrina de su viuda es la nueva administradora de sus bienes).

Quiero hablar del personaje femenino más predominante en la historia, Karen, que al principio tine cierta connotación mística pero poco a poco se va ahondando en sus intenciones.

Obviamente la historia fue cambiando mucho durante el proceso creativo y ella fue el personaje que más cambio a lo largo de la construcción de la novela. Había decisiones que, de pronto, no cuadraban mucho con el personaje. Me di cuenta de que en las primeras versiones Karen se quedaba sin propósito y objetivo, y le faltaba un poquito más de humanidad, y eso fue lo que traté de establecer.

La historia que se desarrolla entre el protagonista y ella no es precisamente una historia de amor o de reencuentro, a pesar de que a veces lo parezca. Es más de dos personas que hacen lo posible por sobrevivir y, a veces, lo posible significa tomar decisiones relativamente difíciles.

Sé que usted no es un criminal andando por los estrechos caminos de los bajos mundos de Bogotá, pero quisiera saber qué experiencias personales o anécdotas propias pudieron haber terminado en la novela.

Yo creo que siempre he tenido una fascinación sana por la crónica roja y por las historias policiales, y esa afición empieza por leer ese tipo de textos; no solo a nivel literario sino también a nivel periodístico. Creo que a partir de esas lecturas uno se nutre y tiene cierto interés por esos temas para tratarlos desde el plano artístico, no para incursionar en ellos, ni mucho menos.

Es una novela que se desarrolla en un contexto muy específico y que la mayoría de bogotanos conocemos, el crimen organizado que se camufla en las calles de la ciudad. ¿Cómo escritor, fue difícil encontrar un lenguaje apropiado para evidenciar este contexto al mismo tiempo que se mantiene la escencia de una novela literaria?

Hubo un asunto que me preocupó mucho en las primeras versiones y era eso, que el personaje se sentía bastante refinado en su hablar y eso no cuadraba mucho con su personalidad y, sobre todo, con su oficio, digámoslo así.

Entonces, lo que hice fue plasmar esa ambivalencia de la que hablaba antes también es su manera de expresarse. Cuando anota cada una de sus vivencias y sus testimonios en su cuaderno, y tiene cierta habilidad para la escritura porque la ha desarrollado conforme escribe sus diarios, tiene el tiempo de plasmar las ideas y tomarse ciertas licencias. Tiempo que no tiene cuando está hablando con las personas de las que se rodea y, más aún, en los momentos más álgidos que tiene con estos personajes.

(Puede interesarle: Cuatro escritoras representarán a Colombia en ferias y eventos internacionales).

¿Cómo logra el escritor generar emocionalidad en esos momentos álgidos de la novela; por ejemplo, la conversación que se da prácticamente al final de la novela?

Lo importante para mí es nunca soltar la pluma FACEBOOK

TWITTER

Es difícil porque a veces cuando se busca la emocionalidad, sobretodo en los diálogos, se suele caer mucho en el melodrama. Eso no necesariamente está mal, pero no era la finalidad particular de esta novela. En el momento al que te refieres, el contexto mismo genera la emocionalidad porque es un contexto en el que hay un poder o amenaza que se ejerce sobre uno de los personajes en cuestión, y eso ya es de por sí emocionante de leer. Esto, aunado a que es un escenario atroz que se está intentando camuflar con un diálogo aparentemente tranquilo, amistoso o familiar.

Okay, planteemos un escenario en que yo soy una lectora y me gustó ‘No morir tan pronto’. ¿Qué libros me recomendaría, que sigan la misma línea de esta, su primera novela?

¡Qué interesante pregunta! Se me ocurre ‘La venta’, de Juan Sebastián Gaviria; ‘La reina y el anillo’, de Luis González, y creo que ‘Delirio’, de Laura Restrepo.

Para finalizar, usted siendo periodista entenderá que esta es la pregunta de rigor: ¿qué viene para su futuro, en qué proyectos está trabajando?

Después de la publicación de la primera novela, llevo un tiempo importante escribiendo, no he dejado de escribir. Tengo una idea para un proyecto más largo, una novela más larga, y sigo en ese proceso de intentar formalizarlo. Entonces, para mí lo primordial es no dejar de escribir y ya después, si se presenta la oportunidad editorial o de publicación, está bien. Pero lo importante para mí es nunca soltar la pluma.

Más noticias de Cultura en EL TIEMPO

William Vinasco: ‘No terminé de narrar el gol de Rincón en Italia 90’

La historia de la miniserie que hizo que Tom Holland dejara de actuar

Una exposición de ensueño llega a la librería Libros Mr. Fox de Usaquén

Stefanía León Arroyave

EL TIEMPO