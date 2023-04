El cantante estadounidense Bob Dylan publicará el próximo 2 de junio un nuevo álbum, y el 6 de junio un largometraje, ambos del concierto Shadow Kingdom, que ofreció hace 2 años.

Es lo más reciente del veterano artista de 81 años, que el año pasado estuvo envuelto en una polémica por vender con una firma falsificada ediciones especiales de su último libro, The Philosophy of Modern Song.

Según la editorial, esta obra se comenzó a concebir en el 2010 y se demoró una década en terminar, dando forma a ensayos que analizan en profundidad las piezas musicales de otros cantautores, como Stephen Foster, Elvis Costello, Nina Simone o Hank Williams. Sobre el disco, cabe agregar que incluye 14 temas que se podrán descargar en línea, pero también adquirir en un doble vinilo y en CD.

El nobel de literatura interpreta en este disco versiones de antiguas canciones como Queen Jane Approximately, The Wicked Messenger, Forever Young y It’s All Over Now. Algo que había hecho con el larga duración de 2018 Triplicate.



Dylan está acompañado del guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily.Shadow Kingdom se presentó originalmente como un evento cinematográfico para ver en línea y se emitió en directo el 13 de junio de 2021.

La publicación del nuevo disco y el largometraje coincide con una gira mundial que arrancó en 2021 y concluirá en 2024, titulada Rough and Rowdy Ways (Maneras duras y pendencieras).

Asimismo, Dylan actuará en Japón hasta el 20 de abril y en junio comenzará en Portugal y España una serie de conciertos que también lo llevarán a Francia, Suiza e Italia.



El músico, apático al brillo de la fama y ser el centro de atención, ha demostrado en esta etapa de su vida que sigue activo y que está preparado para compartir sus crónicas musicales con cierto aire melancólico por un buen tiempo.



“Me vienen a la cabeza cuando estoy en una especie de trance”. “La mayoría de mis canciones recientes son así... Las canciones parece que se conocen a sí mismas y saben que las puedo cantar, vocalmente y rítmicamente. Se escriben solas y cuentan con que yo las cante”, dijo en una entrevista con The New York Times.

Además, no pierde ese brillo de artista multifacético que supo saltar del folk al rock y que siempre fue considerado un poeta, antes que solo un compositor.

Aunque desde la década del 60, cuando la prensa hablaba de él como el gran poeta de su tiempo, su respuesta fue siempre contundente: “No me llamo poeta porque no me gusta la palabra. Soy un artista del trapecio”.

Recibió el Premio Nobel de Literatura de 2016 “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana”, según reconoció la Academia en ese momento.



Es una leyenda viva de la música. La revista Time lo incluyó entre las cien personas más influyentes del siglo XX y, entre otros premios, ha recibido catorce Gram-my, un Óscar y un Globo de Oro.

Adicionalmente, tiene el título del segundo mejor artista de todos los tiempos, después de los Beatles, según la revista Rolling Stone, fue reconocido por los Premios Pulitzer por su “impacto en la música popular y en la cultura norteamericana, marcado por sus composiciones líricas de extraordinario poder poético”.

Su versatilidad quedó patente con la muestra ‘Bob Dylan: Retrospectrum’, que recoge su obra visual y se expuso en el Museo de Arte Patricia y Phillip Frost de Miami en 2021.



Un año antes asustó a sus seguidores al vender todo su catálogo musical a Universal Music Group por unos 270 millones de dólares, lo que hizo pensar en una jubilación musical. Aunque consiguió no tener muchas preocupaciones económicas con el acuerdo, sí se ganó una demanda por parte de la viuda y los familiares del compositor y antiguo colaborar de Bob Dylan, Jacques Levy.



Ellos reclamaban más de 6 millones de dólares por daños y perjuicios, ya que Levi había participado en el álbum Desire (lanzado en 1976), en el que coescribió la mayor parte de las canciones, incluidos el éxito Hurricane y los temas Isis y Mozambique. Un vínculo que era una rareza en la dinámica de la estrella del folk, puesto que la colaboración musical entre ambos fue una anomalía en la carrera de Dylan, que no solía compartir con nadie lo relacionado con su proceso de composición.

Ese litigio fue manejado por los abogados, mientras Bob Dylan se tomó el tiempo necesario para revisar su legado, las grabaciones de su concierto en plena pandemia y afinar su guitarra y poner a punto su voz áspera e inigualable para demostrar que no tiene intenciones de dejar de tocar y de encantar a los que han amado sus clásicos.



Efe